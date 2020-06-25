小鎮風景「借問站」走透透！ 漫遊山林「福壽山農場」 群山環抱避暑、賞美景、品茶香

「借問一下，福壽山農場有纜車嗎？」、「搭火車可以到達嗎？」、「有沒有機場可以直達呢？」位於中央山脈與雪山山脈群峰之間的福壽山農場，群山環抱四季景色各有千秋，春夏看花品茶、秋冬採果賞楓，喜歡脊樑山脈森林花園的遊客心目中最想造訪的地點之一，但因地理位置接近台灣的中心點偏北，加上海拔高度二千多公尺，「交通指南」成了遊客詢問度最高的項目。

台灣最知名賞楓景點 秋冬遊客如織

福壽山農場是台灣最知名的賞楓景點之一，陽光從樹葉間灑落松廬，每到秋冬遊客如織。(圖片提供／福壽山農場)

福壽山農場，源起於民國46年入山開墾，初期以純農業生產為主，民國84年起逐步轉型邁向觀光休閒，先後興建旅客中心、小木屋、宋莊、福壽館、楓林雅築等住宿區，其中，每年秋天賞楓季，攝影愛好者都是直奔福壽山農場，為了就是想拍下陽光穿透楓紅映照在松廬前的美景。有些攝影團甚至推出一日遊，下班時刻從台北出發，奔上山從拍星空、清晨再到陽光滿盈的美景，滿足賞楓季訂不到房的需求。

引進不同品種的楓樹與槭樹，一年四季都可以看到紅咚咚的葉子唷！(攝影／洪麗明)

有鑑於「賞楓」深受遊客喜愛，現任場長巫嘉昌自二年前特引進「紫葉槭」，並種植在優美的鴛鴦湖畔及楓林雅築。紫葉槭春天開完花結下豔紅色的翅果，新吐的嫩葉也是紅色的，夏天葉子轉紫紅，秋冬受寒後轉豔紅，連種子都是紅的，讓農場一年四季都可欣賞到楓紅美景。當遊客值此盛夏上山，除了松廬翠綠的掌葉楓，還有鴛鴦湖紫紅的紫葉槭與蔥鬱的青楓，隨時都能拍到楓葉或紅或青隨風搖戈的詩意！

三大果王桃梨蘋 開花採果輪番登場

桃花3月盛開，8月結果，與壯麗雪山景觀相映成趣。(圖片提供／福壽山農場)

福梨花4月盛開美麗極了，9月結成高山梨清脆好吃。(圖片提供／福壽山農場)

壽山農場的三大果王，也在不同季節向遊客招手，3月舞桃花、4月笑蘋梨，8月可以覓桃香、9月品梨甜，10月就進入採蜜蘋果的旺季。農場辦公室前的蘋果王可是農場珍寶，一顆蘋果檮上竟然同時擁了43種不同品種的蘋果，甚至還有長到一台斤重的世界一，令人嘆為觀止，所以每年蜜蘋果季開始，想採果的遊客激增，造成造成8月1日預訂11月份房間一房難求電腦大當機。

蜜蘋果結實纍纍，吃起來酸酸甜甜，有種特殊的香味。(圖片提供／福壽山農場)

福壽山的蜜蘋果10月份起開放採果，搶著報名的遊客要留意官網早早預約。(圖片提供／福壽山農場)

場長巫嘉昌帶領團隊想辦法讓更多遊客可以享受採果樂趣，於是，以往只給「住客」的採果樂，開放為「遊客」都可以參加體驗營；以往購買只能「整箱整箱買」的規定，改良成「採多少算多少」，前來體驗採果的遊客，在限定的30分鐘內，可以盡情享受採果樂，採下來的蜜蘋果就秤重買下帶回家。

領頭加入借問站 與梨山谷關共榮

福壽山農場聯手地區共榮，義不容辭加入借問站行列。(攝影／洪麗明)

農場櫃台接待區也貼著借有站的貼紙，方便遊客辨認詢問。(攝影／洪麗明)

儘管遊客極為喜愛福壽山農場，但對初次造訪農場的遊客而言，經常不知要如何到達，因此，當觀光局致力推廣「借問站」時，為了推廣大中部旅遊服務，巫嘉昌場長聯手谷關、梨山風景區，一起加入「借問站」行列，為遊客提供更多完善的資訊服務。

福壽山農場特別設置輪椅樓梯輔具，貼心照顧行動不便的旅客。(攝影／洪麗明)

福壽山農場冬天有機會變身為白茫茫的美麗雪景唷！(圖片提供／福壽山農場)

就目前接獲的各種詢問，以「如何到達農場」最多。最有趣的是，想知道開車及搭車如何到達的都算是小case，有些遊客還會問有沒有纜車、或是飛機火車能不能到達，讓接電話的福壽山農場員工覺得可愛極了！若是已入住或抵達農場的，「借問一下」的話題，大概都是「魯冰花海怎麼走」、「蜜蘋果什麼時候可以採」、「幾月來賞楓最漂亮」、「天池遠不遠」、「露營會不會很冷」、「冬天會不會下雪」………等。

福壽山農場天池雪景如畫！(福壽山農場／提供)

地理位置居中偏北 東西北方向都可達農場

場長巫嘉昌(右一)正在建議遊客看日出時間。(攝影／洪麗明)

巫嘉昌場長告訴大家，福壽山農場位於台灣中間偏北，雖然車程距離真的不近，但不論是從哪個方向來都可以到達，北部朋友可以從宜蘭走台7及台7甲線，經武陵、梨山，到福壽山農場；東部朋友則是從花蓮太魯閣穿進來，經天祥，沿著中橫東段可達。

豔紅蘋果帳在藍天搭襯下格外顯眼，深受露營愛好者的喜愛。(攝影／洪麗明)

福壽山農場也有設置露營區，高山露營別有一番味道。(攝影／洪麗明)

西部朋友可以善用台中公車「自付車資最多10元」的優惠，從台中高鐵站到東勢、谷關、梨山，一段段換乘到福壽山農場，場長還提醒大家，谷關至梨山目前仍屬於管制路段，遊客要記得先上網預約乘車唷（豐原客運865線網站）。

福壽山農場的住宿選擇十分多元，松廬、楓林雅築、宋莊、福壽館各有特色。(攝影／洪麗明)

高山農場提供旅人暖呼呼的餐食，從桌菜到套餐都有，素食者也不必耽心唷！(攝影／洪麗明)

想要體會福壽山之美，三天二夜是最受歡迎的行程，場長透露，今夏福壽山農場將動土增建62間房，預定101完工，屆時，歡迎大家到福壽山作客，時間足夠的話，停留個四天三夜，慢活慢食，細細領略福壽山之美。

借問站資訊

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：(04)2598-9202、2598-9205

官網：

https://www.fushoushan.com.tw

https://www.facebook.com/fssfarm

提供服務

☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他_ 農場導覽、交通時刻表查詢、日出時間諮詢

文／洪麗明

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