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「和夜市合照、雙北發票」現抵1200！台北五星飯店推超狂住宿優惠，饒河、101消費任你折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
五星亞都麗緻大飯店推出「吃喝玩樂行在台北」專案，在雙北消費，即使在夜市，憑合照也可以折抵住宿喔！ 圖／IG攝影師Y9UU授權 圖／台北亞都麗緻大飯店
五星亞都麗緻大飯店推出「吃喝玩樂行在台北」專案，在雙北消費，即使在夜市，憑合照也可以折抵住宿喔！ 圖／IG攝影師Y9UU授權 圖／台北亞都麗緻大飯店

因應疫情趨緩，超過50天無本土案例，口罩近日也解禁，政府七月要發放的三倍券振興方案則討論得如火如荼，種種措施都是希望大家恢復日常生活外，也鼓勵國人能多多旅遊消費。而台北亞都麗緻大飯店超前部署，特別規劃「吃喝玩樂行在台北」優惠專案，即日起至8月31日在雙北消費並存發票（連雙北夜市都算），即可享有專案訂房（市價3999元）每房折抵1200元的超值優惠！

五星級飯店的住宿真的很寬敞舒適。 圖／台北亞都麗緻大飯店
五星級飯店的住宿真的很寬敞舒適。 圖／台北亞都麗緻大飯店

雙北各式吃喝玩樂百百種，想到大自然，可以前往鱷魚島、陽明山或芝山岩等；想體驗人文旅程，故宮博物館、101觀景台或台灣歷史博物館；又或想體驗美食，可以吃麥當勞士林夜市或高級欣葉日式料理。上述所有在雙北的消費行為，甚至只是交通運輸的搭乘證明，都可以在入住台北亞都麗緻大飯店時，享有每房1200元的優惠折抵。而飯店為了體貼夜市多無發票，因此在其官方臉書粉專設置貼文置頂，只要與夜市環境拍照打卡，並上傳照片至留言處或出示給櫃檯，同樣享有1200元折抵喔～

只要與雙北任一夜市拍照上傳照片至留言處或出示給櫃檯，也同樣享有折抵優惠。 圖／IG攝影師Y9UU授權
只要與雙北任一夜市拍照上傳照片至留言處或出示給櫃檯，也同樣享有折抵優惠。 圖／IG攝影師Y9UU授權

你以為就只要這樣嗎？更驚喜的是，台北亞都麗緻大飯店把「三倍振興券放大了」，在相同「吃喝玩樂行在台北」優惠專案中，只要持有振興三倍券入住，任何面額的券直接放大兩倍折抵，例如持有1000元的振興券面額，即可折抵2000元的房價折抵，平均一人1000元就可以住超奢華五星級飯店，趕快官網手刀預約起來！

「三倍振興券」政策預計將於7月15日開始實施。 圖／本報資料照片
「三倍振興券」政策預計將於7月15日開始實施。 圖／本報資料照片

台北亞都麗緻大飯店

地址：台北市中山區民權東路 2段 41號

電話：02-2597-1324

官網：http://taipei.landishotelsresorts.com/chinese-trad/

亞都麗緻大飯店還有酒吧讓你暢所欲言。 圖／台北亞都麗緻大飯店
亞都麗緻大飯店還有酒吧讓你暢所欲言。 圖／台北亞都麗緻大飯店

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亞都麗緻 博物館 士林夜市 麥當勞 故宮

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