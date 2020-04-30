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開心出遊毋免驚！ 五一連假「防疫筆記」 一起畫重點

欣傳媒 / 欣傳媒

文／Emily Hsueh、圖／Shutterstock

五一連假即將來臨，宅在家裡好多天了，看著外頭風光明媚、藍天白雲，出走的心情蠢蠢欲動。不過防疫特殊時期，旅途中所涵蓋的食、衣、住、行、交通……等各個面向，該注意的仍不可輕忽。縝密安排各項細節，才能玩得安心又舒壓。現在就一塊來筆記、畫重點，為遊程增添一份保障。

「手」要抗菌防護：

勤洗手最重要！隨身攜帶「乾洗手」，或是小瓶分裝的75%酒精做好手部清潔；針對物品、環境消毒的話，則可使用次氯酸水或酒精濕紙巾擦拭乾淨。

避免飛沫「罩」得住：

全家人的醫療型口罩最好是多攜帶幾片備用，避免非預期性的髒損情況。同時也可以加戴口罩套，降低口罩髒污或破損的機會，延長口罩的使用壽命。

一人一份食的安心：

傳統型的家人聚餐偏好合菜餐廳，不過現在有室內1.5公尺的社交距離，除了「公筷母匙」的用餐禮儀外，選擇個人套餐會是比較妥當的做法喔！用餐環境，盡量挑選戶外庭園餐廳取代密閉空調場所，在通風良好的情境下用餐，吹著微風心情也會很不錯。

戶外森呼吸住的放心：

下榻的飯店或民宿首選郊區，房型盡量挑選有對外窗，採光、通風良好的單或雙人房，避免全部人睡一間的大通鋪房型。

親近大自然旅的舒心：

旅遊目的地以親近大自然為優先考量，像是露營野炊、賞螢健行、星空導覽……都是不錯的選項，擁抱山林野外，讓身心靈進行一場森呼吸，紓解平日忙碌生活的壓力和煩擾。

投保旅平險行的順心：

國內旅遊，一般人大多偏好自由行，自駕出遊可避開擁擠人多的大眾運輸，減少群聚的機會，也擁有較高的自由度與時間安排的彈性；不過少了達人帶路，旅途中也潛藏著許多交通意外的風險。好在現代人安全意識提高，出發前多會主動投保旅遊平安險。值得注意的是，除了必須了解符合自己的保障額度與限制外，隨著旅遊形式的多元化，像是國內環島、車友約騎的比例逐漸攀升，開心遊玩的同時，還可以再增加自己開車或騎車時的自身保障，額外投保附加保險，只要小小的投資付出，就能大大的提高旅遊保障！

都準備好了嗎？讓我們做好全套防護措施，一起安心春遊去！

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

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