華航、長榮六大航空會員懶人包！入會方式、優惠大公開

近幾年許多航空公司在機票、會員獎勵制度和哩程計算方面都有一些調整，身為消費者的我們，當然要精打細算來選擇最適合我們的航空公司，加入航空公司的會員累積哩程，哩程決定我們在航空公司的會員等級，而會員等級就是享受各種禮遇的關鍵。小編整理出六大熱門的航空公司－華航、長榮、星宇、國泰、達美、全日空，讓大家一窺各家的會員禮遇與制度。

華航

如何申請會員

只要滿兩歲就可以加入華夏會員，可以直接線上申請。

華航官網

華航的卡籍分為四種

由初階到高階分別為華夏卡、金卡、翡翠卡、晶鑽卡。一開始會成為華夏會員，此會籍的效期是6年，之後往上晉升卡籍，會籍效期都是2年。

訂位及購票禮遇方面

華夏卡國內線機票有95折的優惠，而金卡以上都有9折優惠，此外，金卡以上都有訂位專線，訂位優先候補，不過這部分就依卡籍高低決勝負囉，翡翠卡跟晶鑽卡還能享有本人免費預定優選座位、特定艙等保證機位，晶鑽卡可免除酬賓機票改票/退票的手續費。

機場禮遇方面

金卡以上都有專屬櫃檯與優先裝卸托運行李服務、機上購買免稅品折扣優惠，至於大家關心的額外免費托運行李與貴賓室的使用，都只要拚一等級到金卡即可享有，詳情請見下表。另外，翡翠卡跟金鑽卡還有同行親友機場禮遇升等！

會員高卡籍的禮遇—翡翠卡與晶鑽卡

晶鑽卡會員可以指定親友獲贈金卡！當會員達到翡翠卡與金鑽卡晉升與續卡時還有贈禮， 詳請可見下方表格。

加贈禮程方面

金卡以上都有生日哩程，獎勵哩程金卡有15%、翡翠卡有25%、晶鑽卡有30% 。

會員卡籍晉升及續卡辦法方面

由於華夏卡基本上沒有額外優惠，下方表格列出晉升後三種卡籍的比較：（備註：晉升與續卡的規定中搭乘中華/華信的加權旅次為必要條件，都分別為6次。）

華航卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

華航不定期推出優惠方案，使用哩程的方式也很多，建議常上官網看，例如:兌換升等與酬賓機票（自家與天合聯盟的）、酬賓獎項轉讓、兌換貴賓室、超額行李費、國際酬賓機票優惠與哩程加贈、生日購票優惠、兌換商品、兌換機上wifi、聯名卡酬賓優惠、租車優惠、訂房拿哩程、買酒贈哩、行程門票優惠及贈哩等等。

長榮

如何申請會員

只要滿兩歲就可以加入無限萬里遊會員，可以直接線上申請。

長榮官網

長榮的卡籍分為四種

由初階到高階分別為綠卡、銀卡、金卡、鑽石卡。一開始會成為綠卡會員，此會籍的效期永久，之後往上晉升卡籍，會籍效期都是2年。

訂位及購票禮遇方面

只要是銀卡會員以上有訂位專線、用哩程兌換的酬賓機票變更/退票免費、銀卡只要符合指定訂位艙等情況下就可以免費預選座位，而金卡以上會員可以不限定艙等和區域免費預選座位，鑽石卡會員可以享有特定艙等的出發前48小時保證機位。

機場禮遇方面

金卡以上都有免稅品的優惠、立榮航空國內線禮遇、專屬櫃檯與優先裝卸托運行李服務，還有大家關心的額外免費托運行李、貴賓室的使用請見下表。

會員高卡籍的禮遇—鑽石卡

從金卡晉升到鑽石卡時，能得到4個航段電子升等憑證，另外，在有效鑽石卡籍內，飛行每達14萬哩時會再加贈4個單段電子升等憑證，鑽石卡會員生日當月也可拿到100美元的機上免稅品預購電子抵用券。

