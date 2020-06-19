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力量與技巧的結合！全台10大高人氣「攀岩體驗」上攀、抱石攀岩館來了

DailyView / 網路溫度計提供

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目


光靠蠻力上不去啦！

不少運動都講求力量，但有些運動就算空有一身蠻力也不一定比較厲害，而攀岩正屬於這類講求力量與技巧結合的運動。一般來說攀岩又分為抱石與上攀，前者不需要確保，高度較低，多用來練習動作與技巧；後者因為高度較高，需要裝備與夥伴確保，多為垂直上攀為主。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，告訴你全台有哪幾間網友經常提到的攀岩館。如果不知道從何下手，或是想要體驗不同場館的路線，下次不妨就從中挑選吧！

image source:YouTube/健人蓋伊

No.10 Civic Bouldergym Taipei 市民抱石攀岩館

市民抱石攀岩館的交通相當便利，從捷運南港展覽館站出來就位於市民大道旁，館內路線的設計從入門V0到最困難的V6，對於新手來說相當友善，也會定期換點換線，讓你完整感受攀岩的樂趣。這裡另外也有販售月票，讓常去攀岩的人可以有更優惠的選擇。

個人全票：300元

岩鞋租借：100元

地址：台北市南港區市民大道8段552號

image source:facebook/市民抱石攀岩館

No.9 Double 8 岩究所

double8是台灣研發與銷售戶外運動用品的品牌，近幾年剛起步沒多久，為了推廣攀岩運動，選在台北市迪化街的一處老屋開設這間攀岩館。館內的路線設計多從新手出發，難度適中，相當適合想要感受攀岩魅力的初學者，就算沒有經驗也沒關係，只要年滿3歲都可以預約這裡的體驗課程。

個人全票：250元（平日）280元（假日）

岩鞋租借：80元

地址：台北市大同區迪化街一段251號

image source:facebook/Double8岩究所

No.8 Bonus Bouldering Gym 崩岩館

這間位在花蓮的崩岩館，館內設計從新手到高手都可以玩的相當盡興的抱石路線，另外還有兒童區，讓小朋友也能夠體驗攀岩樂趣；館內也有上攀岩牆，並且有著相當先進的自動確保機。針對第一次來的人，教練還會提供一次免費的抱石運動解說，完全不用擔心不知道從何下手的情況。

個人全票：220元

岩鞋租借：50元

地址：花蓮市民治路242號（教學館）

image source:facebook/崩岩館

No.7 The Little Rock 小岩館

擁有寬敞明亮的空間，小岩館屬於一間適合初學者與親子攀爬的岩館，場地雖然不大，但這裡V0、V1的路線相當多，就算是剛接觸的人也能充分體驗攀岩樂趣，加上這裡同樣會定期換點換線，增添路線的豐富度。整體來說是滿明顯親子與初學者取向的一間岩館，也因此高手可能會覺得能夠挑戰的路線選擇較少。

個人全票：280元

岩鞋租借：100元

地址：台北市士林區忠誠路二段12號1樓

image source:facebook/小岩館

No.6 Red Rock 紅石攀岩

位於台北士林夜市附近的紅石抱石館，不只擁有豐富多樣的角度地形，場內設計的路線也號稱多達上百條，從簡單入門的V0至高手樂此不疲的V9等，應有盡有。此外還有開設許多的教學體驗課程，就算是新手也不用擔心如何入門，不定期的優惠活動同樣相當誘人。

個人全票：250元

岩鞋租借：100元

地址：台北市承德路四段261號B1

image source:facebook/Red Rock 紅石攀岩

No.5 Mega STONE Climbing Gym

一間好的攀岩館除了硬體設備，同時也考驗設計路線的能力。這間位於台北新莊的攀岩館，經營核心團隊就有超過15年的經驗，不僅有多條有趣的路線等你來挑戰，場內還採少見的環狀獨立牆面設計，挑高與寬敞的空間相當舒適。雖然主打抱石，但也有寬達6米的上攀牆，供不同喜好的民眾來挑戰。

個人全票：300元（平日）330（假日）

岩鞋租借：80元

地址：新北市新莊區中正路56巷5號

image source:facebook/Mega-STONE-Climbing-Gym

No.4 Dapro Indoor climbing

號稱全台最大、最完整的Dapro Indoor climbing位於台中市南屯區，場內的設施可說是應有盡有，甚至還設有餐飲販賣部與休息區。除了多條不同難度的抱石路線，另外也有上攀岩牆與自動確保機，讓你就算一個人來也能爬得相當盡興。不過這裡採會員制且收費相對較高，唯一需要考量的就是自己荷包能不能承受啦！

個人全票：450元

岩鞋租借：100元

地址：台中市南屯區永春東七路700號

image source:facebook/daproindoorclimbing

No.3 破舊二廠

位於台中烏日高鐵站附近的破舊二廠，可說是一間相當有特色的攀岩場，這間小本經營，隱身在工廠鐵皮屋下的攀岩館，館內的路線卻是一點都不馬虎，不僅精心設計，多角度岩板更是增添不少趣味與挑戰性。雖然環境較為簡陋曾被網友批評，但價格也相對實惠，老闆也自嘲「希望有天可以改名成奢華攀岩場！」

個人全票：200元

岩鞋租借：50元

地址：台中市烏日區健行路131號

image source:facebook/破舊二廠攀岩館

No.2 Pogo Bouldering Gym

﻿位於新莊的POGO岩場，這裡的占地約108坪，高4.5米，高挑明亮的岩牆設計相當舒適，豐富的路線不管新手還是高手來此都相當適合，此外這裡換線速率也很快，每兩周定期換線，因此不用擔心買月票只能玩到一成不變的路線。值得注意的是，如果遇到爬不上去的路線，門口還有一台iPad有示範影片可供參考。

個人全票：300元

岩鞋租借：80元

地址：新北市新莊區建國一路122號1樓

image source:facebook/POGO Bouldering Gym

No.1 T-UP Climbing Gym 原岩攀岩館

擁有多家分店的原岩攀岩館在桃園、台北、新北都有展店，基本上館內的路線設計從適合新手的V0到高手的V9都有，中高難度的路線較多，也會針對想要體驗動態的初學者，設計較為簡單的動態路線，加上每兩周會定期換點換線，可說是相當用心。不過價格相較於其它岩館來說，稍微偏貴一點，但這樣的設施與服務品質基本上算是相當值得。

個人全票：380元（平日）400元（假日）

岩鞋租借：80元

地址：台北市萬華區大理街149號（萬華店）

image source:facebook/原岩攀岩館-萬華店

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月13日至2020年06月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『攀岩館』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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