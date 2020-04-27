五一連假玩哪裡？ 蔡阿嘎心測21處「最佳出遊縣市」 網友測完驚呼太神奇！

新冠肺炎疫情持續肆虐，五一連假即將到來，不少民眾憂心是否會重現清明連假時，出遊人潮過度集中差點成為防疫破口的情景。對此，知名百萬YouTuber蔡阿嘎提出「51連假。去哪個縣市玩？」心理測驗，一共提供1至21個選項，讓民眾測一測五一連假去哪個縣市玩才不用怕疫情感染。測試結果讓不少網友驚呼：「太神奇了！」

圖／翻攝自蔡阿嘎粉專

蔡阿嘎於粉絲團丟出一張「長輩圖」並笑說：認同請分享。他表示：「1～9選一個數字，把這個數字X3、+3、再X3，再把十位數跟個位數相加，最後的答案，就是你要去的縣市囉！哈哈哈~出門記得戴好口罩勤洗手，保持好社交距離喔！」

出遊選項包含了基隆、彰化、台南、屏東等全台20個縣市，不少網友仔細按照公式計算之後，最後發現數字都會變成「9.待在家」這個選擇，紛紛感到傻眼，隨後笑說：「不管選什麼都是9，真是太奇妙了」、「太有梗了，怎麼算都是9 待在家～」、「非常時期，一定是選9。」、「9 待在家是正解無誤」。

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