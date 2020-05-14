全台螢火蟲出沒中！　10大免費「人氣賞螢地」快追





叢林裡的綠色銀河派對

每年邁入春末夏初之際，全台除了揭開桐花四月雪的布幕，另一個悄悄到來的活動就屬黑夜中流螢繚繞，最佳賞螢期間落在四月至六月期間的螢火蟲季。由於螢火蟲生長的環境需要極度乾淨的水源，每年總是吸引無數遊客前往窮鄉僻壤，尋訪螢火蟲的蹤跡。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你全台熱門的免費賞螢地點在哪裡，趕緊趁著螢火蟲季結束前，手刀計畫一趟賞螢之旅吧！

image source:網友fatzai/instagram提供

網路溫度記提醒您： ．觀賞螢火蟲時記得把手電筒、手機閃光燈的光源用紅色玻璃紙包起來，這樣才不會傷害到他們，降低對螢火蟲的干擾；另外嚴禁用手電筒或任何強光直接照射螢火蟲，否則可能會影響到求偶活動，造成生態破壞；賞螢時也盡量避免大聲喧嘩，以免打擾到螢火蟲。 ．最佳賞螢時間為太陽快下山時，晚上六點至八點左右出沒最頻繁，若過了九點過後螢火蟲數量可能會較少；另外雨天過後螢火蟲數量也會明顯減少許多，不想敗興而歸最好避開這些時間。

No.10 新北市土城（承天禪寺、山中湖）

土城著名的賞桐步道，就位於承天禪寺的出入口附近，這裡也是螢火蟲大量出沒的地點，來的時機點如果抓的剛好，白天一覽美麗桐花雪景之餘，夜晚還能同時捕捉流螢繚繞的夢幻景緻。一旁位於土城石門路底的山中湖，也是不少攝影玩家拍攝螢火蟲的必去景點。

No.9 嘉義縣梅山（梨園寮火車站）

梅山有不少知名的賞螢熱門地點，像是讓攝影師趨之若鶩的梨園寮火車站，夜幕低垂時分，螢火蟲漫天飛舞在鐵道上的畫面，有如夢中場景一般的讓人驚艷。其它還有瑞里國小、野薑花步道等等，也都可以看到螢火蟲在夜空中漫舞的美景，是南部賞螢的好去處。

No.8 新北市新店（碧潭、和美山步道）

大部分的賞螢地點位置隱密，不是隱身在深山小徑裡，就是位於交通十分不方便的地點。相對之下，新店碧潭就是一個搭捷運便能輕鬆抵達的賞螢好去處，一旁的和美山步道，經過多年的螢火蟲復育工作，現在成為北部少數位於近郊仍然有許多螢火蟲出沒的地方。

No.7 苗栗縣三灣（神棹山桐花步道）

位於苗栗三灣的神棹山桐花步道，也是個賞桐賞螢的好去處，平日是許多登山愛好者的健行路線，每年逢四月至六月期間，則會吸引不少遊客前來朝聖。特別的是此處有一台廢棄的鐵牛車，不少攝影玩家會放一盞燈在車內，巧妙構圖便能夠拍攝出夢幻的螢火蟲飛舞畫面，成為近年來攝影人喜愛的賞螢秘境。

No.6 新竹縣內灣（東窩溪螢火蟲生態區）

位於新竹內灣的東窩溪，得天獨厚的自然環境讓這裡成為極佳的賞螢景點，一旁也設有螢火蟲生態區，不只步道設施完善安全性高，很適合親子同遊，賞螢期間每逢假日也有專人免費解說導覽。白天更可以順路造訪一旁的老街，體驗客家文化並且一覽白天的內灣美景，來場結合知性與感性的內灣之旅。



No.5 台南市梅嶺（伍龍步道）

來到這邊可以選擇從最下面的梅峰古道登山口往上走，或者想省去一個多小時路程的話也可以直接開到賞螢步道入口處，大約再步行二公里左右的距離就可以來到最佳觀賞區，這邊從伍龍步道一直到梅嶺風景區都是螢火蟲出沒的熱點。

No.4 新竹縣北埔（北埔冷泉）

位於新竹縣的北埔鄉，因為開發相對較晚，保留了許多自然環境資源，每逢螢火蟲季節的到來，螢火蟲便從附近的溝渠草地悄悄溜出，漫天飛舞的螢光點綴著夜空，美到讓人幾乎忘記呼吸，結束後還可以逛一旁的老街，相當適合來趟充實的北埔一日遊！



No.3 南投縣鹿谷（小半天、三生緣）

位於鹿谷的小半天是近年來十分熱門的賞螢地點，走在充滿茶香的茶園與清幽竹林步道小徑上，螢火蟲悄悄的從兩側飛出，相當夢幻；另一個地點則位於三生緣，順著木棧道步行，會看到過去輕軌行駛的舊鐵道，兩側也有不少的螢火蟲飛舞。

No.2 南投縣日月潭（蓮華池步道）

日月潭由於有著依山傍水的自然環境，讓這裡成為孕育螢火蟲得天獨厚的地點，多處都可見到螢火蟲的蹤跡。其中，林業試驗所分所的研究中心的蓮華池，有一條賞螢步道，可以由桃米社區的水上巷或是靠近日月潭的大雁巷進入，享受綠色光點在黑夜中漫天飛舞的奇妙體驗。

No.1 嘉義縣阿里山（光華賞螢步道、水社寮）

堪稱全台灣最佳賞螢地點的阿里山，豐富的自然生態環境，讓這裡螢火蟲種類多達四十幾種，熱門賞螢地點像是光華賞螢步道，位於頂笨仔的福華步道和牛山產業道路的賞螢區，全長兩公里左右；另外阿里山森林鐵路的水社寮車站，坐看螢火蟲穿梭於鐵軌與一旁學校的廢棄草地，也別有一番韻味！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月07日至2020年05月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『賞螢地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」