2020全台五月活動懶人包！ 沙雕季、賞螢、賞花 親近大自然透透氣

2020終於來到逐漸溫暖的五月，白天的時間越來越長，夏天的腳步也近了！雖然今年因為疫情影響，國內有些活動已經被取消了，但是像花季、螢火蟲季、沙雕節這類型的室外活動都還是照常舉行，若想出門走走，可以到親近大自然的地方透透氣，不過出門還是要記得做好防疫措施喔！

福隆國際沙雕藝術季（5月下旬－8月）

福隆國際沙雕藝術季。 圖／Wikipedia

福隆沙雕藝術季是每年夏天東北角的一大盛事，從鹽寮到福隆綿延三公里的海岸線，加上質地柔軟細密的白沙，讓福隆海水浴場成為全台最適合沙雕的沙灘，藝術季邀請各國好手前來大展身手，精緻的沙堡搭配夜間的燈光秀更加精采。往年的沙雕藝術季都會從4月展開，一直到8月結束，今年為了防疫，延後到5月底展開，詳細日期、時間及門票資訊待主辦單位確認後公告，計畫前往的朋友們可以關注官方資訊哦！

日期：5月下旬－8月

地點：新北市貢寮區福隆街40號（福隆海水浴場）

繡球花季（5月－7月）

繡球花季。 圖／IG, scencesss

每年5月開始是台灣繡球花綻放的季節，每到這個時節IG版面就會開始被五顏六色的繡球花攻佔啦～這次不用羨慕別人，帶著相機手機到郊外踏青賞花兼打卡！全台各地有多處繡球花田，像是陽明山、雪霸、杉林溪等地，滿山遍野的超夢幻繡球花，真的是最佳拍照背景！

日期：5月－7月

地點：全台多處

台南阿勃勒花季（5月－6月）

台南阿勃勒花季。 圖／Flickr

每當有「黃金瀑布」之稱的阿勃勒盛開之時，就代表充滿活力的夏天要來了！每年5、6月是台南賞阿勃勒的最佳時節，當風吹落樹葉，就像黃金雨紛紛灑落，超級詩情畫意～更棒的是賞阿勃勒不需要跋山涉水，在市區就能見到它的蹤跡，像是成功大學、新營體育公園等地，以下小編推薦幾個賞花地點，除了這些地方以外，大家來到台南也可以抬頭找找，說不定會有意外的驚喜哦！

日期：5月－6月

地點：

白河區－蓮潭詔安厝（台南市白河區詔安社區南89鄉道）

新營區－新營體育場阿勃勒步道（台南市新營區長榮路二段149號）

新化區－虎頭埤風景區（台南市新化區中興路42巷36號）

東區－成功大學（台南市東區大學路1號，自強校區東側）

中西區－台南大學（台南市中西區樹林街二段33號，府城校區）

屏東黑鮪魚文化觀光季（5/2－6/28）

有「黑鮪魚的故鄉」之稱的屏東縣東港鎮，是台灣主要的黑鮪魚捕獲地，黑鮪魚是東港的主要經濟來源之一，更被稱為「黑金」，可以知道黑鮪魚魚獲資源對屏東東港來說有多麼重要。今年屏東黑鮪魚文化觀光季考量海洋資源逐漸枯竭、生態保育的教育，除了「第一鮪」的拍賣和開幕晚會外，將結合屏東在地資源、農漁特產，以及宗教、美食等，推出有別與以往的「小旅行路線」作為文化主軸，推廣屏東觀光，可以帶著小朋友來體驗不一樣的活動！

日期：2020/5/2－6/28

地點：屏東縣東港鎮新生三路175號

日月潭星光螢火季（4月－5月）

日月潭星光螢火季。 圖／IG, heeroyi

日月潭的星光營火季，是由桃米、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等六大賞螢據點分別推出的賞螢活動集合而成，從四月開始就陸續有導覽團帶領民眾前往賞螢，除此之外，白天還有葡萄果園體驗、部落巡禮、手作美食等活動，歡迎民眾到日月潭體驗夢幻賞螢觀星、原鄉部落新玩法！六大賞螢據點的詳細資訊、報名方式可以參考日月潭官網哦～

小編小提醒：因應疫情，潭南的賞螢活動已經取消囉。

日期：4月－5月

地點：

桃米：桃源國小（南投縣埔里鎮桃米巷68號）

大林：晶園渡假村大門口（南投縣魚池鄉金天巷70-1號）

水社：竹石園生態渡假會館（南投縣魚池鄉中山路8號）

頭社：頭社派出所前（南投縣魚池鄉平和巷145號）

雙龍：雙龍天使營地（南投縣信義鄉雙龍村光復巷84-1號）

夜訪小野柳（5/1－10/31）

夜訪小野柳。 圖／IG, hiram6227

新北的野柳地質公園大家沒去過一定也聽過，不過你知道台東也有一個小野柳風景區嗎？！除了怪石嶙峋的砂岩地景，小野柳的自然生態也是非常豐富的，到了夜晚，小野柳仍然生機蓬勃，而夜訪小野柳的活動就是帶領遊客們觀賞小野柳的夜間生態，其中在夜間開花、白日凋謝的「穗花棋盤腳」被達悟族人稱為「魔鬼樹」，有著達悟族的惡靈傳說。在小野柳吹著海風聽著故事，是這波疫情之下，安全又具意義的旅程。

小編小提醒：自2020年開始，夜訪小野柳的遊程轉型為環境教育課程並開始收費，且每日限額150人，要前往的旅客們記得先網路報名哦！

時間：2020/5/1－10/31

地點：小野柳遊憩區（台東縣台東市松江路一段500號）

票價：100元／人，六歲以下免費

高雄青春設計節（5/1－5/10）

高雄青春設計節。 圖／高雄旅遊網

高雄青春設計節的前身是「南部青年創意設計科系聯展」，是青年學子們的自我行銷與發聲的平台，十多年來規模不斷壯大，2010年擴大整併各種設計形式科系，發展成今日的「青春設計節」，匯集各方創意，再加上官方、民間組織的資源，成為台灣具有指標性的青年創意設計聯展。展覽內容包括視覺媒體創作、互動遊戲設計、各項競賽，也有很多可以拍美美照片的場景哦！

日期：5/1－5/10

地點：高雄市鹽埕區大勇路1號（駁二藝術特區）

以上小編整理的五月份活動，給想出門走走的朋友們參考，不過因應肺炎疫情，部分活動規定需全程配戴口罩、量體溫並填寫健康聲明書才能參加，提醒大家如果有不舒服的症狀，還是要乖乖待在家裡哦！

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