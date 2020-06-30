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不輸國外的絕美秘境！ 北台灣「十大瀑布景點」必遊清涼一夏

DailyView / 網路溫度計提供

讓煩惱跟著宣洩而走！

台灣自然景觀豐富，許多深山小徑內往往有著令人驚豔的秘境，其中更有著不少令人驚嘆的瀑布景點，看著水流從高處宣洩而下，不僅磅礡壯闊的畫面震撼人心，往往心中的煩惱也隨著眼前奔騰的流水，一起被帶走，大自然就是也如此神奇的療癒能力！

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣網友最熱議的北台灣十大瀑布景點，既然現在不能出國玩，不如趁此時好好把這些台灣美景都給走訪一次吧！

image source:youtube

新寮瀑布

No.10 三貂嶺瀑布

位於新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道的三貂嶺瀑布，其實是由合谷瀑布、摩天瀑布、枇杷洞瀑布組成的瀑布群，滿足遊客一個景點三重享受的願望！這裡步道長度適中，難度也不高，沿途生態豐富景色多變，位於最上層的枇杷洞瀑布可以近距離觀賞，感受水流奔騰而下的凜冽之風。

No.9 絹絲瀑布

絹絲瀑布正如其名，一年下來的平均水量並不特別突出，遠遠欣賞有如絲綢一般的纖細柔和，對比瀑布一般來說壯闊雄偉的印象截然不同。不過因為就在陽明山擎天崗附近，瀑布距離步道入口也不遠，假日來此踏青的遊客幾乎都會順道經過，就算沒有一瀉千里的宏偉感，仍然有著不小的人氣！

No.8 猴洞坑瀑布

不喜歡跋涉千里，但又想要稍微走點路，感受付出辛勞後達到目的地的滿足感，猴洞坑瀑布就花一點時間即可抵達的秘境。不僅可以由下欣賞瀑布傾瀉而下的景致，爬到瀑布上頭，還能遠眺一望無際的蘭陽美景，襯著湖光倒影中的白天藍雲，成為近年來網美熱愛打卡拍照的新秘境。

猴洞坑瀑布順流而下，激起的水花讓人透心涼。 記者林縉明／攝影
猴洞坑瀑布順流而下，激起的水花讓人透心涼。 記者林縉明／攝影

No.7 銀河洞瀑布

如果走遍各式各樣的瀑布景點，想要體驗一下不同的氛圍，銀河洞瀑布絕對可以給你煥然一新的感受。這個位於新店的瀑布景點，由登山口一路向上爬，大約半個小時左右即可抵達，銀河洞瀑布雖然沒有千軍萬馬奔騰的宏偉感，因為一旁緊鄰峭壁岩洞建造的呂洞賓廟，反而有種如夢似幻的仙氣感，就連不少國外遊客也慕名前來朝聖！

新店區銀河洞步道的銀河洞瀑布。圖／新北觀旅局提供
新店區銀河洞步道的銀河洞瀑布。圖／新北觀旅局提供

No.6 雲森瀑布

對於喜歡壯闊瀑布的人來說，雲森瀑布就屬於此類的典型代表，過去有不少電視廣告都曾來此取景，名氣並不小。由於地處偏僻，一路上綠意盎然的山徑，彷彿走入一座神秘的森林當中，相當符合許多人心中的秘境氛圍。如果在每年底前來造訪，還有機會看到瀑布旁的青楓紅葉，襯托瀑布一瀉千里的超美景色！

No.5 新寮瀑布

想要找一條路程短，適合假日親子同遊的步道，新寮瀑布步道絕對是相當不錯的選擇。只要大約半小時左右的路程，就可以看到高達數十層樓，氣勢磅礡的瀑布映入眼簾。一路上豐富的自然生態，無疑也讓大自然搖身一變，成為小朋友探訪生態奧妙的自然教室。

No.4 五峰旗瀑布

說到礁溪，不少人都會想到近年人氣爆紅的抹茶山，但其實旁邊的五峰旗瀑布，每逢假日也吸引不少人前來朝聖。只要沿著登山步道一路往上走，就可以看到位於不同高度，總共分成三層的五峰旗瀑布；造訪頂層的瀑布也僅需約半小時路程，很適合假日來此踏青。

五峰旗瀑布含有豐富的負離子數，全國屬一屬二。圖／縣府提供
五峰旗瀑布含有豐富的負離子數，全國屬一屬二。圖／縣府提供

No.3 烏來瀑布

來烏來玩除了泡溫泉之外，怎能不順便看看壯闊的烏來瀑布！位於風景區當中的烏來瀑布，在日據時代有著「雲來之瀧」的美譽，美麗的程度不在話下，由於瀑布就在遊客中心旁邊，不用跋山涉水便能輕鬆抵達，路過這邊可別忘了合影一張，留下到此一遊的回憶！

烏來瀑布。 聯合報系資料照
烏來瀑布。 聯合報系資料照

No.2 十分瀑布

一直以來人氣都居高不下的十分瀑布，過去這裡需要門票才能進入，經過重新規劃後已經成為免費景點，因為岩層傾向與水流的獨特方向，而與北美洲尼加拉瀑布有幾分神似，因此又被稱為「台灣版的尼加拉瀑布」，絕對是台灣經典的瀑布之一！由於瀑布就位於猴硐站和平溪站之間，來這裡還可以順便逛逛一旁的老街，相當適合假日來此輕鬆愜意的鐵道一日遊。

十分瀑布為垂簾式瀑布，被稱為台灣尼加拉瀑布。圖／新北市觀光旅遊局提供
十分瀑布為垂簾式瀑布，被稱為台灣尼加拉瀑布。圖／新北市觀光旅遊局提供

No.1 黃金瀑布

位於新北市瑞芳區，同樣特色十足的黃金瀑布，就在水湳洞的公路邊，每逢假日經過一定會看到不少人群聚集於此，為的就是與黃金瀑布拍照留念。由於這裡的流水從地下湧出後，接觸到金屬礦石後產生一連串的氧化作用，經年累月下逐漸形成現在的面貌，有如瀑布從黃金岩壁後宣洩而出的奇景，因而被大家稱為黃金瀑布，成為獨特的瀑布奇景。

東北角風管處推出觀光巴士黃金福隆線頗受好評。 記者邱奕寧／攝影
東北角風管處推出觀光巴士黃金福隆線頗受好評。 記者邱奕寧／攝影

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月24日至2020年06月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『北台灣瀑布景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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