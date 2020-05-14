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全台螢火蟲出沒中！　10大免費「人氣賞螢地」快追

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計


叢林裡的綠色銀河派對

每年邁入春末夏初之際，全台除了揭開桐花四月雪的布幕，另一個悄悄到來的活動就屬黑夜中流螢繚繞，最佳賞螢期間落在四月至六月期間的螢火蟲季由於螢火蟲生長的環境需要極度乾淨的水源，每年總是吸引無數遊客前往窮鄉僻壤，尋訪螢火蟲的蹤跡。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你全台熱門的免費賞螢地點在哪裡，趕緊趁著螢火蟲季結束前，手刀計畫一趟賞螢之旅吧！

image source:網友fatzai/instagram提供

螢火蟲

網路溫度記提醒您：

觀賞螢火蟲時記得把手電筒、手機閃光燈的光源用紅色玻璃紙包起來，這樣才不會傷害到他們，降低對螢火蟲的干擾；另外嚴禁用手電筒或任何強光直接照射螢火蟲，否則可能會影響到求偶活動，造成生態破壞；賞螢時也盡量避免大聲喧嘩，以免打擾到螢火蟲。

最佳賞螢時間為太陽快下山時，晚上六點至八點左右出沒最頻繁，若過了九點過後螢火蟲數量可能會較少；另外雨天過後螢火蟲數量也會明顯減少許多，不想敗興而歸最好避開這些時間。

No.10 新北市土城（承天禪寺、山中湖）

土城著名的賞桐步道，就位於承天禪寺的出入口附近，這裡也是螢火蟲大量出沒的地點，來的時機點如果抓的剛好，白天一覽美麗桐花雪景之餘，夜晚還能同時捕捉流螢繚繞的夢幻景緻。一旁位於土城石門路底的山中湖，也是不少攝影玩家拍攝螢火蟲的必去景點。

No.9 嘉義縣梅山（梨園寮火車站）

梅山有不少知名的賞螢熱門地點，像是讓攝影師趨之若鶩的梨園寮火車站，夜幕低垂時分，螢火蟲漫天飛舞在鐵道上的畫面，有如夢中場景一般的讓人驚艷。其它還有瑞里國小、野薑花步道等等，也都可以看到螢火蟲在夜空中漫舞的美景，是南部賞螢的好去處。

No.8 新北市新店（碧潭、和美山步道）

大部分的賞螢地點位置隱密，不是隱身在深山小徑裡，就是位於交通十分不方便的地點。相對之下，新店碧潭就是一個搭捷運便能輕鬆抵達的賞螢好去處，一旁的和美山步道，經過多年的螢火蟲復育工作，現在成為北部少數位於近郊仍然有許多螢火蟲出沒的地方。

No.7 苗栗縣三灣（神棹山桐花步道）

位於苗栗三灣的神棹山桐花步道，也是個賞桐賞螢的好去處，平日是許多登山愛好者的健行路線，每年逢四月至六月期間，則會吸引不少遊客前來朝聖。特別的是此處有一台廢棄的鐵牛車，不少攝影玩家會放一盞燈在車內，巧妙構圖便能夠拍攝出夢幻的螢火蟲飛舞畫面，成為近年來攝影人喜愛的賞螢秘境。

No.6 新竹縣內灣（東窩溪螢火蟲生態區）

位於新竹內灣的東窩溪，得天獨厚的自然環境讓這裡成為極佳的賞螢景點，一旁也設有螢火蟲生態區，不只步道設施完善安全性高，很適合親子同遊，賞螢期間每逢假日也有專人免費解說導覽。白天更可以順路造訪一旁的老街，體驗客家文化並且一覽白天的內灣美景，來場結合知性與感性的內灣之旅。

No.5 台南市梅嶺（伍龍步道）

來到這邊可以選擇從最下面的梅峰古道登山口往上走，或者想省去一個多小時路程的話也可以直接開到賞螢步道入口處，大約再步行二公里左右的距離就可以來到最佳觀賞區，這邊從伍龍步道一直到梅嶺風景區都是螢火蟲出沒的熱點。

No.4 新竹縣北埔（北埔冷泉）

位於新竹縣的北埔鄉，因為開發相對較晚，保留了許多自然環境資源，每逢螢火蟲季節的到來，螢火蟲便從附近的溝渠草地悄悄溜出，漫天飛舞的螢光點綴著夜空，美到讓人幾乎忘記呼吸，結束後還可以逛一旁的老街，相當適合來趟充實的北埔一日遊！

No.3 南投縣鹿谷（小半天、三生緣）

位於鹿谷的小半天是近年來十分熱門的賞螢地點，走在充滿茶香的茶園與清幽竹林步道小徑上，螢火蟲悄悄的從兩側飛出，相當夢幻；另一個地點則位於三生緣，順著木棧道步行，會看到過去輕軌行駛的舊鐵道，兩側也有不少的螢火蟲飛舞。

No.2 南投縣日月潭（蓮華池步道）

日月潭由於有著依山傍水的自然環境，讓這裡成為孕育螢火蟲得天獨厚的地點，多處都可見到螢火蟲的蹤跡。其中，林業試驗所分所的研究中心的蓮華池，有一條賞螢步道，可以由桃米社區的水上巷或是靠近日月潭的大雁巷進入，享受綠色光點在黑夜中漫天飛舞的奇妙體驗。

No.1 嘉義縣阿里山（光華賞螢步道、水社寮）

堪稱全台灣最佳賞螢地點的阿里山，豐富的自然生態環境，讓這裡螢火蟲種類多達四十幾種，熱門賞螢地點像是光華賞螢步道，位於頂笨仔的福華步道和牛山產業道路的賞螢區，全長兩公里左右；另外阿里山森林鐵路的水社寮車站，坐看螢火蟲穿梭於鐵軌與一旁學校的廢棄草地，也別有一番韻味！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月07日至2020年05月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『賞螢地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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