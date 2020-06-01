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快搶啊！台北凱達大飯店「每人505元」限時搶住，還有新建泳池必Fun一下
好康訂購僅不到一天！台北「凱達大飯店」推出「夏日閃購，超前振興」超限時優惠專案，到6月2日上午十一點前，將近破萬（市價9800元）的精緻雙人客房只要1010元，超殺近一折優惠，趕快至官網或電話訂購！
凱達大飯店其實位於繁榮的台北西區，座落於萬華艋舺大道，有著絕佳的地理位置，捷運四通八達，步行三分鐘酒友捷運龍山寺站與萬華火車站，可以規劃龍山寺、華西街或是西門町等台北知名景點進行旅遊。這回推出的「夏日閃購，超前振興」專案，其實是想要回饋大眾因疫情悶壞的旅遊振興，希望在逐步疫情趨緩情況下，重新提升大眾對旅遊的熱愛，因此限時不到24小時，至6月2日上午十一點，成功訂購雙人（市值9800元，限時1010元起）或四人房（市值13800元，限時2020元起），就可以享有將近1折至2折的超殺優惠，除此之外，還能享有飯店內超美療癒游泳池（6月1日方正式啟用），可以住宿又可浸於冰涼的泳池玩水，非常享受！
另外，若是超過6月2日才訂購也沒問題，凱達大飯店另外還有推出「享遊台北。漫旅時光」專案，到6月30日前，精緻雙人房只要1400元，還能享有兩份早餐，提醒所有方案都不能與彼此方案合併使用喔，更多住宿餐飲優惠詳見官網。
台北凱達大飯店
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
電話：（02）2383－6796
官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw/
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