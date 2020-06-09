怎麼領、怎麼玩？　一篇看懂「振興三倍券」領取、使用辦法

國內疫情趨緩，政府推出了促進消費的振興券來刺激買氣，由於採用「一千變三千」的方式把錢變大了，因此這次的振興券就叫做「振興三倍券」，到底這個振興三倍券怎麼領、怎麼用，有什麼需要注意的，以及可不可以用在旅遊消費，小編一次幫你整理好，讓你不再看得霧煞煞！

振興三倍券簡介

振興三倍券是什麼

只要先拿出1000元購買振興三倍券，就可以用券去買3000元的商品，基本上適用於全國實體店家。

振興三倍券使用期間

2020/7/1起開放登記與預購，自2020/7/15開始到2020/12/31都可以使用。

領取資格

全國人民，包括2020/12/31前出生的嬰兒，以及有居留權的外籍配偶皆可領取。

中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群，將由政府直接匯入現金1000元至帳戶，用於購買振興三倍券。

振興三倍券怎麼領

實體

7/1起於超商或網站預購後，7/15開始可以憑取貨序號前往超商領取，或是直接在郵局購買，共可領到4張面額500元以及5張面額200元的振興三倍券。

▸超商預購

7/1起於全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）機台插入健保卡、輸入手機號碼後列印單據，至櫃台付費1000元。7/15起依簡訊通知至超商機台輸入取貨序號，憑單據至櫃檯取件。

▸網站預購

屆時將有專門的網站平台，比照口罩預購的模式，以電腦讀取健保卡或用手機登入平台，線上登記、付款（也可至超商列印單據繳費）、選擇取貨超商。7/15起可進入網站查詢取貨序號，至超商機台列印單據後到櫃檯取件。

▸郵局購買

7/15起可以攜帶證件到郵局「儲匯櫃台」，繳費1000元後直接領取振興三倍券。

電子

電子振興三倍券與實體不同，是採「回饋」的模式，在7/15－12/31這段期間，於未被排除的通路消費累積滿3000元，就可以領回2000元！

▸行動支付

7/1起選擇一種行動支付（LINE PAY、街口支付、Pi 支付、台灣 PAY）綁定，7/15起透過已綁定的行動支付於未被排除的通路消費累積滿3000元，到四大超商靠卡申請，通過後將直接匯入2000元至該行動支付帳號中。

▸電子票證

7/1起選擇一種電子票證（悠遊卡、一卡通、iCash、有錢卡）綁定，7/15起透過已綁定的電子票證於未被排除的通路消費累積滿3000元，收到簡訊通知後，即可持該電子票證至超商靠卡回存2000元。

▸信用卡

7/1起選擇一張信用卡綁定，7/15起透過已綁定的信用卡於未被排除的通路消費累積滿3000元，隔月帳單直接折扣2000元。

領取方式比較

領取方式比較。 圖／FunTime

振興三倍券怎麼用

可以買

全國實體店家販售旅遊住宿、車票、護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、加油、彩券等商品或服務者皆可使用；電商若是販售旅遊、藝文、體育票券亦可使用。

不可以買

電商網購（旅遊、藝文、體育票券除外）、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。

振興三倍券用於旅遊的Q&A

Q1.旅行社、票券販售平台（KKday、KLOOK）可以用嗎？

可以。住宿、旅遊行程等票券，線上購買也都可以用。

Q2.在訂房網站（如：Booking.com、Agoda）訂國內住宿可以用嗎？

不可以，訂房網站目前是被排除的。

Q3.可以用來買交通票嗎？

可以。高鐵、火車、客運、捷運（含1280月票）等，線上購買也可以用。但是平台叫車目前是被排除的。

振興三倍券相關注意事項

1.領取實體振興三倍券者需於12/31前使用完畢，否則將失效。

2.使用實體振興三倍券，民眾不得強制要求攤商找零。

3.使用電子方式領取者，12/31前需消費滿3000元，否則無法取得回饋。

4.部分攤販可能會拒收三倍券，因為沒有統編無法兌換成現金。

5.關於振興事項有任何疑問，可洽經濟部諮詢窗口：1988專線，服務時間：8:30-18:30，全年無休（智能客服24小時服務）。

政府的振興方案近日終於拍板，把錢變大的好康一定要記得領啊～現在先想好自己的振興三倍券要用什麼方式領取、花在什麼地方，到時候把今年該花的、該玩的扣打好好玩回來啦！

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