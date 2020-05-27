全台都可住！五星連鎖飯店「買1送1」每人最低900元起，還有海邊沙灘爽玩

疫情趨緩，但旅遊業績仍還不見起色，讓相關業者不斷推出因應方案吸引遊客買單，尤其近日政府正在擬定「振興券」也是想要吸引國民能旅遊消費。這回福華飯店集團也看準六月夏日旅遊的商機，墾丁福華飯店正式推出「南北七淘任你配，福華雙城最優惠」買一送一專案，贈送的住宿券全台八間福華飯店都可以使用，平均五星級飯店最低每人只要900元即可入住，直接下殺36折，還不快預約訂購！

標準50公尺的戶外泳池讓遊客戲水游泳。 圖／墾丁福華飯店

位在屏東恆春的「墾丁福華飯店」坐擁小灣沙灘，放眼望去一片湛藍海洋與療癒沙灘印入眼簾，非常舒壓，大廳採用原住民雕刻的圖騰柱，為福華飯店增添台灣在地風情。除此之外，墾丁福華多元的飯店設施也是一大賣點，像是有標準單程50公尺的戶外泳池、梅花鹿園區讓大小朋友可以賞鹿，還有超驚人水世界（門票另計，六月有優惠，成人僅400元；兒童僅320元），像是人造海、漂漂河或滑水道等，很適合迎接夏日的到來！

水世界各種游水設施令人響往。 圖／墾丁福華飯店

這回祭出的買一送一專案，即日起到6月30日只要訂購且入住豪華雙床房，即可免費送福華集團住宿券乙張，完全適用台北福華、新竹福華、台中福華、雲林華安、高雄福華、翡翠灣福華、石門水庫福華與墾丁福華等8家福華旗下飯店，也就是平均最低每人只要900元就可以入住五星級飯店耶！

福華飯店的房間非常寬大舒適。 圖／墾丁福華飯店

最後，其實不止墾丁福華推出住宿優惠，其他像是台北福華飯店也推出因應的優惠專案，像是即日起到6月30日住高級雙人單床房或雙人雙床房（平假日房價3600元）即加贈3600元等值的餐飲抵用券（送4張，一張面額900元），還享有下午延遲至兩點退房的超激安優惠，讓你開心入住爽睡到自然醒，更多住宿或餐飲優惠，詳情請至福華集團旗下飯店官網查詢喔。

墾丁福華渡假飯店

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號

訂購 電話：（08）886－2323

官網：http://www.howard-hotels.com.tw/kenting/home/

還有梅花鹿園區可以讓遊客賞鹿。 圖／墾丁福華飯店

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