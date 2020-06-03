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萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心首波正式開賣系統大當機
自口罩解禁，各大電商紛紛開始啟賣各色口罩。而Yahoo奇摩購物中心6/2晚間搶先以加購形式限量開賣後，今早10點正式開賣CSD中衛醫療口罩，立馬引起搶購潮。10點一到，網購系統大當機，10點9分時再度點選網頁已完售。
Yahoo奇摩購物中心今早正式啟賣中衛醫療口罩，平面款比昨日新增「櫻桃紅」顏色，還有櫻花粉、深丹寧等共3色可選，每盒50片、售價新台幣300元，酷黑款式的立體醫療口罩則單盒售價499元，同樣每人只限購1盒。萬片的數量已迅速售罄，如今在網站搜尋暫時無法找到相關品項。
另外PChome 24h下午開賣，與Yahoo奇摩購物中心的平面款及立體款售價一致。博客來上午11點同樣開賣平面款，有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；酷黑色立體款，一盒50片699元。每款式限購1盒，每人至多一次購入4盒。MOMO購物則預訂晚上8點開賣，平面款有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅3色，一盒50片售價300元；立體款為酷黑色，一盒50片699元。
（11:07更新：博客來官網開賣後，已呈頁面顯示錯誤狀態）
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