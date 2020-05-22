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老爺酒店「＋1元送1晚」！新竹台東雙城遊「每人最低1750」還送SPA按摩

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
新竹老爺酒店推出【買一送一住房】專案吸引遊客消費。 圖／老爺酒店集團
新竹老爺酒店推出【買一送一住房】專案吸引遊客消費。 圖／老爺酒店集團

物價上漲，現在「一元」能做的事情大概非常少，不外乎捐贈做善事或打一分鐘的公共電話，甚至進到收費制健身房，也只能使用一分鐘（一分鐘一元收費制）。不過這回新竹老爺酒店竟然祭出「老爺買一送一住房」超值優惠專案，只要訂購雅緻雙人客房，「再加一元」即可享有台東知本老爺精緻雙人客房一晚，再加送單人SPA肩頸按摩，超狂優惠，絕對不要錯過！

新竹老爺精緻雙人客房空間超大超氣派。 圖／老爺酒店集團
新竹老爺精緻雙人客房空間超大超氣派。 圖／老爺酒店集團

位於新竹市東區的老爺酒店，附近可以前往國家級三級古蹟劉家祠，亦可規劃北浦老街與獅頭山等大自然人文景點，還有17公里海岸風景區可供遊憩。此次「加一元再住一晚的」超優惠專案，即日起到6月30日止，只要訂購雅緻雙人房加一元（平日假日原價6999元），送精緻早餐、免費停車與享用飯店設施外，最重要的是直接送台東知本老爺精緻雙人客房住宿券乙張，並額外免費享單人SPA肩頸按摩券，平均一人入住老爺酒店，下殺最低只要1750元起，超好康優惠，趕緊官網或電話下訂吧！

老爺飯店還有泳池與SPA溫泉可以使用。 圖／老爺酒店集團
老爺飯店還有泳池與SPA溫泉可以使用。 圖／老爺酒店集團

此外，為回饋遊客，老爺旗下餐飲「Le Cafe」為回饋饕客支持，老爺限定「超宅分享餐」升級上線，即日起至6月30日，全新Pizza口味選擇及點心組合，雙人只要NT$580，含有披薩12吋4選1、薄皮炸雞翅4隻、可樂2瓶(195cc)或巧達濃湯2杯二擇一與焗烤肉醬義大利麵海鮮墨魚義大利麵二擇一。住宿美食統統訂起來！

Le Cafe也推出「超宅分享餐」優惠。 圖／老爺酒店集團
Le Cafe也推出「超宅分享餐」優惠。 圖／老爺酒店集團

新竹老爺酒店

地址：新竹市東區光復路一段227號

電話：（03）563－1122

網址：https://www.hotelroyal.com.tw/hsinchu/

買新竹老爺一晚加一元就送台東知本雙人住宿一晚。 圖／老爺酒店集團
買新竹老爺一晚加一元就送台東知本雙人住宿一晚。 圖／老爺酒店集團

老爺酒店外觀也能感受到五星級的高級感。 圖／老爺酒店集團
老爺酒店外觀也能感受到五星級的高級感。 圖／老爺酒店集團

老爺氣派的浴室設施讓人非常享受。 圖／老爺酒店集團
老爺氣派的浴室設施讓人非常享受。 圖／老爺酒店集團

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