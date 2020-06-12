適合一個人旅行的6個地方，認識自己從「獨旅」開始！

一個人、一個背包、一段屬於自己的旅程，一個人旅行不代表寂寞孤單，獨旅是認識自己的好機會，能讓你少了束縛，也多了和自己相處的時間。想和自己談場戀愛？那就來場一個人也自在的SOLO TRAVEL吧！

給獨旅者的建議：循序漸進的慢活態度

沒有一個人旅行過的朋友，建議你step by step，先從短時間近距離的旅行開始。獨身旅行有一種魅力，愛上後會無法自拔，但在喜歡上一個人旅行前，旅程的安排規劃、旅程時遇到的挫折與孤單感，都是需要慢慢適應的。

不必符合社會期待的旅遊方式

跟親友出門有一同分享喜悅的開心，三五好友一起出門可以共享美食、供攤車資。在亞洲一個人似乎同時表現出孤單、寂寞，甚至是孤僻的形象。但...為什麼一定要管別人怎麼看自己呢？一個人旅行是更深沉、更安靜的自我對話。

變化的不安也能成為自由的樂趣

到了想去的地方才發現當天沒開放；網路突然斷了在大街上迷路；錯過末班車回不了住宿的地方。這些突發狀況都很恐怖，但是在這些意外中如何化險為夷，在這樣刺激又恐懼的狀態下，能迸發獨旅者的能力和旅程多變的樂趣。

事先規劃行程，也接受意外的驚喜

一個人旅行，你能與旅程中遇到志同道合的朋友走接下來的旅程，要去的地方不同就分開。「純粹的」享受旅行，而不是與朋友規劃旅程一來一往間過度的妥協。為了降低旅程中突發狀況帶來的不開心，出發前做一個大略的規劃，在較偏僻的地方先查好車次以免困在荒郊野外。

崇尚自由但安全第一

一個人旅行最基本的核心，也是最高的境界就是享受自由帶給你的美好感受。但快快樂樂出門，平平安安回家是一切的基本準則，到治安較差的地方務必與親友報平安。

你需要的沒有那麼多，斷捨離從旅程開始

旅行中別帶太多行李，也別穿搭太炫麗的服飾以免遭到小偷的注意。輕便的行李能讓旅程輕鬆愉快，太笨重的裝備會讓旅程舉步維艱，在旅行的過程能一次次的發現什麼東西是必備的什麼不是？

適合一個人旅行的6個地方

一個人旅行＃1

座山望海忘煩憂---九份北海岸之旅

▲一個人旅行-九份老街阿妹茶樓。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

能觀山望海的九份是個充滿復古味的忘憂好地方，美麗的絕景和豐富歷史故事吸引電影《神隱少女》、《悲情城市》取景。九份除了好吃的賴阿婆芋圓、護理長滷味外，也可以體驗在九份穿旗袍感受感受過往的風華時光，一個人旅行能夠慢慢走，走回泛黃時光裡的故事裡。

隨著時代變遷和產業升級，採礦、掏金逐漸沒落，九份也許不再是北台灣最耀眼的黃金小鎮，但是漫步在九份老街中，仍能感受古色古香的美好。

＊2天1夜建議路線：阿根納造船廠>正濱漁港>圖們咖啡>潮境公園>深澳象鼻岩>九份星塵景觀餐廳>夜遊九份>入住九份>黃金博物館>十三層遺址>陰陽海>濂洞國小

一個人旅行＃2

不會開車也能玩---台中打卡輕旅行

▲一個人旅行-審計新村。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

無論是要包車來個享樂貴婦行，還是要搭公車在大台中地區走走都超適合的。無論是搭高鐵還是台鐵、客運，這些轉運站周邊都很多景點可以去。在清代後期和日本殖民時期，隨著交通發達位在台灣中央的台中，成了發展的重要據點。諸如第二市場、台中州廳、台中放送局這些地方，都是日治時期留下的建築。

