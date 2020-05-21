4大展區曝光！ 日本八景島首座海外分館「Xpark」水族館　2020下半年桃園開幕

今年夏天即將開幕的4500坪絕美水族館，命名為「Xpark」，是由日本橫濱八景島海島樂園、和國泰人壽攜手打造的首間海外分館，目前一共規劃出4大展區，預計2020年的下半年於高鐵桃園站正式開幕，桃園人、中壢人通通預備逛起來！

預計在下半年正式開幕的「Xpark」，佔地約4500坪，為地上3層、地下2層規劃，將以「都會型」水族館模式經營，結合過去沒有的創新展示手法以及多媒體方式呈現，官網顯示，歷經5年以上日台雙方努力，由日本「橫濱八景島海島樂園」所策劃的首家海外新都會型水域生態展示空間，預計於2020年在高鐵桃園站前「國泰置地廣場」與台灣民眾見面。

福爾摩沙

海生迷們再也不用大老遠跑到日本了，世界知名的日本橫濱八景島海島樂園，首度開設海外分館「Xpark」，其實是象徵與地球平行的另一個世界，在海洋、陸地及天空，約有420種生物，近48,000個生命生活在這裡，他們的存在彰顯了「生存的強韌」，將帶領大家到地球上每個不可思議的角落，悠遊絕美海洋環境，也能從中得到啟發、藉此療癒心靈。

珊瑚潛行

八景島海島樂園館內浪漫、美麗的景色，受到無數日劇青睞而進行拍攝，如今，這座超人氣水族館分館第一站就選址在桃園，這叫人如何能不興奮！「Xpark」官網中預計未來會有10個以上展區。首先搶先曝光的4大展區：

「福爾摩沙」展區

講述被巴士海峽、台灣海峽、太平洋以及東海包圍的台灣，擁有多樣的魚種和壯麗的海底地形，彷彿走進大海中！周圍海水溫暖，豐富多樣的魚種、變化萬千的海底地形，福爾摩沙完整呈現了這樣的生存環境，宛如走進海中，一睹壯闊之美。

「珊瑚潛行」展區

打造180度充滿張力的環景設計，讓遊客能透過一層玻璃之隔，盡攬繽紛樣貌的珊瑚礁，在光線和海水的折射下，呈現夢幻破表的珊瑚之海。潛入珊瑚之海，被色彩繽紛的「光」､「珊瑚」､「魚群」､「水」所圍繞吧！

「雨林探險」展區

溫暖又潮濕的氣候，孕育了一片欣欣向榮的巨大雨林，迷濛的霧氣增添了神祕感，形形色色的生物在樹上、陸上、水中棲息生活，千奇百怪的生物在這片雨林中成家，展現出朝氣蓬勃的生命力。

「癒見水母」展區

開幕後勢必成為打卡亮點！各色虹光照射於透明水母身上，形成被無數水母圍繞的錯覺，宛如身在萬花筒一般不可思議，水母實驗室，探索水母誕生的奧秘，發掘鮮為人知的水母生活史。

雨林探

癒見水母

Xpark 水族館

預計開幕時間：2020年夏季

地址：桃園市中壢區春德路105號

交通：MRT/桃園捷運，A18 站出口徒步約8分鐘；台灣高鐵桃園站，6號出口徒步約9分鐘。

延伸閱讀：

．超低空雲海秘境！新北坪林追「琉璃雲海+璀璨銀河」 夢幻組合此生必拍

．澎湖療癒美景新北就有！北海岸「九孔池」賞清澈海景，還有駱駝峰一起入鏡