超殺優惠6/1開搶！66元爽住5星級飯店，「激省國內旅遊」限時搶購

6月最狂優惠來襲！台灣疫情稍微舒緩後，各大旅行社開始超前部署，各自祭出優惠住房專案。日前東南旅遊也在臉書宣佈，將推出限時12天的「國旅遛一波」搶購活動，最低只要66元就能入住五星級飯店，還有一日遊行程可選擇，挑戰用最低價換來超值享受！

東南旅遊6/1起截至6/12每日陸續於官網推出極限量促銷，讓大家有機會以66元超殺價，入住五星飯店。參與的頂級飯店包含高雄「漢來大飯店」、輕易爽看日出的嘉義「阿里山賓館」、台中「日月千禧酒店」，還有今年度全新開幕、每晚原價達17800元的「大直英格迪酒店」等，勢必要搶一波才行！

白河蓮花季已悄悄開跑，行程內還包含美術館二館、熱門台劇《俗女養成記》拍攝地等。圖／臺南市政府觀光旅遊局

不僅如此，東南旅遊也同步推出國內一日遊行程，同樣能以66元，遊玩宜蘭絕美太平山森林遊樂區、嘉義最夯打卡景點。後續還有666元的台南、高雄二日遊等，只要成功買到折價券，並於使用效期內線上訂購抵用，絕對必省，看完立馬設好鬧鐘囉！

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