時至今日第二市場成為了尋台中在地小吃的好所在，諸如木子餃子、老賴紅茶、王記蘿蔔糕，小編特別推薦王記蘿蔔糕的糯米腸+蘿蔔糕+荷包蛋，到第二市場直接和老闆說要點"三樣"就會直接上這組招牌套餐。

圖中的審計新村原本是臺灣省政府宿舍群之一，是省府時期的員工眷舍，在臺灣省精省後就成了荒廢的建築物，近年來各式網美咖啡廳的開設、文青市集的出現也未著個老地方的注入新生命。

＊2天1夜建議路線：台中高鐵站>彩虹眷村>千越大樓>第二市場美食>審計新村>高美濕地>滔月景觀咖啡廳>入住沙鹿>沙鹿夢想街>東海大學>東海商圈美食

一個人旅行＃3

越夜越美麗---墾丁夜生活

▲一個人旅行-墾丁後灣SUP立槳體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想到夏天就會想到墾丁，在無論天氣還是人情味都濃似火的國境之南，玩水上活動消暑絕對是必要行程！誰說一個人旅行就要很辛苦的戰鬥式趴趴走，賴在海邊一個下午享受和自己的約會時光也很不錯。管他身材好不好，就是要來個陽光、沙灘、比基尼，喜歡自己的身材對自己有自信，別在意別人的眼光，就是和自己約會最自在享受的地方。

晚上到鹿角酒吧享受安靜舒服的夜晚，在巷弄間的鹿角九霸享受微醺的浪漫時刻，獨自旅行、獨自喝酒、獨自吃飯，並不是寂寞而是可以好好地問自己的身體想吃什麼？想去哪裡看看？讓你有個空白的時間好好的感受自己的需求。

＊2天1夜建議路線：後灣SUP立槳體驗>恆春老街美食>鹿境生態梅花鹿園餵小鹿>海角七號阿嘉的家>墾丁牧場合作社>墾丁大街>鹿角民宿酒吧>入住墾丁>前往東港搭船到小琉球

一個人旅行＃4

沒有他的旅行---蘭嶼心靈之旅

▲一個人旅行-蘭嶼潛水。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在《享受吧！一個人的旅行》裡女主角說了一段話：「我需要改變，15歲起，我不是在戀愛就是在分手，我從沒為自己活過兩個星期，只和自己相處。」妳的青春裡住了誰？總有那個讓妳心痛欲裂、甜蜜幸福、難忘美好的人。在這些戀愛分手的循環中，也許自我迷失過，但別忘了妳的美就因為妳是妳！

到蘭嶼這個人之島再次感受生命的美好，一個人的旅行只有跟自己出遊，到東清部落看日出、到紅頭部落看日落、到野銀部落看地下屋，一個人騎著機車去看海，想像自己是隻美人魚潛到海裡感受大海幫妳解憂的快樂。

＊蘭嶼景點推薦：椰油國小、雙獅與龍頭岩觀星、東清部落、紅頭部落

一個人旅行＃5

頓離塵囂---愛自己的花蓮遊

▲一個人旅行-清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

花蓮的斷崖地形受到千萬年來內外營利的影響形成今天的樣貌，在東海岸划著獨木舟迎向美麗的晨曦，到寬敞的海邊走走吹吹海風，心情也跟著輕鬆了起來。會騎車或開車的朋友，去花蓮來場一個人旅行享受一下慢活風情會是不錯的選擇。

