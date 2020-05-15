國內安心遊／台北美福攜手大地酒店 共推「甦活雙星」輕旅行

經濟日報 / （項家麟
台北美福大飯店戶外池畔。 圖／業者提供
台北美福大飯店戶外池畔。 圖／業者提供

隨著疫情趨穩，政府也有意提前恢復國旅，國內五星級酒店業者台北美福大飯店與北投大地酒店也超前部署，自即日起至6月30日攜手推出漫遊城市「甦活雙星輕旅行」專案，雙人輕旅雙享價1萬3,800元，每人6,900元即可享兩間五星飯店的一泊二食優惠內容，且無需連續入住、假日也不加價，讓旅行的安排更有彈性。

2018及2019獲米其林酒店評選為台北前三名飯店的台北美福大飯店，處交通之利地，避城市喧擾，享受寧靜假期。此次專案可入住價值1萬6,170元、擁有15坪寬敞空間的行政客房；餐點方面提供有雙人套餐式早餐，還有午或晚餐可享用，精緻料理選擇有「晴山」日本料理的串燒、鍋物、鐵板及鰻魚套餐，雙人套餐享最高價值3,696元。想來點西式餐點，「GMT義大利餐廳」提供有美國雙人肋眼牛排套餐及週末舒活早午餐，供擇一享用，最高價值3,916元。住宿期間還可至戶外恆溫泳池徜徉波光池畔，享受喧囂城市裡的自在，或放鬆享受男、女三溫暖；退房時另提供大地酒店住宿券，於優惠期間可自由訂房入住，享受不一樣的城市旅行。

而位於靜謐山林的「大地酒店」則提供價值1萬5,180元的奇岩客房，除免費使用大眾風呂、健身房、活水區及定時定點接駁車服務外，每房加贈「喜歡廳」早餐兩客，有咖哩飯、五穀粥、蛋料理等主菜可無限續點；午或晚餐可選擇「月兒彎彎」套餐兩客（價值3,300元），使用日本柳宗理大師的鑄鐵鍋烹煮當令鮮美食材，或「喜歡廳」套餐兩客（價值4,136元），由主廚以精湛且溫暖的手藝、巧妙運用在地食材結合西式料理，呈現精緻的歐法饗宴。防疫期間除了為每位貴賓量測額溫，全館亦提供酒精消毒等服務，每房另提供台北美福大飯店一泊二食住宿券供擇日入住。

北投大地酒店奇岩客房。 圖／業者提供
北投大地酒店奇岩客房。 圖／業者提供

北投大地酒店 早餐 義大利

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