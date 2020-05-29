下雨何處去？ 大台北「六個主題好去處」 讓你不再退化沙發馬鈴薯

下雨天不知道去哪玩嗎？(Flickr授權作者Sen Lin)

最近台北又開始飄雨，打亂你原本規畫好的周末行程嗎？先別急著躺上沙發，其實在台北下雨天也有許多好去處，今天特別整理了台北下雨的六個主題好去處，讓大家在雨天也能夠玩得盡興！

1. 跳跳床樂園－Ninja Factory-Danshui 忍者工廠 淡水店

在 Instagram 查看這則貼文 跳跳（@igwith）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 16 日 下午 9:35 張貼

忍者工廠是一家專業的彈跳床運動館，這裡不只是親子遊樂、小孩放電的好去處，同時受到許多大朋友的喜愛。別看只是上下跳躍，變化動作而已，這樣做的運動量可是比想像中的還要高上許多哦！藉由彈跳的過程不只能訓練平衡感，也可以學習如何控制身體。忍者工廠是台北少數可以玩彈翻床的地方，想要不一樣的運動體驗來這裡就對啦～

Ninja Factory-Danshui 忍者工廠 淡水店

- 地址：251新北市淡水區義山路二段303號

- 開放時間：12:00–21:00

- 電話：(02)2625-0552

2. 一票到底複合遊樂所－E7PLAY

（圖片來源／E7PALY）

想要找個複合式的空間待上整天嗎？E7PALY就是最棒的選擇！進場方式有分為「三小時券」及「五小時券」，票價依時段一、二百塊不等。裡面包辦了親子娛樂、運動器材、休閒娛樂，連保齡球、飛鏢機，甚至連按摩區都有。要什麼有什麼，中途離場再進來也沒問題，想好周末下雨要去哪了嗎？

三重店

- 電話：(02)2976-3325

- 地址：新北市三重區中央南路63號B1

- 營業時間：24小時不打烊！

- 官方網站：E7play

新莊店

- 電話：(02)8201-5771

- 地址：新北市新莊區民安路188巷5號7樓（鴻金寶麻吉廣場）

- 營業時間：平日12：00－23：00 週末10：00－00：00

3. 室內運動好去處

（圖片來源／台北小巨蛋）

台北小巨蛋的溜冰場有人還沒去過嗎？這個少數可以在台灣真正溜「冰」場所，不論何時都是台北熱門的好去處。場邊也隨時有多名教練注意場上的一舉一動，要是不小心跌倒或是發生意外，教練就會熟練地溜到你身邊解除危機。你還再因為怕跌倒怕丟臉不敢來嗎？不要擔心了，這裡每天都有數十人跌倒，你跌倒一點都不特別！

小巨蛋冰上樂園

- 地址：臺北市松山區南京東路4段2號

- 電話:：(02)2578-3536

- 營業時間：10：00－21：00

室內攀岩示意圖(Flickr授權作者way)

除了溜冰以外，台北也有許多室內攀岩的好去處。

依照「頂繩攀登」或是「抱石」兩種不同的類型，有不同的攀登方式。這裡整理出三家適合新手嘗試攀岩的好去處，在場也都會有教練作確保。而且正確攀岩的運動量大，每小時約可以消耗550卡的卡路里。也是有效減肥的好選擇哦！

青少年育樂中心（Y17）

- 地址：台北市中正區仁愛路一段17號

- 電話:：(02)2351-4078

- 營業時間：09：00－12：00，13:30－16:00，18:00－21:30

內湖運動中心

- 地址：台灣台北市內湖區洲子街12號

- 電話：(02)2656-2869

- 營業時間：09：00-22：00

4. 提槍上陣 真人CS

（圖片來源／六度空間）

遊戲裡玩絕對武力，讓人拿著槍每一步都腎上腺素大爆發，那如果真人實際體驗是什麼感覺呢？台北有好幾間這樣的空間，合適約上三五好友一起提槍上陣，體驗在戰場上緊張刺激的氛圍！

LazerTreks 六度空間

- 地址：台北市中山區中山北路二段185號

- 電話：(02)2598-0880

- 開放時間：11:00–20:00

- 粉絲專頁：六度空間 - Lazertreks

5. 從密室逃到另一個密室

（圖片來源／覔見實境遊戲）

台北的密室逃脫遊戲越來越蓬勃，中國歷史、世紀名畫、歐洲古風等各類型風格的主題都有。解謎途中不僅跟隊友合力激發腦力，精緻的場景機關與豐富的劇情，也適合跟愛演戲與推理的玩家們一起同樂！

覔見實境遊戲

- 地址：台北市萬華區長沙街二段50號

- 電話：(02)2371-9020

- 營業時間：10:30－22:30

- 粉絲專頁：Meet Chances 覔見實境遊戲

The King Pork 頂級豬排

- 地址：台北市內湖區麗山街348巷10弄1號

- 電話：0983-333-574

- 營業時間：10:00－22:00

- 粉絲專頁：頂級豬排遊戲工作室

笨蛋工作室

- 地址：台北市松山區南京東路五段399號

- 電話：(02)8787-4387

- 營業時間：10:00–18:00

- 粉絲專頁：笨蛋工作室密室逃脫Stupidparticle

6. 文藝指數UPUP的書店巡禮

（圖片來源／台灣誠品生活網）

台北有許多特殊，值得一逛的好書店。深受台灣民眾愛戴的「誠品書店」，以藝文為主軸推出不同的主題館區。遇上雨天，誠品松菸店更是值得一逛的好去處，鄰近有許多展區可以一逛，室內除了書籍閱讀以外，也有許多文創小物及手工體驗的設置，消磨上一整天也沒問題。這兩年新開的「益品書屋」是王品集團前董事長戴勝益的新志業，採門票制收費，進場收費一百元以後，就可以不限時的閱讀書籍，飲用場內的咖啡茶飲，你有多久沒有提起書本閱讀了呢？趁著下雨天，來回溫一下文字的溫度吧！

蔦屋書店 內湖店

- 地址：114台北市內湖區成功路四段188號

- 營業時間：(一)-(五)11:00–21:30 (六)(日)08:30–22:00

- 電話：(02)7747-2968

蔦屋書店 松山站前店

- 地址：105台北市松山區市民大道六段131號

- 營業時間：(一)-(四)11:00–22:00 (五)(六)(日)08:30–22:00

- 電話：(02) 2528-0616

蔦屋書店 信義店

- 地址：110台北市信義區忠孝東路五段8號5樓

- 營業時間：11:00–21:30 (五)(六)11:00–22:00

- 電話：(02)2725-1881

蔦屋書店 南港店

- 地址：115台北市南港區忠孝東路七段369號2F

- 營業時間：(一)-(四)11:00–21:30 (五)(六)(日)08:30–22:00

- 電話：(02)2786-2869

益品書店一景（圖片授權提供／ 益品書屋 EP - BOOKS）

益品書屋

- 地址：台北市中正區仁愛路二段69號

- 營業時間：11:30–19:30

- 電話：(02)2397-2998

誠品松菸一景（Flickr授權作者-隨風.自在）

誠品生活松菸店

- 地址：台北市信義區菸廠路88號

- 營業時間：11:00–22:00

- 電話：(02)6636-5888

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文／窮苦書生

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