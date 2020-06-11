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梵谷、達文西都上街了！ 全台「最美藝術公車」現身屏東 10幅行動美術館名畫免費看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
屏東縣政府傳播暨國際事務處規劃「行動藝術公車」，想帶給民眾不一樣的公車體驗。 圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專
屏東縣政府傳播暨國際事務處規劃「行動藝術公車」，想帶給民眾不一樣的公車體驗。 圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專

疫情趨緩，夏季迎接旅遊的到來，許多民眾也開始規劃不管是美術館博物館一日遊消費行程，或是三天兩夜的大自然人文之旅。而若想要欣賞一幅美麗的國際級畫作，可能需要到美術館購票才能賞析，不過在屏東，你不必這麼做！這回屏東縣政府傳播暨國際事務處與交通旅遊處一同打造「我的城市，我的行動美術館」活動，在平常不起眼的公車外觀上包裝「國際名畫」，儼然將一幅幅國際巨作搬到人們的日常，讓民眾等公車或走路經過時，可以沈浸於知名畫作帶來的愜意，說是全台最美公車也不為過。

圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專
圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專

若想要在夜晚賞析滿滿的星空，可以等待梵谷Vincent Van Gogh的「星夜」，梵谷本人因曾困擾於憂鬱等病症，從畫作上粗獷筆觸與大量藍色顏彩的使用都代表著心情的抒發與綻放，尤其可以從星夜這幅畫作強烈感受著；若想回味舊時農村的生活樣貌，不妨可以找尋米勒Jean-François Millet的「拾穗」，去感受一下法國農婦撿稻穗的情境，而這也是當時法國貧困農家的真實寫照；或是瞧瞧世界最知名畫作之一的「蒙娜麗莎」，是由達文西Leonardo da Vinci在意大利文藝復興時期，耗費四年卻影響後人好幾百年的偉大之作；若想要一點野獸派風格，也可以賞析到畢卡索Pablo Picasso的「夢」，是在描繪他年輕時期遇到的情人。

圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專
圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專

除此之外，在這批藝術公車中，還可以看到維梅爾Johannes Vermeer、喬治·秀拉Georges Seura與皮耶-奧古斯特·雷諾瓦Pierre-Auguste Renoir等人的畫作蹤跡。日前屏東縣政府也已公開在萬丹、東港、潮州、鹽埔、內埔、里港等地都能見到藝術公車的行駛，共有10台，若下次出門等公車時，或許可以細細觀察眼前的公車是不是含有「國際畫作」的成分呢？

圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專
圖／屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉專

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