美不勝收！ 10處登山健行最適合眺望的「台北市夕陽美景」
隨著白晝逐漸落幕，金色光芒由湛藍天空與沁白雲朵後方透出，日落時分景色千變萬化，美不勝收！歡迎各位登上親山步道居高臨下將臺北市絕美夕陽景色一網打盡，臺北市政府工務局大地工程處推薦10處景點邀您一同登山健行觀賞臺北市夕陽美景。
臺北市適合觀看夕陽美景的登山步道包含：北投區軍艦岩步道-軍艦岩、士林區大崙頭山步道-乘風堡、信義區象山步道-六巨石與相機平台、虎山步道-九五峰與虎山峰、內湖區鯉魚山步道-山頂涼亭、忠勇山步道-山頂平台、文山區樟湖步道-聆風亭、登高步道-望遠亭共10處，皆是眺望臺北市夕陽美景的好所在。
信義區的象山及虎山步道，因位於鄰近101大樓的四獸山區，擁有絕佳視野與地利優勢，加上完善的步道設施，向來都是民眾欣賞臺北市景最熱門的地點。在文山區貓空地區，您可以先搭乘浪漫的Hello Kitty纜車上山，與親朋好友賞夜景品好茗。其中今年新設完成的「登高步道望遠亭」，位在老泉街明德宮旁獨立小山頭，距離貓空纜車站步行約30分鐘，穿過步道兩側櫻花樹林，不消幾分鐘即可登高望遠，飽覽視野遼闊的美麗夜景與迷人煙火。
北投區的軍艦岩以及士林區的乘風堡除了可以觀賞夕陽美景，更提供了360度全方位的視野，讓我們在臺北市就能夠體驗「登泰山而小天下」的感觸，觀賞夕陽美景同時自我砥礪，帶著滿滿的元氣回家，準備挑戰明天的世界。
1. 軍艦岩步道-軍艦岩
軍艦岩步道
- 地址：112台北市北投區奇岩路
- 開放時間：24小時
- 電話：02-2759-3001
2. 大崙頭山步道-乘風堡
大崙頭山步道
- 地址：111台北市內湖區萬溪右線產業道路114號
- 開放時間：24小時
- 海拔高度：400~475公尺
3. 象山步道-六巨石
4. 象山攝影平台
象山步道
- 地址：110台北市信義區象山隧道3號
- 開放時間：24小時
- 海拔高度：183公尺
5. 虎山步道-九五峰
6. 虎山峰
虎山步道
- 地址：115台北市南港區研究院路三段274巷
- 開放時間：24小時
- 交通方式：前往捷運後山埤站二號出口，出站後右轉即可看到指標，步行15分鐘就可到達登山口。
7. 鯉魚山步道（小人國步道）-山頂涼亭
鯉魚山步道
- 地址：台北市內湖區大湖街131巷登山口
- 開放時間：24小時
- 交通方式：捷運大湖公園站一號出口，由大湖山莊進入
8. 忠勇山步道-山頂平台
忠勇山步道
- 地址：台北市內湖區碧山路24號
- 開放時間：24小時
- 海拔高度：270~327公尺
- 電話： 02-2759-3001
9. 樟湖步道-聆風亭
聆風亭
- 地址：104台北市中山區樟湖步道
- 開放時間：24小時
- 電話：02-2881-3856
10. 登高步道-望遠亭
望遠亭
- 地址：台北市文山區老泉街45巷
- 開放時間：24小時
- 電話： 02-2759-3001
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