加贈禮程方面

銀卡以上會員有生日搭機贈哩，也有依卡籍搭機加贈的哩程，銀卡有15%、金卡有25%、鑽石卡有25%。

會員卡籍晉升及續卡辦法方面

由於綠卡會員基本上沒有特殊優惠，以下列出晉升後三種卡籍的比較：

長榮卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

長榮會不定期推出會員優惠專案，哩程累計、艙位升等、酬賓機票等等，只要常留意長榮官網公告，都能得到優惠，使用里程的方式也很多元，兌換升等與酬賓機票（自家與星空聯盟的）、轉讓哩程/憑證、用哩程折抵機票票價、兌換旅遊抵用券、住宿券、刊物/商品、模擬機駕駛課程、抵掉部分的免稅品金額等等。

星宇

如何申請會員

只要滿兩歲就可以加入會員，可以直接線上申請，要留意的是如果2到未滿20歲者要加入的話要先到「旅客支援」申請，後續會有客服中心主動聯繫。

星宇官網

星宇的卡籍分為四種

由初階到高階分別為TRAVELER、ADVENTURER、EXPLORER、INSIGHTER。加入後一開始會成為TRAVELER會員，且可辦COSMILE家庭帳戶，可合併計算每一位家庭會員的獎勵哩程，此會籍的效期永久，之後往上晉升卡籍，會籍效期都是12個月。

訂位及購票禮遇方面

INSIGHTER辦理酬賓機票變更及退票時，免收手續費。

機場禮遇方面

專屬報到櫃檯與優先裝卸行李的部分，ADVENTURER本人有，EXPLORER本人與同行1人可使用，INSIGHTER則是本人與同行2人可以使用，

還有大家關心的額外免費托運行李、貴賓室的使用如下表。

會員卡籍晉升及續卡辦法方面

由於TRAVELER會員基本上沒有特殊優惠，以下列出晉升後三種卡籍的比較：

星宇卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

目前還沒有開始兌換酬賓機票，但大家可以鎖定星宇的官方公告，想必之後會有越來越豐富的哩程使用方式，請大家拭目以待。

國泰

如何申請會員

可線上申請加入會員，只要加入馬可波羅俱樂部會員，即可以獲得亞洲萬里通的會籍，加入馬可波羅俱樂部會員繳交100美元的費用，即可成為綠卡會員，效期為12個月，之後往上晉升卡籍，會籍效期都是12個月。

國泰官網

亞洲萬里通

國泰航空/國泰港龍航空的合作夥伴–亞洲萬里通涵蓋全球約800家跨產業的食、衣、住、行的飯店、餐飲、航空公司、旅遊、電訊、零售、汽車及運輸、金融、等企業夥伴。

國泰的卡籍分為四種

由初階到高階分別為綠卡、銀卡、金卡、鑽石卡。

訂位及購票禮遇方面

綠卡會員可以兌換加長空間的座位、會員7天前（以上）購票時享有保留票價72小時，銀卡會員除了兌換加長空間作位之外，還有加長空間座位、優先座位安排、優先候補，還有紐西蘭航空營運航班的優先座位安排，金卡會員可有保證的經濟艙機位，鑽石卡會員還有保證的商務艙機位。

機場禮遇方面

所有卡籍皆可使用亞洲萬里通的里數來兌換，額外免費托運行李和貴賓室都是銀卡以上享有優惠。

會員高卡籍的禮遇—鑽石卡

當鑽石卡會籍有1800個積分時，可以贈送金卡給指定親友。

俱樂部卡籍晉升及續卡辦法方面

以下列出四種俱樂部等級的比較：

國泰卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

國泰會不定期推出會員優惠專案，常留意國泰官網公告，就能得到優惠最新消息，使用里程的方式也很多元，兌換升等與酬賓機票（自家與寰宇一家的）、轉讓積分、兌換貴賓室、兌換加長座位、兌換托運行李、使用亞洲萬里通累積里程、兌換許多夥伴行業的獎勵等等。

