超過140家！ 高鐵旅運振興方案 全台「飯店聯票」住宿推薦懶人包

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國內疫情漸漸趨緩，為了振興台灣經濟，台灣高鐵也規劃「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，推出高鐵假期買一送千、交通聯票65折起的活動，還有飯店聯票，提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時可以加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠還從8折降為7折，部分飯店甚至還有6折，且端午連假也適用！ReadyGo幫大家整理了一些北中南有飯店聯票專案的住宿推薦名單，快看看有哪些~

#台北

台北馥敦飯店復南館

台北馥敦復南館位於復興南路與信義路口，捷運大安站旁，5分鐘直達101信義金融商圈，採用傳統飯店的中空天井設計，日光自然灑落，讓迎賓大廳明亮新穎，客房設備齊全，還有三溫暖及健身房等設施應有盡有，雅緻的建築融合科技與人性的內部設施，完美堆砌出細膩優雅的時尚文旅風格。

地址：台北市大安區復興南路二段41號

旅樂序精品旅館站前三館

旅樂序精品旅館站前三館鄰近台北火車站、西門町商圈，步行至站前新光三越也只需5分鐘，Looby不大卻十分有質感錯覺，後方咖啡廳的高腳桌椅高雅而時尚，房間內走簡約清爽風格，黑色的主牆面有種沈穩的感覺，若想住在交通便利、生活機能良好的地方，旅樂序精品旅館站前三館會是你很好的選擇。

地址：台北市中正區懷寧街34號

#新北

承億文旅-淡水吹風

承億文旅繼嘉義商旅後，第二間文旅選擇落腳在北台灣的淡水，距離淡水捷運站、淡水老街約10分鐘的車程，周圍附近機能佳，周邊景點有紅毛城、淡水漁人碼頭，房間浴室設計開放式浴缸，提供盥洗用品、免費wifi等，優惠方案含早餐，因應疫情，早餐形式為提供個人式餐盒。

地址：新北市淡水區沙崙路27號

#台中

碧根行館

距離逢甲夜市步行兩分鐘的碧根行館，是到台中親子旅遊住宿首選，地理位置處市中心，周圍景點有台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園等，車程約10分鐘。套房房型備有舒適沙發，房間內供應mini bar、熱水壺，浴室提供浴缸及乾濕分離淋浴間，提供旅人一個舒適安心的休息空間。

地址：台中市西屯區福星路427號

台中商旅

鄰近新光三越百貨、逢甲商圈的台中商旅，附近還有烏日高鐵接駁車轉乘站，生活機能方便性高。緊鄰台中國家歌劇院，周圍景點有勤美誠品綠園道，僅10分鐘車程。飯店設施有免費使用的商務中心和健身房。房間提供每日迎賓水果，免費全天候咖啡茶點，衛浴設備使用ToTo免治馬桶。

地址：台中市西屯區台灣大道三段593號

承億文旅-台中鳥日子

距離勤美誠品綠園道步行僅10分鐘的台中鳥日子，地處市中心位置佳，周圍景點有車程7分鐘的國立自然科學博物館、草悟道、審計新村等。房間整體為溫暖木質調設計，呈現簡約大方的風格，專案包含早餐，選擇下榻交通位置方便的台中鳥日子絕對能豐富你的台中行程。

地址：台中市西區忠明南路98號

台中金典酒店

台中金典酒店，座落於台中交通樞紐，樓下的金典綠園道商場還有星巴克，誠品書店等讓旅客輕鬆享樂。房間內有大型浴缸的獨立淋浴室，盥洗用品齊全，提供乳液、化妝棉、棉花棒的貼心之舉令人印象深刻。飯店還提供館內自行車免費租借，讓旅客更方便到達一中商圈、逢甲夜市等觀光景點。

地址：台中市西區健行路1049號

1969藍天飯店 Blue Sky Hotel

距離台中車站步行10分鐘的藍天飯店，復古工業風格的房間設計可以讓你很輕鬆自在，大片落地窗灑進的光線充足，在光與影的襯托之下，房內的景物也呈現出另一種樣貌，客房也貼心提供NESPRESSO膠囊咖啡機給咖啡成癮的旅人，早晨梳洗後用一杯咖啡來開啟這嶄新的一天，不喝咖啡也有唐寧果茶茶包可以選擇。

地址：台中市中區市府路38號

台中富信大飯店

台中富信大飯店距離台中高鐵站約15分鐘車程，周圍景點鄰近台中州廳及宮原眼科，距離一中商圈僅5分鐘車程。商務中心，健身中心等設施齊全，其中值得一提的是飯店專屬的台中人文導覽讓來訪的旅客有機會深入了解台中。而飯店也提供多樣房型選擇，有親子主題積木房、太空主題雙人房等。

地址：台中市中區市府路14號

#南投

日月潭大飯店

來到日月潭，一定會想要細細品味湖畔風光，在詩情畫意的藍天白雲下，似乎忘了時間的存在，日月潭大飯店樓下就曾是被CNN票選為全球十大最美的自行車道之一，進到大廳就能感受4星級飯店的氣派，房間內的陽台望出去，就能看見日月潭。飯店內還有提供許多設施，像是KTV、健身房、遊戲室，全家大小一同來度假很舒適也很方便。

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路419號

#嘉義

冠閣大飯店

位在嘉義市西區，鄰近火車站和客運站，交通相當便捷，距離來到嘉義必去的文化路，也只要10分鐘的車程，周邊生活機能十分便利，雖然緊鄰鬧區但卻隱身巷弄中，是個鬧中取靜的位置。此外，這是一間寵物友善飯店，多種優惠方案都能輕鬆帶毛小孩入住，一起在這度過悠閒的周末，體驗古城嘉義之美。

