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加24元住滿26小時！台北五星級飯店「1人免千」入住，還送免費早餐

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北花園大酒店推出「住滿24小時玩遊台北」超殺優惠專案。 圖／台北花園大酒店
台北花園大酒店推出「住滿24小時玩遊台北」超殺優惠專案。 圖／台北花園大酒店

疫情雖然趨緩，近日台灣已經連續零確診，不過飯店業者依然業績慘淡，紛紛祭出優惠住宿專案，像是各家飯店下殺只要千元就能住宿，或是買一晚送一晚等，希望能吸引顧客買單。這回，台北花園大酒店祭出超狂住宿專案，一人不到一千元，就可以住滿24小時，加價24元，還可以延長2小時，如此超優惠住宿專案，讓你開心入住，在飯店睡飽睡爽！

位於台北市中正區的台北花園大酒店，因應疫情推出「住滿24小時玩遊台北」精緻雙人房（雙床或一大床皆可）優惠專案，住滿24小時（例如：下午18:00入住，隔日下午18:00前辦理退房手續），再加24元，可延長入住2小時，或加價48元，可升等三人房，或是加價72元，升等三人房外再延長入住2小時。除此之外，還有提供早餐，任選中西式或素食套餐，如此超下殺優惠，提醒專案優惠為即日起至6月30日喔。

最後值得注意的小驚喜，凡入住前先預約花園SPA，享頭部舒壓護理贈岩盤浴優惠價只要900元，為的就是在疫情期間，仍然能給顧客最全面的住宿體驗，讓你住得便宜、吃得滿足外，身體還能享受最舒服的SPA岩盤浴，趁現在快至官網預訂吧！

凡入住前預約花園SPA，享頭部舒壓護理贈岩盤浴優惠價900元。 圖／台北花園大酒店
凡入住前預約花園SPA，享頭部舒壓護理贈岩盤浴優惠價900元。 圖／台北花園大酒店

台北花園大酒店

地址：台北市中正區中華路二段1號

電話：（02）2314－6611

官網：taipeigarden.com.tw

五星級高級酒店其店內佈置。 圖／台北花園大酒店
五星級高級酒店其店內佈置。 圖／台北花園大酒店

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