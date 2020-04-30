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世界最美遊船飯店！花蓮理想大地推「買一送一」、住房送消費券900元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
花蓮理想大地飯店推出650萬振興券，住宿專案有超優惠買6500送6500的活動。 圖 / 花蓮理想大地飯店臉書粉專
花蓮理想大地飯店推出650萬振興券，住宿專案有超優惠買6500送6500的活動。 圖 / 花蓮理想大地飯店臉書粉專

花蓮理想大地飯店出奇招！ 因應五一連假與之後的母親節，推出「住房送館內消費券900元」與「出奇不疫住6500送6500」優惠專案，喜歡花蓮觀光旅遊的民眾，務必把握機會，趕快訂起來！

打著全台飯店唯一附設的自然生態公園與曾獲全球最美遊船飯店之一的花蓮理想大地飯店，更是世界百大旅館。店內設施琳瑯滿目，除了高級飯店住宿與餐廳外，還有引以為傲的自然生態公園，以中央山脈地下湧泉所打造超過萬坪的秘境綠地，提供竹筏探索、窯烤麵包、單車漂鳥等親子共遊活動，還能享受高聳翠綠大自然的靜謐氛圍，絕對適合親朋友好友揪團共享。

飯店住宿還有竹筏探索與窯烤麵包等多項活動可以參加。 圖 / 花蓮理想大地飯店
飯店住宿還有竹筏探索與窯烤麵包等多項活動可以參加。 圖 / 花蓮理想大地飯店

這回推出的優惠專案，有住房送館內消費券900元與住6500送6500兩種。「住房送館內消費券900元」專案為6月30日前訂購七月底以前官網住宿專案，每房都會贈送館內消費券900元，記得向櫃檯領取。另外「出奇不疫住6500送6500」是理想大地為了振興消費所成立的優惠專案，只要於5月1日到5月31日期間，在官網線上或現場訂房指定本專案，就送6500元消費抵用券！詳情請上官網。

花蓮理想大地飯店

地址：974花蓮縣壽豐鄉理想路1號

訂房專線: +886-3-8656789

超過萬坪的綠地可以放鬆漫步。 圖 / 花蓮理想大地飯店
超過萬坪的綠地可以放鬆漫步。 圖 / 花蓮理想大地飯店

花蓮理想大地飯店擁有全台飯店唯一附設的自然生態公園。 圖 / 花蓮理想大地飯店
花蓮理想大地飯店擁有全台飯店唯一附設的自然生態公園。 圖 / 花蓮理想大地飯店

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