「振興三倍券」加碼懶人包／全台各縣市加碼戰！消費滿千送千、2千元換4千元1+1振興券

7月最熱話題，「振興三倍券」各縣市加碼大戰已開打，隨著三倍券的預購跟綁定於7月1日正式展開，全台各縣市陸續配合推出加碼優惠，像是加碼千元回饋、消費滿千送千元抵用券、200元券換400元夜市券、消費可抽大獎等。經濟部更鼓勵國人持振興三倍券消費並同步參考各縣市優惠，著手規劃國內小旅行，7月15日以後，帶著你的三倍券，到各地玩起來、花起來。

縣市政府加碼優惠懶人包(實際優惠以各縣市公告為主)

台北市

綁定悠遊卡消費，學生享「嗶3,000元，領3,000元」優惠，且敬老卡、愛心卡也都享有加碼回饋1,000元。

新北市

在運動中心以三倍券消費滿千元的話，即贈送千元抵用券。並推出「新北振興168」，與千家不同類型業者合作，舉凡食、衣、住、遊等各式優惠，還有2萬份抽獎禮品，優惠期間為7/15起至年底。

基隆市

推「水路體驗遊程」，限量推出3人同行只要振興券NT$3,000專案。(原價每人NT$1,299，專案內容包含船票、專業導覽、和平島公園門票、NT$300餐券等)

桃園市

．夜市：7/17-7/26，用NT$200振興三倍券可換NT$400桃園夜市券，使用期限9/30止。

．觀光：7/15-8/31，用NT$200振興三倍券，在配合的觀光工廠可購買NT$300的專區商品。

．旅遊：7月起至桃園合法旅宿住1晚，加碼送免費1日遊。

．市民：桃園市民自6/22起，上網登錄可抽NT$500電子旅遊券(限量1萬份)，並到合作店家消費。

．推出加倍送、加倍購活動，以500元三倍券可買2張棒球場內野全票，滿千再送300元。

新竹縣

則推出持三倍券到各大商圈消費，可參加抽獎活動，另加碼6千份500元好玩券。同步在7月1日推出「你來玩我買單──觀光振興方案」，精選10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，帶領遊客前往五峰、尖石、橫山等山區，欣賞壯觀山林景色；參加民眾可獲得300元或700元抵用券，各限量3000份，還可搭配中央振興三倍券、農遊券等使用。

圖／新竹縣政府提供

台中市

台中市市府從7月1日至8月31日舉行「2020台中購物節」，民眾只要在台中消費金額累積500元，即可獲得1次抽獎機會。

高雄市

高雄市政府推出「高雄振興購物嘉年華」，活動自6月1日起到8月31日止，只要在高雄消費滿500元，憑發票到活動平台登錄就能參加「日日抽5萬元抵用券」及「週週抽黃金」和「月月抽汽車」。

花蓮縣

也只要持三倍券單筆消費滿200元，就可抽50吋電視。

澎湖

澎湖籍民眾除有中央的三倍券外，馬公市率先發放65歲以上老人300元敬老禮券、縣府也發放500元現金，包括湖西、白沙與西嶼3鄉也都將跟進發放每名鄉民500元現金。

金門縣

7月17至19日發放「雙倍券」，各村里銷售點以通知單為準，票券流通期間自發券日至109年12月31日。民眾可以新台幣2千元換取價值新台幣4千元的1+1振興券，面額500元，每份8張，不拆發、不找零。（限金門縣民領取、限金門縣內使用）

「三倍券」升級為縣市大戰，經濟部公布各縣市加碼好康優惠。圖／經濟部提供

最後更新：2020/06/30 13:20

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