地址：嘉義市西區竹圍里忠順一街27號

承億文旅-嘉義商旅

嘉義商旅本是「義美歌劇院」因此外觀非常有設計感，根本不像一間飯店，大廳的銀色牆面以沖孔為筆，點出櫻花繽紛的璀璨，透過重建彷彿創造了新生命。距離火車站不遠，飯店樓下就有一間7-11，半夜完全不怕肚子餓！房型多樣，設計簡約，無論是家庭旅遊或是出差辦公都能符合需求。

地址：嘉義市西區垂楊路866號

承億文旅-桃城茶樣子

這間以「茶」為主題的飯店鄰近台1縣，走路11分鐘就能抵達檜意森活村，也有秀泰影城選擇多樣，雖都是在嘉義的承億文旅卻有截然不同的風格，大廳採高挑設計，頂樓還有露天泳池，白天給旅客使用，夜晚變身為音樂時尚酒吧，在永盼俯瞰嘉義的夜景，享受浪漫的夜晚。房間內設計採日系為主，質感木紋配上榻榻米，讓人覺得清新舒適。

地址：嘉義市東區忠孝路516號

里亞行旅

里亞環島行旅位在西區延平街與永和街的交叉路口上，外型十分搶眼，遠處就能看見，火車站就在附近交通十分便利。以旅遊生活為概念，文創設計為核心，打造貼心服務的風格旅店，還規劃了兒童遊戲室，讓爸爸媽媽可以放心休息，特別是大廳的挑高設計，相當典雅，真有異國風情的味道。

地址：嘉義市西區永和街100號

亮點旅店

這是一間以「探索」為主題的旅店，把旅行的體驗從住宿向外延伸，把當地的文化、人文風情甚至是美食，都一同成為飯店的亮點。這間距離嘉義火車站3分鐘路程的亮點旅店，充滿工業復古風，同時也充滿童趣，除了有親子的主題房型，也提供溜滑梯和兒童遊戲室，附近有麥當勞和電影院，吃和玩樂都很方便。

地址：嘉義市西區仁愛路560號

#高雄

高雄宮賞藝術大飯店

宮賞藝術大飯店是一家六星級的藝術設計飯店，挑高的空間設計，新穎的裝潢令人印象深刻，最吸引人的房型設計雙人套房，難以想像一台跑車就這樣擺在房間裡，這輩子大概沒有機會開跑車，更何況是睡在上面，連方向盤和油門煞車都設計出來！另一間誘人的房型便是在房內就可以打麻將的設計家庭房，出來玩就是要放鬆，晚上怎麼可以不小賭一下？更誇張的是還有一台拉霸機，不說我還以為來到了賭場~

地址：高雄市新興區林森一路237號

麗尊酒店

麗尊酒店鄰近高雄捷運信義國小站，距離火車站僅需不到10分鐘的車程，酒店大廳主要以簡雅內斂的現代新古典與裝飾藝術風格呈現，整體空間使用大理石地舖、楓木並融合間接燈源，設立環繞中庭空中花園，引導自然光進入建築，讓房客步出房門就可擁抱陽光。客房大門皆內採內嵌設計，給予賓客更多隱私；無論旅客或商務客皆能卸下一整天的疲憊，有個好夢。

地址：高雄市五福一路105號

麗景酒店

麗景酒店鄰近高雄文化中心、丹丹漢堡，離離新崛江、自來水公園都很近。大廳採歐式設計帶有古典風味，以低調優雅的風格呈現出最舒適的質感客房，並於色調上融入內斂的紫色元素，房型皆配有乾濕分離的淋浴間，部分房型設置有免治馬桶，靜謐輕緩的室內空間，讓每一位旅人能夠卸下疲憊沉浸其中。

地址：高雄市新興區五福一路106號

帕可麗酒店

帕可麗酒店位於高雄捷運巨蛋站旁，鄰近瑞豐夜市、巨蛋商圈、明誠公園，長型的接待大廳，以大理石為室內主建材，呈現出優雅簡約的風格，深藍色系的房間設計大膽而沉穩，每個房間都配置大型的落地窗，採光十分充足，簡潔的線條提升了房間的質感，放鬆的格調很適合在這裡落角一晚。

地址：高雄市鼓山區文信路192號

#屏東

承億文旅-墾丁雅客小半島

墾丁雅客小半島的外觀，有個環形的樓梯，乍看很像溜滑梯，整個心境都變得輕鬆，大廳內擺放各式各樣的椅子，隨便一坐都成了自己的天地。位在墾丁大街上，熱鬧又方便，帶小孩來也適合，提供親子房、樓中樓房型，還有室外游泳池，根本就是孩子的天堂！來到國境之南，就是要放鬆一下。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路237號

接下來有訂房小教學，步驟簡單讓你一次就上手！

首先，點選連結可以到飯店的優惠專案頁面，點選想要的優惠專案

接著就可以開始選擇想要預訂的房型

確定人數和日期後，就按下一步

畫面會跳出詢問是否連同高鐵票一起訂購

如果點選立刻加購就會到以下頁面

這樣就差不多完成囉！

另外，若是找不到高鐵優惠方案的連結，也可以選擇一般訂房，選好房型之後的步驟一樣就會跳出訂高鐵票的頁面。 這次的高鐵優惠票價真的很划算！不過大家還是要注意社交距離，在放鬆旅遊之餘，也別鬆懈唷！

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