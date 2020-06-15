用超萌摩艾石像嗶卡！立體造型「摩艾悠遊卡」讓通勤族秒成焦點

還停留在PS4造型悠遊卡餘韻就弱掉啦！摩艾石像變身最新立體悠遊卡，讓你不用排到明、後年，一周內就能用他通勤嗶卡，成為潮流一族。

圖／MERCI Design授權

設計品牌MERCI Design主打各款摩艾造型產品，雙層透明玻璃杯、面紙盒、冷飲攪拌棒等都備受歡迎。日前新推「摩艾悠遊卡」，以環保橡膠材質製成3D版悠遊卡，不論搭捷運、一般台鐵還是在便利商店消費皆可使用，附上鑰匙圈的立體造型可掛在隨身包包，不必擔心會弄不見。

圖／MERCI Design授權

不過提醒大家記得使用背面感應，因為晶片位置在背面，所以不建議大家拿摩艾的臉去貼感應器，不僅很大幾率無法感應，最難過的是有可能會磨損摩艾可愛的顏面啦！目前這款悠遊卡祭出限時優惠，售價649元，喜歡的人超適合揪團買爆，還能拍下可愛指數爆表的摩艾洗版別人版面！

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