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身份證對對碰！「對中2個9」台北星級飯店免費住，加贈500元餐飲券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／HOME Hotel
圖／HOME Hotel

身份證拿出來！以「家」為理念的台灣在地文創旅宿品牌Home Hotel，近期祭出超值優惠，7/1至8/31期間入住信義店，身分證或居留證字號含2個「9」者，即可免費多住一晚，相當於買一送一，暑假好康別錯過。

「週年慶加碼多住一晚」房型含原價14784的「原創客房」每晚下殺3599，原價15784「純淨原創客房」可以4599優惠價入住，價值20559的「驚艷套房」只需5599。圖／HOME Hotel
「週年慶加碼多住一晚」房型含原價14784的「原創客房」每晚下殺3599，原價15784「純淨原創客房」可以4599優惠價入住，價值20559的「驚艷套房」只需5599。圖／HOME Hotel

為歡慶九週年，台北Home Hotel信義店日前推出「9是想回家」活動，7/1起至8/31為止若入住飯店，只要身分證或居留證字號含9，多住一晚只需要99元；若成功對中2個「9」，則可免費多住一晚，專案還會附送價值新台幣500元的「Neo19餐飲抵用券」。

提醒大家活動不可與其他優惠活動併用，每人限用一次一晚住宿，限持有中華民國身分證及居留證者使用，事先透過信件或致電預訂成功後，於入住時出示證明證件即可。「週年慶加碼多住一晚」含早餐1-2客，可免費使用每日minibar，每房每晚也會提供新台幣500元Neo19餐飲抵用劵，使用期限至9/1，可於Neo19合作商家使用，亦可折抵館內餐飲消費如Qafe、Marsalis和客房服務，但加碼入住的當晚不另贈此餐飲券。

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