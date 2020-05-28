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新冠疫情結束後最想去的地方！全台20大「網美私房秘境」快收藏

DailyView / 網路溫度計提供

秘境就是要偷偷去才對啦

在家悶壞了，真的好想出去玩啊！近年來，比起人山人海的熱門景點，大家更喜歡到私房景點踩踏，享受絕美的景緻，還不用人擠人，完全是100分。

不過秘境們歷經各種網美照的宣傳洗禮，好像再也不是秘密啦，因為疫情關係，現在暫時不能夠出門，不過還是可以趁現在好好觀察一下，哪些秘境輕鬆抵達又能美美拍照，珍藏起來等疫情緩解後再好好出門透氣吧！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出前20個大家最愛的絕美秘境，記得不要馬上出門群聚，之後再找時間去喔！

image source:Facebook

梅花湖 風景照

No.20 宜蘭粉鳥林漁港

來到宜蘭東澳，穿過依山傍海的蜿蜒小路，來到烏石鼻旁的「粉鳥林漁港」，滿滿的湛藍映入眼簾，與礁岩岸旁各種灰色的奇岩怪石相映。這個浪漫的名字，是源自於以前這裡有很多野生鴿子棲息，而台語中的鴿子就叫「粉鳥」。這裡奇形怪狀的岩石吸引了很多攝影迷，秘境也不再是秘密啦。

image source:welcome2suao

No.19 南投信義牛稠坑柳家梅園

梅花季一定要去南投信義鄉，賞梅景點多到爆炸，風櫃斗下面一點的牛稠坑「柳家梅園」，參觀免費還有青梅可以吃，每年12月到1月中旬的梅花季，都會湧現人潮。這些梅花可是從日治時期就開始栽種，一大片白色梅花林，宛若綠意山巒中的白雪，怎麼拍都美，適合帶愛花的長輩們走一波。

image source:mmmfile

No.17 花蓮四八高地（奇萊鼻／美崙鼻）

到花蓮別再只知道七星潭！四八高地是海域的岬角，古名「米崙鼻」或「美崙鼻」，正式名稱則是「奇萊鼻」。往北看可以完美俯視七星潭海灣，南邊則面朝花蓮港，往下隨時可見浪花波滔，還有貝類和珊瑚化石，海天一線的浪漫，真的怎麼拍都美。

image source:taiwan

No.15 嘉義阿里山隙頂

秋冬時阿里山的夢幻雲海，堪稱是一生必看的季節限定美景，尤其是隙頂上的雲瀑雲海更是美翻，天氣晴朗時，可遙望東石與布袋外港，還有一定要記得把夕陽美照拍下來！上山時建議從二延平步道登上二延平山，在終點涼亭靜看雲海變化，再從茶園步道走下，可以同時見到茶園、竹林和奇石等不同的風光。

image source:ali

No.12 花蓮石梯坪

省道臺11線上的花蓮石梯坪，因為長年的侵蝕形成海蝕階梯，上面還有火山噴發遺留的白色凝灰岩和火山礫岩，加上大大小小壺穴、海蝕平台、海蝕溝和海蝕崖，被譽為「世界級的戶外地質教室」，可是許多外國人熱愛的景點。底部有豐富的珊瑚礁群與熱帶魚，適合潛水和磯釣，在這邊露營還能看著星空、聽著海浪入睡，這裡同時也是花蓮出海賞鯨的絕佳地點。

image source:eastcoast

No.11 台中沙鹿九天黑森林

台中沙鹿的九天黑森林，裏頭滿滿都是深色的小葉南洋杉，抬頭望去整個林木都黑壓壓一片，枝葉中灑落下微微光亮，展現另類迷茫美。這片森林有種難以言喻的神祕感，許多新人都愛選在這裡拍婚紗，也成為攝影人的秘密基地。前陣子還新開了「黑森林景觀咖啡」，以清水模邊牆設計成超美三角教堂，瞬間躍升網美一級戰區。

image source:flickr

No.10 台北石碇塗潭千島湖

新北市石碇區翡翠水庫、北勢溪上游，眾多山巒與湖水交織而成的「千島湖」，其實早已聞名許久，層層山巒中點綴著大小水湖，融合出深綠、淺綠、碧綠的美景，從高處俯瞰會忍不住屏息，只想靜靜看著這片世外桃源。想賞湖推薦八卦茶園、千島湖觀景台、阿牛小吃部和土虱頭觀景台，各有不同的美，最好是全部都看一輪囉。

image source:ntpc

No.3 新北九份十三層遺址

新北市瑞芳區的台金舊礦廠，遠眺就像山上荒廢的美麗宮殿，過去被稱為礦山上的布達拉宮，暱稱為十三層遺址。去年國際照明藝術大師周鍊、新銳藝術家何采柔和台電一同在此進行「點亮十三層」公共藝術，每天晚上6點至9點，整座礦場就會散發柔和的光芒。白天是復古頹喪風，晚上是閃亮亮的皇宮，什麼時候拍都美。

image source:ntpc

No.2 宜蘭梅花湖

宜蘭冬山鄉的「梅花湖」是蘭陽十八勝之一，以前叫大埤，也有「鑑湖」之名，相傳因為整個湖外型和五瓣梅花相似，蔣經國下鄉巡訪時才改名為「梅花湖」。這裡三面環山，是天然蓄水湖泊，湖邊生態多樣，可以看見台灣獼猴、大冠鷲、白頭翁等珍貴動物，還能沿著野薑花步道環繞小島一圈。湖畔邊有吳淡如經營的「小熊書房」，坐在窗邊可以完美觀湖見山，好好放鬆。

image source:facebook

No.1 新北石門老梅石槽

新北石門的「老梅石槽」，火山岩岸被完美侵蝕成2公里的溝槽，海藻會附著在岩岸上生長，終年堆疊，累積出美麗的藻礁。每到3月中旬到5月上旬，整個海岸溝槽會附滿海藻，形成一條條的「綠石槽」，蜿蜒的綠色海溝宛若青青草原，時而襲來陣陣浪花，彷彿一秒來到仙境。建議可以選在滿潮後4.5小時至乾潮後2小時期間來會最美喔！

image source:flickr

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