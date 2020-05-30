台版「緋紅波波草」現蹤彰化，期間限定漸層轉換 三色葉片好夢幻！

由於台版波波草不是真正的掃帚草，葉片本身無法由翠綠轉為緋紅，與日韓正宗的波波草屬於不同類型的植物，真正的掃帚草由於樹幹曬乾後可以作為掃帚的材料因而得名，而這回同樣在彰化，靠近76快速道路埔鹽系統下附近的「緋紅波波草」則是長紅木彩葉植物，與嘉義、日韓的波波草皆是不同類型植物，平均高達半年的時間其葉子都會呈現緋紅色，過段時間則會再由酒紅轉回翠綠，因此此款「台版緋紅波波草」可是有機會一次看到緋紅、酒紅與翠綠等三種色彩的景觀。

▲圖片來源：IG @beckhamhong66

其中株株修剪過後的球狀模樣整齊排列，三種色彩更加豐富的整體視覺。

▲圖片來源：IG @beckhamhong66

而今天之所以能欣賞到如此美景，都是主人辛勤的將株株植栽精心照顧，切記貼近拍照時，可要好好保護，不要任意踐踏觸碰，另外紅色台版波波草的園區屬於私人種植土地，提醒前往拍照時，一定要留意園主是否開放，千萬不能私自入場，以免造成對方的困擾喔！

▲圖片來源：IG @beckhamhong66

不管你是喜歡整體綠油油景觀，或是葉子會三色轉換的台版緋紅波波草，都別錯過啦，順帶一提，聽說田尾綠油油的台版波波草，六月底就拍不到囉，還沒搶拍的朋友要加緊腳步了！

台版「緋紅波波草」

地址：彰化縣埔鹽鄉南港村埔港路1-20號





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