衝台南了！大員皇冠假日酒店「買1送1」　振興3倍券再加碼送餐券

國內疫情趨緩，政府推出了促進消費的振興券來刺激買氣，由於採用「一千變三千」的方式把錢變大了，因此這次的振興券就叫做「振興三倍券」，到底這個振興三倍券怎麼領、怎麼用，有什麼需要注意的，以及可不可以用在旅遊消費，小編一次幫你整理好，讓你不再看得霧煞煞！

2020-06-09 09:01