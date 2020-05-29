下雨何處去？ 大台北「六個主題好去處」 讓你不再退化沙發馬鈴薯
最近台北又開始飄雨，打亂你原本規畫好的周末行程嗎？先別急著躺上沙發，其實在台北下雨天也有許多好去處，今天特別整理了台北下雨的六個主題好去處，讓大家在雨天也能夠玩得盡興！
1. 跳跳床樂園－Ninja Factory-Danshui 忍者工廠 淡水店
忍者工廠是一家專業的彈跳床運動館，這裡不只是親子遊樂、小孩放電的好去處，同時受到許多大朋友的喜愛。別看只是上下跳躍，變化動作而已，這樣做的運動量可是比想像中的還要高上許多哦！藉由彈跳的過程不只能訓練平衡感，也可以學習如何控制身體。忍者工廠是台北少數可以玩彈翻床的地方，想要不一樣的運動體驗來這裡就對啦～
Ninja Factory-Danshui 忍者工廠 淡水店
- 地址：251新北市淡水區義山路二段303號
- 開放時間：12:00–21:00
- 電話：(02)2625-0552
2. 一票到底複合遊樂所－E7PLAY
想要找個複合式的空間待上整天嗎？E7PALY就是最棒的選擇！進場方式有分為「三小時券」及「五小時券」，票價依時段一、二百塊不等。裡面包辦了親子娛樂、運動器材、休閒娛樂，連保齡球、飛鏢機，甚至連按摩區都有。要什麼有什麼，中途離場再進來也沒問題，想好周末下雨要去哪了嗎？
三重店
- 電話：(02)2976-3325
- 地址：新北市三重區中央南路63號B1
- 營業時間：24小時不打烊！
- 官方網站：E7play
新莊店
- 電話：(02)8201-5771
- 地址：新北市新莊區民安路188巷5號7樓（鴻金寶麻吉廣場）
- 營業時間：平日12：00－23：00 週末10：00－00：00
3. 室內運動好去處
台北小巨蛋的溜冰場有人還沒去過嗎？這個少數可以在台灣真正溜「冰」場所，不論何時都是台北熱門的好去處。場邊也隨時有多名教練注意場上的一舉一動，要是不小心跌倒或是發生意外，教練就會熟練地溜到你身邊解除危機。你還再因為怕跌倒怕丟臉不敢來嗎？不要擔心了，這裡每天都有數十人跌倒，你跌倒一點都不特別！
小巨蛋冰上樂園
- 地址：臺北市松山區南京東路4段2號
- 電話:：(02)2578-3536
- 營業時間：10：00－21：00
除了溜冰以外，台北也有許多室內攀岩的好去處。
依照「頂繩攀登」或是「抱石」兩種不同的類型，有不同的攀登方式。這裡整理出三家適合新手嘗試攀岩的好去處，在場也都會有教練作確保。而且正確攀岩的運動量大，每小時約可以消耗550卡的卡路里。也是有效減肥的好選擇哦！
青少年育樂中心（Y17）
- 地址：台北市中正區仁愛路一段17號
- 電話:：(02)2351-4078
- 營業時間：09：00－12：00，13:30－16:00，18:00－21:30
內湖運動中心
- 地址：台灣台北市內湖區洲子街12號
- 電話：(02)2656-2869
- 營業時間：09：00-22：00
4. 提槍上陣 真人CS
遊戲裡玩絕對武力，讓人拿著槍每一步都腎上腺素大爆發，那如果真人實際體驗是什麼感覺呢？台北有好幾間這樣的空間，合適約上三五好友一起提槍上陣，體驗在戰場上緊張刺激的氛圍！
LazerTreks 六度空間
- 地址：台北市中山區中山北路二段185號
- 電話：(02)2598-0880
- 開放時間：11:00–20:00
- 粉絲專頁：六度空間 - Lazertreks
5. 從密室逃到另一個密室
台北的密室逃脫遊戲越來越蓬勃，中國歷史、世紀名畫、歐洲古風等各類型風格的主題都有。解謎途中不僅跟隊友合力激發腦力，精緻的場景機關與豐富的劇情，也適合跟愛演戲與推理的玩家們一起同樂！
覔見實境遊戲
- 地址：台北市萬華區長沙街二段50號
- 電話：(02)2371-9020
- 營業時間：10:30－22:30
- 粉絲專頁：Meet Chances 覔見實境遊戲
The King Pork 頂級豬排
- 地址：台北市內湖區麗山街348巷10弄1號
- 電話：0983-333-574
- 營業時間：10:00－22:00
- 粉絲專頁：頂級豬排遊戲工作室
笨蛋工作室
- 地址：台北市松山區南京東路五段399號
- 電話：(02)8787-4387
- 營業時間：10:00–18:00
- 粉絲專頁：笨蛋工作室密室逃脫Stupidparticle
6. 文藝指數UPUP的書店巡禮
台北有許多特殊，值得一逛的好書店。深受台灣民眾愛戴的「誠品書店」，以藝文為主軸推出不同的主題館區。遇上雨天，誠品松菸店更是值得一逛的好去處，鄰近有許多展區可以一逛，室內除了書籍閱讀以外，也有許多文創小物及手工體驗的設置，消磨上一整天也沒問題。這兩年新開的「益品書屋」是王品集團前董事長戴勝益的新志業，採門票制收費，進場收費一百元以後，就可以不限時的閱讀書籍，飲用場內的咖啡茶飲，你有多久沒有提起書本閱讀了呢？趁著下雨天，來回溫一下文字的溫度吧！
蔦屋書店 內湖店
- 地址：114台北市內湖區成功路四段188號
- 營業時間：(一)-(五)11:00–21:30 (六)(日)08:30–22:00
- 電話：(02)7747-2968
蔦屋書店 松山站前店
- 地址：105台北市松山區市民大道六段131號
- 營業時間：(一)-(四)11:00–22:00 (五)(六)(日)08:30–22:00
- 電話：(02) 2528-0616
蔦屋書店 信義店
- 地址：110台北市信義區忠孝東路五段8號5樓
- 營業時間：11:00–21:30 (五)(六)11:00–22:00
- 電話：(02)2725-1881
蔦屋書店 南港店
- 地址：115台北市南港區忠孝東路七段369號2F
- 營業時間：(一)-(四)11:00–21:30 (五)(六)(日)08:30–22:00
- 電話：(02)2786-2869
益品書屋
- 地址：台北市中正區仁愛路二段69號
- 營業時間：11:30–19:30
- 電話：(02)2397-2998
誠品生活松菸店
- 地址：台北市信義區菸廠路88號
- 營業時間：11:00–22:00
- 電話：(02)6636-5888
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文／窮苦書生
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