除了九曲洞、錐麓古道、燕子口等...經典去處，花蓮也有很多適合打卡拍照的地方向是山度空間、貨櫃星巴克、找到了可頌小売所等...好拍又好吃的美食等你去探索。

＊3天兩夜推薦路線：

Day1：七星潭>翡翠谷>山姆先生咖啡館>花蓮文創園區>貨櫃星巴克>東大門夜市吃美食>入住花蓮

Day2：太魯閣經典一日遊

Day3：兆豐休閒農場 >慶修院>花蓮文創園區

一個人旅行＃6

迎接曙光的忘憂島---綠島

▲一個人旅行-綠島海岸。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

世界為三的海底溫泉分別在義大利北方、日本九州，還有我們的綠島！這樣難得的世界奇景來綠島不去給它泡一下可是不行滴~

雖說綠島這個環島一圈只要30分鐘，但是島上可看、可吃、可玩的去處可不少。小編特別推薦「梅花鹿專賣店」給喜歡可愛小動物的朋友，名字取成這樣名字取成這樣別以為它是賣梅花鹿的！這家店是以梅花鹿為主題裝潢，有個是超可愛的梅花鹿週邊和擺飾，亦提供啤酒和軟性飲料，還有卡士達口味的"一家有四口鹿"造型雞蛋糕，超級卡~挖~伊。

＊綠島景點推薦：監獄冰、綠島燈塔、牛頭山草原、朝日溫泉、睡美人與哈巴狗、梅花鹿專賣店

一個人旅行住宿推薦

一個人旅行住宿推薦＃1

九份海論

▲一個人旅行-九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

在自己家就能看海，朝窗外望去陽光灑落在悠悠藍藍的大海上，就有一種說不出來的小卻幸。距離九份老街不到250公尺，晚上可以出門走走夜遊九份，在街上挑間餐廳小酌一下，晚上就能回到在老街旁的旅館一夜好眠。

這間文青風的裝潢和3樓的View，以及旅館提供的餐食是入住旅客評論中最常被提及和讚譽的部分，雖然是新旅館，但已經可以看到在老闆用心經營下的規格和規模，很適合週末來此住上一晚舒舒壓。

＊旅館地址：新北市瑞芳區崙頂路59號

一個人旅行住宿推薦＃2

墾丁海堤130海景民宿

▲一個人旅行-海堤130海景民宿。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

步行2~3分鐘就可以到墾丁大街的海堤130海景民宿，以交通方便和溫馨的布置為特色。一個人旅行不想自己開車、騎車，可以購買墾丁街車票並住在交通方便的地方，大眾運輸也能暢遊墾丁。

＊旅館地址：屏東縣恆春鎮大灣路130號

一個人旅行住宿推薦＃3

蘭嶼夏日民宿

▲一個人旅行-蘭嶼夏日民宿。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

誰說旅行一定要花很多錢，睡青年旅館的上下舖，不但能省錢還能與來自不同地方的旅人交流旅行資訊。對於想一個人旅行又會有點擔心的朋友來說，在青旅若遇到志同道合的人也能一起旅行。

這間旅館以親民的價格和熱情的服務，為住過的旅客最推崇的地方，倘若你喜歡一個人旅行自由自在不規劃，老闆也會很友善的和你分享蘭嶼的景點和路線給你。

＊旅館地址：台東縣蘭嶼鄉26-1號

一個人旅行住宿推薦＃4

花蓮青年旅館．北吉光輕旅背包客棧

▲一個人旅行-北吉光輕旅背包客棧。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

想要有像家一樣的住宿空間，溫暖的裝潢和招待，那麼北吉光輕旅背包客棧會是獨旅花蓮非常適合的住宿環境。住過的旅客最常提到的就是他的高CP值。此外，距離花蓮火車站進500公尺步行也能到的方便位置也非常吸引人。小編特別推薦在旅館附近步行五分鐘的"鹿馬漢堡"，超Juicy美味的手拍漢堡肉，吃完後會讓人念念不忘。

＊旅館地址：花蓮縣花蓮市中山路601巷1弄19號

一個人旅行住宿推薦＃5

綠島好望角無敵海景民宿

這個無~敵~海~景~會不會太浮誇！不只能看著窗外像畫一樣的景致，破曉時分還能在旅館中看日出。在綠島的住宿價格中這家民宿屬高價位，但好好的去享受、好好的愛自己來個微奢華之旅也很不錯。該旅館也提供潮汐、浮潛等相關套裝可以參加，讓豐富的海上活動豐富你的旅程吧！

＊旅館地址：台東縣綠島鄉公館村33號

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