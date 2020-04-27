周六入住限定！礁溪飯店「睡到下午3點、免費午餐」房間還能泡湯賞蘭陽平原

另類宅經濟！新冠肺炎影響，各國政府不免呼籲大眾避免外出，盡量宅在家中防疫，飯店看準這波商機，紛紛推出睡好睡滿的住房專案，宜蘭溫泉飯店「礁溪麒麟」至五月底前，只要周六入住，就能享有下午3點延遲退房的優惠措施，隔天還有免費的午餐能夠享用！

礁溪麒麟各房型設有私人景觀溫泉湯屋。 圖／礁溪麒麟

礁溪麒麟座落於宜蘭縣礁溪鄉溫泉市中心，鄰近湯圍溝溫泉公園、五峰旗風景區、林美石磐步道、礁溪龍潭湖、跑馬古道、武暖石板橋等等著名景點，是不少遊客指名入住的觀光飯店之ㄧ。

礁溪麒麟近期推出「減壓渡假睡到飽住宿專案」，即日起至5月31日，凡透過飯店官網、電話訂房預訂周六入住（每日5間），即可享有下午3點延遲退房的好康福利，翌日中午還有主廚創作午膳免費享用。

礁溪麒麟備有167間各式客房，每間客房皆設有私人景觀溫泉湯屋，礁溪市區、蘭陽平原一覽無遺。此外，公共區域設有游泳池、健身房、溫泉水Spa水療區，親子遊戲室，頂樓還有裸湯能俯瞰蘭陽平原、太平洋、龜山島，讓遊客盡情紓壓、放鬆，享受泡湯之餘還能增強免疫力唷！

礁溪麒麟

地址 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號

電話 +886-3-988-8570

景觀溫泉湯屋窗外就是清幽美景。 圖／礁溪麒麟

礁溪麒麟公共設施設有游泳池等舒壓設備。 圖／礁溪麒麟

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