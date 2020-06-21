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影／稻田出現巨型黑熊 還能賞稻浪海吃創意料理

聯合新聞網 / 行遍天下
兩隻台灣黑熊腳掌，一個足足有10公尺這麼大。(圖片：可樂旅遊提供)
兩隻台灣黑熊腳掌，一個足足有10公尺這麼大。(圖片：可樂旅遊提供)

【圖／文：行遍天下】

每年6至10月是花蓮玉里稻穗收割時期，就在疫情趨緩的此時，在稻田裡的玩耍計畫就該展開。玉里鎮公所特別在客城鐵橋旁的稻田裡，以收割方式在稻田裡畫出兩個大大的超過10公尺大的黑熊腳掌印，6/25更還會舉行「黑熊腳印餐桌」計畫活動，同時也讓民眾可以一起收割另一幅台灣地圖，一起愛台灣！

花蓮玉里的稻田是導演齊柏林《看見台灣》紀錄片裡，稻田大腳印的拍攝場地，透過齊導的影片更提升了打響玉里米的知名度。以往每年推出宣傳玉里米的腳印餐桌計畫，今年則特別再以玉里裡織羅部落發源的《黑熊來了》紀錄片為發想，把腳印變成了黑熊腳印，別具有意義。

開幕式黑熊腳印已經率先收割，另外6/25即將舉行的「黑熊腳印餐桌」，除了可以在稻田內享用到以玉里米做出的創意料理，另一旁的一畝稻田裡也已經圈出一幅台灣圖樣，屆時，也會邀請民眾一起下田收割，一起收割畫出台灣的樣子。第二梯次也將於10月展開。

現場可以邀請民眾一起來收割稻田，一起「作畫」。
現場可以邀請民眾一起來收割稻田，一起「作畫」。

深耕脊梁山脈行程的可樂旅遊表示，走出戶外的安心旅遊行程已經熱烈販售中，在開闊的稻田場域中享用一人一套的餐點、體驗現場活動更為符合安心旅遊機制。目前行程也已經售出約7成滿，有興趣的民眾可儘速報名。

開幕式邀來阿美族小朋友在稻田中打鼓，伴隨到稻浪搖曳，非常享受。
開幕式邀來阿美族小朋友在稻田中打鼓，伴隨到稻浪搖曳，非常享受。

報名請洽可樂旅遊

　

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