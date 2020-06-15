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老爺行旅「399元爽住2晚」！官網訂房還能獨享高鐵6折起

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
老爺集團旗下設計酒店「老爺行旅」推出399三重送專案，祭出超狂住宿優惠。 圖／老爺行旅官網
老爺集團旗下設計酒店「老爺行旅」推出399三重送專案，祭出超狂住宿優惠。 圖／老爺行旅官網

老爺酒店集團旗下風格設計品牌「老爺行旅」，這回推出「399三重送」振興補助專案，即日起到8月底，雙人房原價超過4500元，現在只要399元起即可一晚變兩晚，更優惠的還有加購早餐買一送一與高鐵享6折優惠，台灣疫情已經趨緩，逐步解封情況下，還不衝一波犒賞自己！

圖／老爺行旅官網
圖／老爺行旅官網

位於台南市東區的老爺行旅，由荷蘭Mecanoo建築師事務所操刀，主打「the place」為名，採用乳白與黑色交接的裝潢，是許多人大愛的工業風格，尤其地板選擇接近米白色，更顯空間的寬敞與明亮。且飯店欲傳達的意象就是想與台南當地文化進行連結，而目前店內設施共有超過200間的客房，除此之外，還有甘粹義式餐廳、廿一酒吧與回甘咖啡等餐飲空間，非常讓人放鬆陶醉。

圖／老爺行旅官網
圖／老爺行旅官網

有些人可能會好奇，為何如此399元超低價格，緣由是「振興三倍券」滿3000元政府回饋2000元，然後再使用「安心國旅」，每房再補助1000元，總共3000元；專案最低房價為雙人4596元（四人則為6192元），扣除政府回饋3000元，除以2天再除以房型人數，等於每人每晚為399元起。同時「399三重送」專案強調399元起，就可以再爽住一晚，早餐原價每人380元（服務費10%），買一送一每人只要209元，另外官網訂房，再享高鐵票7月1日至7月31日7折優惠、8月1日至8月31日更享6折優惠，機會難得，錯過難再有，想要在台南享受人文大自然之旅的民眾，快至老爺行旅官網訂購一波吧！

台南老爺行旅 The Place Tainan

地址：台南市東區中華東路 1段 366號

官網：https://www.hotelroyal.com.tw/tainan/

圖／老爺行旅官網
圖／老爺行旅官網

圖／老爺行旅官網
圖／老爺行旅官網

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