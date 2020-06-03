快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心首波正式開賣系統大當機

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
Yahoo奇摩購物中心宣布將於6/2 10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，購買快速到貨商品才能搶先加購，6/3早上10點正式限量開賣後立馬完售。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心宣布將於6/2 10點搶先限量開賣CSD中衛醫療口罩，購買快速到貨商品才能搶先加購，6/3早上10點正式限量開賣後立馬完售。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

自口罩解禁，各大電商紛紛開始啟賣各色口罩。而Yahoo奇摩購物中心6/2晚間搶先以加購形式限量開賣後，今早10點正式開賣CSD中衛醫療口罩，立馬引起搶購潮。10點一到，網購系統大當機，10點9分時再度點選網頁已完售。

Yahoo奇摩購物中心今早正式啟賣中衛醫療口罩，平面款比昨日新增「櫻桃紅」顏色，還有櫻花粉、深丹寧等共3色可選，每盒50片、售價新台幣300元，酷黑款式的立體醫療口罩則單盒售價499元，同樣每人只限購1盒。萬片的數量已迅速售罄，如今在網站搜尋暫時無法找到相關品項。

另外PChome 24h下午開賣，與Yahoo奇摩購物中心的平面款及立體款售價一致。博客來上午11點同樣開賣平面款，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；酷黑色立體款，一盒50片699元。每款式限購1盒，每人至多一次購入4盒。MOMO購物則預訂晚上8點開賣，平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。

（11:07更新：博客來官網開賣後，已呈頁面顯示錯誤狀態）

圖／擷取自博客來官網
圖／擷取自博客來官網

延伸閱讀：

超殺優惠6/1開搶！66元爽住5星級飯店，「激省國內旅遊」限時搶購

健身網紅挑戰「巨石強森一日7餐」，5000大卡菜單隔天變重1公斤？

購物中心

相關新聞

直播／今日無新增病例 428人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，國內無新增病例，昨(2)日新增178例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,683例(含71,729例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，428人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

超過140家！ 高鐵旅運振興方案 全台「飯店聯票」住宿推薦懶人包

國內疫情漸漸趨緩，為了振興台灣經濟，台灣高鐵也規劃「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，推出高鐵假期買一送千、交通聯票65折起的活動，還有飯店聯票，提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時可以加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠還從8折降為7折，部分飯店甚至還有6折，且端午連假也適用！ReadyGo幫大家整理了一些北中南有飯店聯票專案的住宿推薦名單，快看看有哪些~

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心首波正式開賣系統大當機

自口罩解禁，各大電商紛紛開始啟賣各色口罩。而Yahoo奇摩購物中心6/2晚間搶先以加購形式限量開賣後，今早10點正式開賣CSD中衛醫療口罩，立馬引起搶購潮。10點一到，網購系統大當機，10點9分時再度

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

瑞典居家品牌IKEA宜家家居來台26年，在全台拓展6間分店，隨著全台最大旗艦店落腳桃園中壢青埔地區，最新分店將完工，位於...

全聯3日開賣防疫優惠組 口罩平均一片4元

全聯今天宣布加入口罩販售行列，3日上午9時將開賣口罩加酒精防疫優惠組，組合價為199元，口罩平均一片新台幣4元

飛澎湖「機票幫你出」！五星飯店推出超狂海景住宿優惠，一人不到2000元爽玩雙心石滬，還可浮潛戲水

台灣疫情創下連續49天無本土案例，政府因應夏天到來欲振興消費，日前規劃七月中推出三倍券。而澎湖澎澄飯店超前部署，為了吸引遊客的消費，特地規劃並推出符合不同受眾的多元優惠住宿專案，從「海上秘境」、「機票幫你出」、「醫護專屬」與「我的學生時代」等，讓你即使不能出國旅遊，也能「飛往」澎湖，浸淫於湛藍海島與各式浮潛、戲水或超美景緻等的全方位饗宴，迎接夏天Fun一下！

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

行政院長蘇貞昌今宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，實體券最小面額為200元，每人支付1000元可換3000元的...

台灣哪個縣市最少去？網友紛點名「1縣市」：那裡有什麼？

隨著疫情在台灣逐漸趨緩，國內各大觀光景點也開始不限人潮。不過在台灣，有些地方可能因交通較不方便，而導致平時不太有人會在當地停留。就有網友在PTT上提問：「你這輩子去最少去的台灣本島縣市是哪裡？」，結果留言區的網友紛紛點名「苗栗」。

快搶啊！台北凱達大飯店「每人505元」限時搶住，還有新建泳池必Fun一下

好康訂購僅不到一天！台北「凱達大飯店」推出「夏日閃購，超前振興」超限時優惠專案，到6月2日上午十一點前，將近破萬（市價9800元）的精緻雙人客房只要1010元，超殺近一折優惠，趕快至官網或電話訂購！

夜不眠書店敦南誠品熄燈了 午夜人海齊喊「謝謝你，晚安」

31年的誠品敦南在今夜正式熄燈說再見，現場眾人一起發聲「謝謝你誠品敦南」，但誠品的閱讀之光並未熄滅，緊接著誠品不打烊巴士...

今晚落下時代的眼淚　「敦南誠品」拱形窗邊閱讀成回憶

誠品敦南店今夜12點正式熄燈，31年來的日子將正式走入歷史。這段時間讀者紛紛湧入敦南回味，有讀者坐在敦南店經典的拱形邊窗...

超殺優惠6/1開搶！66元爽住5星級飯店，「激省國內旅遊」限時搶購

6月最狂優惠來襲！台灣疫情稍微舒緩後，各大旅行社開始超前部署，各自祭出優惠住房專案。日前東南旅遊也在臉書宣佈，將推出限時12天的「國旅遛一波」搶購活動，最低只要66元就能入住五星級飯店，還有一日遊行程

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

今晚10點！「Yahoo奇摩購物中心」限量開賣中衛醫療口罩

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

飛澎湖「機票幫你出」！五星飯店推出超狂海景住宿優惠，一人不到2000元爽玩雙心石滬，還可浮潛戲水

3千變4千！業者提三倍券「最殺方案」 經部：下周公布

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。