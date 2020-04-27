快訊

海軍敦睦艦隊染疫 防疫軍令傳遞出問題？

保養品廠商開第一槍！愷樂捲「豬揚情變」重傷丟代言

周六入住限定！礁溪飯店「睡到下午3點、免費午餐」房間還能泡湯賞蘭陽平原

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
礁溪麒麟推爽睡到下午三點住房好康，宅在飯店還能泡湯賞美景。 圖／礁溪麒麟
礁溪麒麟推爽睡到下午三點住房好康，宅在飯店還能泡湯賞美景。 圖／礁溪麒麟

另類宅經濟！新冠肺炎影響，各國政府不免呼籲大眾避免外出，盡量宅在家中防疫，飯店看準這波商機，紛紛推出睡好睡滿的住房專案，宜蘭溫泉飯店「礁溪麒麟」至五月底前，只要周六入住，就能享有下午3點延遲退房的優惠措施，隔天還有免費的午餐能夠享用！

礁溪麒麟各房型設有私人景觀溫泉湯屋。 圖／礁溪麒麟
礁溪麒麟各房型設有私人景觀溫泉湯屋。 圖／礁溪麒麟

礁溪麒麟座落於宜蘭縣礁溪鄉溫泉市中心，鄰近湯圍溝溫泉公園、五峰旗風景區、林美石磐步道、礁溪龍潭湖、跑馬古道、武暖石板橋等等著名景點，是不少遊客指名入住的觀光飯店之ㄧ。

礁溪麒麟近期推出「減壓渡假睡到飽住宿專案」，即日起至5月31日，凡透過飯店官網、電話訂房預訂周六入住（每日5間），即可享有下午3點延遲退房的好康福利，翌日中午還有主廚創作午膳免費享用。

礁溪麒麟備有167間各式客房，每間客房皆設有私人景觀溫泉湯屋，礁溪市區、蘭陽平原一覽無遺。此外，公共區域設有游泳池、健身房、溫泉水Spa水療區，親子遊戲室，頂樓還有裸湯能俯瞰蘭陽平原、太平洋、龜山島，讓遊客盡情紓壓、放鬆，享受泡湯之餘還能增強免疫力唷！

礁溪麒麟

地址 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段116號

電話 +886-3-988-8570

景觀溫泉湯屋窗外就是清幽美景。 圖／礁溪麒麟
景觀溫泉湯屋窗外就是清幽美景。 圖／礁溪麒麟

礁溪麒麟公共設施設有游泳池等舒壓設備。 圖／礁溪麒麟
礁溪麒麟公共設施設有游泳池等舒壓設備。 圖／礁溪麒麟

延伸閱讀：

比宜蘭抹茶山更壯觀！日本絕美「抹茶布丁」零死角還能眺望富士山 《你的名字》隕石坑取景地

彰化1公頃「康乃馨花田」繽紛滿開！母親節最應景花海，快帶媽媽拍美照

礁溪 溫泉 觀光飯店 步道 龜山島

相關新聞

周六入住限定！礁溪飯店「睡到下午3點、免費午餐」房間還能泡湯賞蘭陽平原

另類宅經濟！新冠肺炎影響，各國政府不免呼籲大眾避免外出，盡量宅在家中防疫，飯店看準這波商機，紛紛推出睡好睡滿的住房專案，宜蘭溫泉飯店「礁溪麒麟」至五月底前，只要周六入住，就能享有下午3點延遲退房的優惠措施，隔天還有免費的午餐能夠享用！

我今又零確診！ 目前維持429例確診、290人解除隔離

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午2時舉行。

五一連假玩哪裡？ 蔡阿嘎心測21處「最佳出遊縣市」 網友測完驚呼太神奇！

新冠肺炎疫情持續肆虐，五一連假即將到來，不少民眾憂心是否會重現清明連假時，出遊人潮過度集中差點成為防疫破口的情景。對此，知名百萬YouTuber蔡阿嘎提出「51連假。去哪個縣市玩？」心理測驗，一共提供

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

針對交通部將在五一連假之前推出景點App，提醒民眾為了疫情人潮分流，台南市長黃偉哲上午重炮批評交通部官員「都是在冷氣房裡...

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統將增列功能。交通補長林佳龍今在立法院表示，明天將與中央流...

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

新冠肺炎疫情從去年底自大陸竄出火苗後，快速延燒全球，台灣也受波及，隨著在國外疫區旅遊、就學民眾一波一波返國，或曾與確診者...

錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

「錢櫃大火，如果我在現場，我會怎麼做？」消防署前組長林金宏今天凌晨在臉書「林金宏的消防天地」貼文指出，這是他看到錢櫃大火...

寄Email、看Netflix竟然會增加碳足跡！6個意想不到成為環境幫兇的居家生活行為

應該有不少人之前注意到，因為武漢肺炎（新冠肺炎）的關係，大家減少了搭飛機的次數，也讓碳足跡瞬間降低，當大家以為乖乖待在家就能讓世界復原的同時，卻有越來越多研究指出現代人的數位習慣也會助長氣候危機，聯合

最不想在台灣哪個城市久住？網友齊點名「新竹」列四大缺點

人可能會因為學習或工作，搬離自己原本所居的城市，而縣市之間難免會有不一樣的人文特色，就連食物的味道都會有所差異；像是越往南部的城市，口味就會偏甜，往北則越鹹。近期有鄉民在PTT上提問：「你最不想久住的城市？」短短幾個字就讓留言串十分熱鬧，網友還一面倒回答：「這裡住過一次就不想留下！」

疫情下的母親節 各大百貨打出「優惠延長賽」

疫情衝擊全台百貨零售業，來客、業績雙雙跳水，經濟部公布3月零售、餐飲業營業額，受新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨公司成為兩大...

放寬規定！ 人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

今年3月中旬，我國不斷出現居家檢疫、隔離者趴趴走的案件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時罕見說了重話「為了防止病毒入...

免飛日本「台版波波草」現蹤嘉義！圓茸茸療癒占滿綠地超可愛

波波草是許多遊客前往日韓必拍的景觀之一，尤其秋天會由綠轉紅，一片壯觀。這回位在嘉義故宮南院旁的台版波波草（非波波草品種，但因人工修剪外型相似，因此被稱為台版波波草），因為鄰近主要建築旁，搭配波波草佔滿夢幻綠地，吸引大批遊客除了前往觀賞展物，一定會跑來這裡拍下美照，同時因為角度搭配得恰如其分，也讓許多攝影師合作模特兒前來「創作」波波草美景。喜歡療癒可愛圓茸茸植物的民眾們，千萬別錯過與波波草邂逅一曲綠野仙蹤的機會！

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

我今又零確診！ 目前維持429例確診、290人解除隔離

荷蘭國慶空運3999朵鬱金香來台 向醫護致謝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。