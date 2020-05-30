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超狂優惠升級版！「圓山大飯店」住一晚不到千元，吃buffet滿額加購2.0

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
台北圓山豪華雙人客房。圖／圓山大飯店官網
台北圓山豪華雙人客房。圖／圓山大飯店官網

圓山大飯店5月推出「吃Buffet加價999住一晚」，前所未有的優惠立馬掀起熱潮，6月份又有全新「圓山飯店999專案2.0」來襲！只要用餐滿額，就能以千元有找的價位，入住豪華雙人客房一晚，而這次除了新增餐廳選擇，還跨足高雄，超狂好康看完必衝！

中午時段（11:30-14:30）到任一指定餐廳用餐，單筆消費滿3000元即可加購取得住宿券，晚餐時段（17:30-21:30）門檻則為3800元。圖／圓山大飯店官網
中午時段（11:30-14:30）到任一指定餐廳用餐，單筆消費滿3000元即可加購取得住宿券，晚餐時段（17:30-21:30）門檻則為3800元。圖／圓山大飯店官網

圓山大飯店本次聯手台北及高雄二店，於6/1至6/30加碼推出升級版專案，只要致電餐廳完成訂位，用餐消費滿額，即能以999元加價購買「豪華雙人客房乙晚住宿券」，再憑票券及券號至大廳櫃台或致電訂房部預約住房。

台北圓山豪華雙人客房。圖／圓山大飯店官網
台北圓山豪華雙人客房。圖／圓山大飯店官網

「台北圓山」今次開放圓山牛排館、圓苑餐廳、金龍餐廳，凡於中午時段到指定餐廳用餐，單筆消費滿3000元即可用999元入住圓山，晚餐時段門檻則為3800元。而金龍餐廳和圓苑餐廳也提供假日午茶時段選項，同樣單筆消費滿3000元即可符合加購資格。

高雄圓山市景雙人客房。圖／圓山大飯店官網
高雄圓山市景雙人客房。圖／圓山大飯店官網

「高雄圓山」則不限午晚時段，截至6月底的活動期間，人數不超過12人，凡於萬福廳、祕境咖啡廳單點小吃，或是選擇星光烤肉派對，用餐單筆消費滿3000元，即可用優惠價NT$999加購高雄圓山「市景雙人客房」住宿券乙張。上次沒成功的人別難過，這次北部、南部都各有方案，不論你在哪裡都有機會吃飽睡好療癒一波啦！

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