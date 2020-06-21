影／稻田出現巨型黑熊 還能賞稻浪海吃創意料理
【圖／文：行遍天下】
每年6至10月是花蓮玉里稻穗收割時期，就在疫情趨緩的此時，在稻田裡的玩耍計畫就該展開。玉里鎮公所特別在客城鐵橋旁的稻田裡，以收割方式在稻田裡畫出兩個大大的超過10公尺大的黑熊腳掌印，6/25更還會舉行「黑熊腳印餐桌」計畫活動，同時也讓民眾可以一起收割另一幅台灣地圖，一起愛台灣！
花蓮玉里的稻田是導演齊柏林《看見台灣》紀錄片裡，稻田大腳印的拍攝場地，透過齊導的影片更提升了打響玉里米的知名度。以往每年推出宣傳玉里米的腳印餐桌計畫，今年則特別再以玉里裡織羅部落發源的《黑熊來了》紀錄片為發想，把腳印變成了黑熊腳印，別具有意義。
開幕式黑熊腳印已經率先收割，另外6/25即將舉行的「黑熊腳印餐桌」，除了可以在稻田內享用到以玉里米做出的創意料理，另一旁的一畝稻田裡也已經圈出一幅台灣圖樣，屆時，也會邀請民眾一起下田收割，一起收割畫出台灣的樣子。第二梯次也將於10月展開。
深耕脊梁山脈行程的可樂旅遊表示，走出戶外的安心旅遊行程已經熱烈販售中，在開闊的稻田場域中享用一人一套的餐點、體驗現場活動更為符合安心旅遊機制。目前行程也已經售出約7成滿，有興趣的民眾可儘速報名。
報名請洽可樂旅遊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言