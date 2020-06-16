板橋最美「高空泳池」飯店祭出6倍券！花1000送5000，高鐵專案再享7折優惠

振興券即將於七月中開跑，各個美食或旅遊業者紛紛推出對應的優惠，把振興券「變大」。板橋凱撒大飯店也不例外，推出超狂「六倍券」住宿優惠，只要配合政府使用振興券住宿或用餐，就可以享有市價高達6000元的超值優惠服務，入住更能享受32樓頂樓超奢華「高空游泳池」，白天可以在旁邊沙發區享受日光浴，夜晚更是可以遠眺板橋車水馬龍的夜色，美不勝收。除此之外，外縣市遊客若想悠遊雙北，還可選擇超狂7折高鐵專案，這波在暑期數不完的住宿優惠，一定要揪團共襄盛舉！

位於飯店頂樓的高空泳池，在網路上獲得一致認同的好評，被網友封「板橋最美高空泳池」。 圖／板橋凱撒大飯店官網

因應政府即將推出的三倍券，位於板橋縣民大道的五星級凱撒大飯店同樣祭出超奢華優惠，只要於7月15日至10月31日前，將個人獲得的振興三倍券在飯店內消費飲食達500元以上（限單筆），即可現獲8折優惠；若餐飲消費達3000元以上，再送3000元抵用券，而若是選擇住宿，單筆金額同樣達3000元以上，直接送3000元抵用券，而抵券用包含住宿折抵1500元與餐飲抵用1500元，面額以500元乙張計算，還可以用到年底為止。相當於只要花費一千元，就可以獲得六倍共6000元的超值服務。

飯店餐飲消費達相關金額也同樣享有折抵優惠。 圖／板橋凱撒大飯店官網

另外，板橋凱撒大飯店日前因應夏季的到來，也推出了「三鐵三項」優惠專案，即日起至8月31日，以住房專案2800元起，訂購入住即可贈送北捷一日車票，更狂的是針對6月至8月，只要於官網訂房，即可享有高鐵車票7折優惠，非常適合中南部欲北上旅遊的遊客。專案房型有限，趕快預訂拿優惠吧。

板橋凱撒大飯店

地址：新北市板橋區縣民大道 2段 8號

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

飯店住宿空間超寬敞，大片落地窗還能欣賞夜景。 圖／板橋凱撒大飯店官網

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