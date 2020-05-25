後疫情時代～台灣「5大主題旅遊」新趨勢，跟上了沒？

令人期待的盛夏就要到來，雖然新冠肺炎疫情在全球各地仍延燒不斷，積極防疫的台灣已經超過一個月沒有本土案例，+0也成為了大家最近津津樂道的話題。

疫情趨緩為國內旅遊開啟了新旅遊時代，重視社交距離與防疫安全成為旅遊的標配，兼具健康與樂活的戶外休閒是時下最夯的活動，而以興趣為出發點的深度主題旅遊則是異軍突起。今年下半年開始，台灣毛小孩的數量即將超越真小孩，帶著毛小孩去旅行正掀起新一波的旅遊熱潮。

最新的旅遊趨勢究竟有哪些？以下為你盤點 5 大趨勢分析，讓你掌握最新最酷的旅遊型態，成為新旅遊時代的早鳥玩家！

圖片來源：盧育君 攝

趨勢一：業餘攝影玩家崛起

攝影巴士玩拍台灣好方便 在圖像時代的今天，拍照打卡已經是每個人必備的社交技能，越來越多人不滿足於手機攝影，也想揹起單眼相機，當起業餘攝影人。

對剛開始玩攝影的人來說，最佳的拍攝時間地點是最重要的課題，想追日出或銀河，對於沒有車，或是沒有開夜車習慣的人來說是一大挑戰。

針對只想專注拍照的朋友們， 可以考慮「攝影巴士」的旅遊模式，透過專車送你前往夢幻的攝影地點，並邀請到業界知名的攝影老師解說拍攝主題，搭配專業的導領人員協助拍攝技巧，讓你的實力快速Level UP！

趨勢二：建築走讀竄紅

從建築發現台灣味 有人說：「認識一座城市，從認識它的建築開始。」台灣這片土地上既有過去不同時期留下的歷史古蹟，也有當代藝術家精心設計的前衛建築，走馬看花太容易錯過。如果有一位專業的建築達人帶領，為你解讀建築師如何運用獨具的匠心，為一座城市描繪出全新風景，你將能夠與身處的這塊土地產生共鳴。

近年來「建築走讀」成為當紅的文化旅遊路線，其中「老屋活化」與「建築人物」是建築走讀的兩大熱門主題，適合兼具知性與感性的文藝旅人，透過建築視角，走進一座城市的社會與歷史脈絡當中。

圖片來源：李建澤 攝

趨勢三：單車旅遊風華再現

網美路線結合深度騎旅最熱門 走路太慢，坐車太快，騎單車的速度剛剛好，不能趕路所以不會錯過的節奏，是探索台灣秘境的最酷方式。

台灣的地形多元，既有壯麗的高山，也有無邊海景，更有純樸的鄉間小徑，腳下踩著輕快的雙輪，就能從海邊到山巔。以往一閃即過的風景，在悠悠行進的腳踏車上都成為美麗的驚喜。

過去曾經風行一時的單車環島，現在已經發展出單車分段環島，與網美單車路線等多種體驗模式，對於騎乘路線上的各種體驗更加多元，能夠邊騎車邊看風景，拍照打卡的同時品味在地美食，是時下最熱門的單車旅行模式。

圖片來源：盧育君 攝

趨勢四：免裝備露營成時尚

豪華野營與風格野宿都好玩 到野外大口深呼吸的露營生活，是後疫情時代最受歡迎的旅遊行程，但如果只是Camping已經落伍，Glamping才是潮流！說文解字一下，Glamping是由「Glamorous（奢華迷人的）」及「Camping（露營）」兩個概念的結合，也就是所謂的「豪華野營」。不須自行攜帶裝備，就像度假一樣直接前往營地，下午茶、戶外燭光晚宴一應俱全，晚上在豪華蓮花帳內與家人共度，數著星星睡去。

除了豪華野營之外，「風格野宿」也是近年來露營界的夢幻行程，到森林中走讀里山故事，用自然原料DIY製作紀念品，爬上樹屋體驗樹冠層的視野，用參與的方式重新找回人與土地的關係，讓露營不再只是單純的消費，而是一種身心靈的再創造。

圖片來源：羅聿 攝

趨勢五：寵物旅遊成主流

帶著毛寶貝一起暢遊台灣 根據統計，今年下半年開始，台灣寵物貓狗數將會超過15歲以下兒童的人口數，未來帶著毛小孩出遊的場景將會成為旅遊景點的常態，不少業者已經抓住這股趨勢，提供越來越友善的寵物出遊環境。

時下有越來越多的旅遊行程專門為主人與毛寶貝量身打造，白天優質的戶外環境讓毛寶貝歡樂奔跑，還有各種寵物遊樂設施，培養寵物與主人之間的互動與默契，更可以和其他寵物與主人一同交流，分享彼此愛寵的心得。晚上有專屬的寵物旅館，從房間、食物，清潔設備一應俱全，讓你與毛寶貝就像在家一樣輕鬆。

如果你家中也有毛寶貝，不要讓你的快樂假期變成毛小孩的寂寞苦守，帶著毛小孩踏上旅程吧！

圖片來源：盧育君 攝

「後疫情時代」帶起了國旅新趨勢，走出戶外成為風潮，雄獅旅遊特別推出「免裝備露營」與「來去農場住一晚」兩大戶外主題行程，嚴選了全台8大優質農場，讓更多人在疫情期間到鄉下大口深呼吸，體驗農遊樂趣，找回兒時的童年記憶。近期更全面實施「樂活安全旅遊」三大安全旅行制度：「安心制」、「配額制」、「實名制」，為客人的安全嚴謹把關，讓客人享受安全出遊，深度體驗台灣之美！

文字：羅聿

【欣台灣羅聿】

喜愛文化風俗與單車旅行，喜歡在旅途中遇見各種有趣的人。

曾經在中國騎車挑戰青藏公路、在瑞典交換學生、在坦尚尼亞蓋電腦教室，在泰國當替代役，喜愛藏人的虔誠、喜愛瑞典人的理性、喜愛坦尚尼亞人的熱情、喜愛泰國人的微笑，希望用故事為旅程帶來不同的意義。

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