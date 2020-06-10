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衝台南了！大員皇冠假日酒店「買1送1」 振興3倍券再加碼送餐券
隨著疫情解禁，觀光業者蓄勢待發，中央政府也著手推出振興3倍券措施，位於台南的大員皇冠假日酒店搶先機，推出住宿買一送一優惠，加碼再放大振興3倍券，暑假期間玩台南住高檔飯店趁現在！
台南大員皇冠假日酒店自從有了阿中部長與防疫五月天的人氣加持，近期住房率大提升，順勢推出使用振興券指定住宿1晚加碼送1晚，自2020年7月1日至8月31日前，限時搶訂2020年7月15日至12月30日期間，入住平日（週日至週五）豪華雙床客房只要4588元起，每日限量10間，含翌日自助式早餐2客，再加碼贈送標準客房平日住宿券乙張（不含早餐），可於2021年3月31日前可以再重遊安平，盡享大員皇冠美好的旅宿體驗。
振興3倍券不僅住宿加碼送，台南大員皇冠假日酒店三大主題餐廳也要拚加碼，凡自2020年7月15日起至12月31日止，持振興券於餐廳消費滿1000元送600元餐飲抵用券，單筆限6人以內，等同回饋3600元價值的餐券，讓振興券放大。近期計畫去台南玩的遊客千萬要把握。
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