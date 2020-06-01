快搶啊！台北凱達大飯店「每人505元」限時搶住，還有新建泳池必Fun一下

隨著疫情在台灣逐漸趨緩，國內各大觀光景點也開始不限人潮。不過在台灣，有些地方可能因交通較不方便，而導致平時不太有人會在當地停留。就有網友在PTT上提問：「你這輩子去最少去的台灣本島縣市是哪裡？」，結果留言區的網友紛紛點名「苗栗」。

2020-06-01 15:35