達美

如何申請會員

會員直接線上申請飛凡里程常客計畫。

達美官網

達美的卡籍分為五種

由初階到高階分別為一般飛凡哩程常客計畫會員、尊爵銀卡、尊爵金卡、尊爵白金卡、尊爵鑽石卡。一開始會成為一般飛凡哩程常客計畫會員，之後再累積成尊爵銀卡會員，之後往上晉升卡籍，會籍效期都以日曆年來計算。

訂位及購票禮遇方面

最大的特色是達美的哩程永遠不過期！每個日曆年重新計算尊爵資格哩程，而且所有的會員皆可以在符合特定條件與時間下免費升等、Delta Vacations的折扣、行李費用豁免；尊爵金卡以上，都可以免除確認當日航班手續費、當日候補費用；只要是尊爵白金卡以上，都可以免除獎勵機票的退／改費用。

機場禮遇方面

尊爵金卡以上可以優先通過安檢、快速提領行李

會員高卡籍的禮遇—尊爵白金卡、尊爵鑽石卡

有貴賓室、升等憑證、優惠哩數、會員資格禮品、禮物卡等等選項，可依據卡籍來選擇不同的數量。

獲得會員卡籍資格方面

飛凡哩程常客計畫與美國運通信用卡合作，

在美國居住的會員消費購物可以累積尊爵資格美元消費(MQD)，搭機飛行可以累積尊爵資格哩程(MQM)或尊爵資格航段(MQS)。

豁免MQD的方法：尊爵銀卡到白金卡都是美國運通卡一日曆年消費滿25,000美元，尊爵鑽石卡一日曆年要消費滿250,000美元。

下圖是尊爵會員的資格比較：

達美卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

哩程可用在折抵部分票價、對換機票、升等、兌換貴賓室會籍、訂行程、租車、 VIP證、兌換商品、刊物、捐贈做公益等等。

全日空

如何申請會員

可線上申請加入ANA哩程俱樂部，即可成為一般會員，之後往上晉升卡籍，會籍效期以每個日曆年來計算。

全日空官網

家族會員服務

居住地在日本以外的人可以申請，整個家族可以合併計算哩程，較容易兌換機票、兌換升等。

全日空的卡籍分為四種

由初階到高階分別為一般會員、BRONZE、PLATINUM、DIAMOND。

訂位及購票禮遇方面

PLATINUM卡籍以上可以免除選位費用、享有酬賓機票與升等的優先訂位、，DIAMOND會員享有國內酬賓機票的候補、免除國際機票的服務費。

機場禮遇方面

PLATINUM卡籍以上享有優先登機、羽田機場的優先停車位、額外免費托運行李和貴賓室。

加贈禮程方面

BRONZE有40-55%，PLATINUM有90-105%、DIAMOND有115-130%。

會員高卡籍的禮遇—鑽石卡

只要鑽石卡的卡籍有效，哩程就不會失效，鑽石卡也有異業合作獨享的優惠。

俱樂部卡籍晉升及續卡辦法方面

以下列出三種俱樂部等級的比較：

全日空卡籍比較。 圖／FunTime

會員優惠活動與哩程使用方面

全日空會不定期推出會員優惠專案，常留意官網公告，就能得到最新消息，使用里程的方式也很多元，兌換全日空與星盟升等、全日空機票、星盟機票、兌換貴賓室、兌換ANA禮券、折抵超額行李費用、兌換許多夥伴行業的獎勵等等。

以上六家航空公司各有特色，獨家特色是華航高卡籍有同行親友禮遇升等、指定親友贈送金卡。長榮除了贈送高卡會員升等券之外，還讓銀卡以上的會員都能免除酬賓機票退改票的手續費。星宇航空創立了家庭帳戶，讓家庭會員們能以小博大，外籍航空國泰有亞洲萬里通，跨產業的享受多種福利是一大誘因。達美航空的哩程永遠不過期且以消費金額的積點為重要依據，全日空也有非常吸引人的家族會員服務！建議大家在加入航空公司會員前，先了解各家的會員規則、哩程累積、使用方式及聯名卡，也要根據自己常飛行的區域來搭配同個航空聯盟，積少成多並且善用福利，成為物盡其用的快樂會員！

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