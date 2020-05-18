飯店超狂「包5餐」！入住「101景觀房」狂睡30小時　房間還有Switch、Netflix

偶爾對自己好一點！台北松山意舍酒店即日起推出獨享吃喝玩樂專案，祭出「住房包五餐」的超狂好康，讓客人從入住一路享用美食直到退房；不僅如此，酒店安排能夠飽覽台北101及基隆河的無敵景觀客房，提供Switch、Netflix等悠閒娛樂服務，有吃有玩又有美景，單身族偶爾也要好好犒賞自己一番！ 台北松山意舍酒店推出101景觀房獨享活動，除了免費包五餐，還能睡滿30小時。 圖／台北松山意舍酒店

台北松山意舍酒店即日起至5月31日前（入住優惠可使用至6月30日止）於官網推出「獨享吃喝玩樂專案」，僅需新台幣3500元起即可入住台北松山意舍酒店101中房一晚，房間除了能飽覽101景觀及基隆河迷人的景致外，酒店還提供午餐套餐、下午茶套餐、晚餐套餐、入住當晚宵夜以及入住隔天的早餐套餐共計5餐；此外，客人可免費於中午12:00提前入住、免費延後退房至下午4:00，直接住滿30個小時。

每次入住可免費使用遊戲機四小時，遊戲機包括Switch最新遊戲「集合啦！動物森友會」及PlayStation PS4；酒店內還提供免費高速WiFi、Netflix、24小時健身房；周邊生活機能完善，緊鄰松山車站和CityLink商場，搭乘火車、捷運或逛街購物都十分便利。

台北松山意舍酒店

地址：台北市南港區市民大道七段8號

電話：（02）2653－2828