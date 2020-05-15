新北「高家繡球花田」即將大爆發！　8000坪絕美花海讓人拍不完

「高家繡球花田萬里第三園區」佔地高達8000坪，其面積遠遠高於「水車寮第一園區」及「水尾第二園區」寬敞，園內不僅有更大片的繽紛花海，更加寬敞的空間也能讓民眾維持安全的社交距離，盡情拍照。

▲圖片來源：高家繡球花田 粉絲專頁

若是想避開眾多人潮，享受寧靜的賞花時光，除了一般開園時間，也可考慮提前預約早上5點至8點的時段，或選個平日時間上山悠閒逛園區。

▲圖片來源：高家繡球花田 粉絲專頁

三大園區內皆種滿了數千坪的繡球花，從淡白、淺藍、黃、紫到艷紅，五顏六色的花苞相齊絕美綻放，遼闊的園區讓遊客能無憂無慮地徜徉其間，好好被眼前的景色療癒，更能好好釋放平時生活積攢的壓力與負能量。

▲圖片來源：高家繡球花田 粉絲專頁

今年預估將於5/10母親節當週開放，預計盛開時間為5/30至6/30，若去年沒趕上繡球花期的朋友一定要把握今年首波開放的機會，好好享受漫開的花況。

▲圖片來源：高家繡球花田 粉絲專頁

賞花的同時也呼籲民眾要有公德心，不要任意攀折、踩踏花卉，也應當保持安全社交防疫距離，並確實戴好口罩做好自身防疫，如此一來才能安心又快樂的享受花海帶來的曼妙與美好喔！

高家繡球花田萬里第三園區

地址：新北市萬里區雙興里大坪路32-6號

營業時間：08:00-19:00（早上05:00起彈性開放，需提前預約）

入園費：每人100元

粉絲專頁：高家繡球花田





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」