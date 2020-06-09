柯南現身信義區！「名偵探柯南咖啡廳」限時快閃，人氣主角甜點＋角色杯墊搶先看

柯南鐵粉可以爆衝了！《名偵探柯南》6月聯手MyAnime Café，於台北精心打造2020「名偵探柯南咖啡廳」，推出各式主題餐飲及專屬限定周邊，讓粉絲們爽拍、爽吃，彌補《名偵探柯南：緋色的彈丸》電影延期的小遺憾！

「名偵探柯南 x MyAnime Café」結合角色，推出限定餐飲。圖／MyAnime Café FB

「名偵探柯南 x MyAnime Café」6/13起正式插旗信義區，店內以柯南「傳說中５個男人」為主題佈置，還準備了人氣角色「柯南」、「新一」、「基德」、「安室」、「小蘭」的專屬餐點及飲品，像是「柯南好聰明素排堡」、怪盜「基德帽蛋糕」、「新一最愛糖漬檸檬片蛋糕」想必是朝聖必嘗必打卡！

名偵探柯南聯名咖啡廳推出12款角色的和風八角杯墊。圖／MyAnime Café FB 只要到店消費，即有機會獲得超Q餐點小卡。圖／MyAnime Café FB

此外，凡到店用餐或外帶，皆有機會獲得特製杯墊或紀念小卡，不僅一次滿足視覺、味覺，還讓粉絲收穫滿滿回家。除了主題餐飲，現場將會陸續準備700多款專屬限定商品，如以柯南和怪盜基德兩人針鋒相對為靈感設計的「官方手錶」、日本京都代表性傳統工藝「京組紐手鍊」等，讓粉絲們免飛日本也能同步入手。

圖／MyAnime Café FB

「名偵探柯南 x MyAnime Café」為快閃限定，6/13起截至8/31止都可一睹主題咖啡廳風采，大家準備揪團出發啦！

名偵探柯南 x MyAnime Café

快閃期間：6/13(六)至8/31(一)

地址：台北市松高路12號（新光三越台北信義新天地A8館2樓）

營業時間：11:00至21:30；國定假日前夕營業至22：00

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