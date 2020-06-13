沿著197縣道欣賞台東風光　「縱谷大地藝術季」６件作品曝光

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去年（2019）的縱谷大地藝術季，大家還記得嗎？《自然療癒》在月亮和太陽的庇護中，望出去的天堂路，還有《永恆的旅者》佇立在田中央，守護大地的樣子，都成為IG熱門打卡景點，掀起一陣地景藝術風潮，今年更多藝術家更襄盛舉，來到台東感受好山好水好風景，體驗風俗民情，融入當地創作出在地化的作品，讓旅遊不再只是走馬看花，更能吸收藝術的靈魂，徜徉在台東池上。

首先介紹這兩作品，就在池上車站附近的池上農會超市後方舊穀倉，巨大的街頭藝術創作，展現壁畫技法，還出現了少見的水墨風格，另一個透過阿美族傳統技藝，以麻線懸掛在舊穀倉內，形成一幅立體雕塑作品。

《 溯土Revert to Earth 》葉海地 Heidi Yip

這個作品是和聚落媽媽一起完成的，運用傳統技法，那幾乎失傳的技藝，透過阿美族的野燒，呈現挖掘的感覺，讓陶片像出土的貝類，多了悶燒的感覺，仔細一看會有一點一點的痕跡，也有彩虹的顏色變化，700片的挑選，如同在這片土地生活的每個人都不一樣，形成一個和諧的感覺，創作出視覺與聽覺交錯的美。

《供給與需求》紀人豪

紀人豪來到台東創作一個月，感受到這裡的風俗民情，讓他開始尋找生命的平衡，希望透過創作去創造視覺藝術與感官對話的可能，在創作的過程中，他嘗試跟著生命流動，觀照內心的解放，他認為藝術賞析是魔幻的頻率，並且持續發生。

關於作品，供給與需求是這個社會不停出現的現象，當時他捧著山泉水，發現手持的水不多，卻足夠，至於那些多的水，便沿著手流下，頓悟到把自己需要的留下來，並把更多給需要的人，畫作中的人像頭仰高，保有尊嚴，卻也有付出的能力，雙眼用蝴蝶呈現，蝴蝶代表夢想，讓他脫離創作去尋找生命喜歡的生活，希望大家在這混亂的世界，都能更用心去感受。

接著來到池上的環鄉自行車道，四件作品圍繞著大波池，遍布在整個園區裡，風光明媚的天氣，讓大波池形成一面大鏡子，映照出藍天白雲，彷彿來到國外湖畔，一邊散步一邊欣賞藝術作品再好不過了！

《我要有個家》陳正瑞 阿水

阿水在大波池旁，用竹編為素材，編織主題「我想要個家」在這快樂與煩惱並存的世界，將單純有個家的理念，為大波池的鳥類，有個棲息地、居住地，在鳥巢最前方的洞，是回家的入口，更是指引家的方向，這個作品希望與大自然互動，將一切還給大地。

《何時》范志明 Talaluki

志明是阿美族的藝術家，現居台東都蘭部落，這次的作品運用擅長的鐵塑，並結合漂流木當作複合媒材。他稱自己的作品為：何時阿公、釣魚阿公，作品主要專注在眼神的雕塑，捕捉記憶感，希望將曾經失落的美好，刻劃出來，因為在台東池上駐點創作的期間，了解許多遊獵的漁夫，他的兒子孫子在長大後離開，什麼時候回鄉不知道，因此眼神著重乘載世世代代過往的曾經。

《拾火》拉飛．邵馬 Lafin Sawmah

人類在史前時期便開始學習如何用火，可見火對於人類生命的延續，有一定的貢獻，對原住民來說更象徵神聖，在阿美族語的作品名稱為生活的依靠，拉菲認為隨著科技發展，我們學習更多用火的智慧，火也教會我們很多，但它同時危險，希望大家都能用謙卑的態度去面對。

《生命的反思》貝馬丁

在台灣常騎腳踏車的貝馬丁，看到路上有很多反光鏡，而每個反光鏡呈現的畫面都像一幅畫，於是他將反光鏡環繞成作品，放置在台東這片土地，同時可以看到許多地景，包括湖面、天空、稻田，希望透過作品就能讓人一次看見一次享受。貝馬丁也稱自己的作品會說話，原因是現代大家喜歡拍照，卻忘記看見，看看鏡頭後真正的風景，透過作品希望大家可以看這些風光的反射，回頭望真正的景象。

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