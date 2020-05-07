加24元住滿26小時！台北五星級飯店「1人免千」入住，還送免費早餐

2020終於來到逐漸溫暖的五月，白天的時間越來越長，夏天的腳步也近了！雖然今年因為疫情影響，國內有些活動已經被取消了，但是像花季、螢火蟲季、沙雕節這類型的室外活動都還是照常舉行，若想出門走走，可以到親近大自然的地方透透氣，不過出門還是要記得做好防疫措施喔！

2020-05-05 11:00