飛澎湖「機票幫你出」！五星飯店推出超狂海景住宿優惠，一人不到2000元爽玩雙心石滬，還可浮潛戲水
台灣疫情創下連續49天無本土案例，政府因應夏天到來欲振興消費，日前規劃七月中推出三倍券。而澎湖澎澄飯店超前部署，為了吸引遊客的消費，特地規劃並推出符合不同受眾的多元優惠住宿專案，從「海上秘境」、「機票幫你出」、「醫護專屬」與「我的學生時代」等，讓你即使不能出國旅遊，也能「飛往」澎湖，浸淫於湛藍海島與各式浮潛、戲水或超美景緻等的全方位饗宴，迎接夏天Fun一下！
像是「機票幫你買」4天3夜專案，即日起至6月30日前，訂購其專案，出示２位不同乘客姓名的國內線單程登機證 (7天內)，票根上須有購票價格（或開立購票證明），即可享雙人單程機票折抵乙次，並含每日超奢華早餐，還能贈送星探索票2張，更狂的是機場交通接駁全由飯店買單，平均一人一天僅花費不到2000元，就可以享受如奎壁山摩西分海的宏偉海景或雙心石滬的浪漫，CP值超高。
若是愛好浮潛或海島旅遊的遊客，澎澄飯店也規劃「海上秘境」3天2夜專案，至8月15日前訂購，提供包含藍色忘憂島一日遊行程（市價6400元），還能體驗在全台唯一國家海洋公園中浮潛，探訪國際級珊瑚礁群及無人島自然生態，除此之外，飯店還提供免費投保旅遊平安險（須於預訂時提供），還能享有高空泳池設施，與海景邂逅，也同樣享有機場接駁服務喔。
最後，為了響應畢業季的到來，也推出限定「我的學生時代」3天2夜優惠專案（四人即成行），適用大專院校包含大學與研究所的畢業生，提供四人雙床房，包含每日精緻早餐與接駁外，還贈送600元館內抵用券2張，可直接折抵飯店內的餐廳、SPA與極限運動場，更狂的是提供gogoro 電動機車2台，能免費使用24小時喔（需有機車有效駕照與身分證供查驗），專案只到6月30日前喔，要搶要快。諸多超狂限定優惠，請上澎湖澎澄飯店官網查詢。
澎澄飯店
地址：澎湖縣馬公市同和路 168號
電話：06-923-5678
官網：https://www.discoveryhotel.com.tw/
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