快訊

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？ QA一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一連假玩哪裡？ 蔡阿嘎心測21處「最佳出遊縣市」 網友測完驚呼太神奇！

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自蔡阿嘎youtube
圖／翻攝自蔡阿嘎youtube

新冠肺炎疫情持續肆虐，五一連假即將到來，不少民眾憂心是否會重現清明連假時，出遊人潮過度集中差點成為防疫破口的情景。對此，知名百萬YouTuber蔡阿嘎提出「51連假。去哪個縣市玩？」心理測驗，一共提供1至21個選項，讓民眾測一測五一連假去哪個縣市玩才不用怕疫情感染。測試結果讓不少網友驚呼：「太神奇了！」

圖／翻攝自蔡阿嘎粉專
圖／翻攝自蔡阿嘎粉專

蔡阿嘎於粉絲團丟出一張「長輩圖」並笑說：認同請分享。他表示：「1～9選一個數字，把這個數字X3、+3、再X3，再把十位數跟個位數相加，最後的答案，就是你要去的縣市囉！哈哈哈~出門記得戴好口罩勤洗手，保持好社交距離喔！」

出遊選項包含了基隆、彰化、台南、屏東等全台20個縣市，不少網友仔細按照公式計算之後，最後發現數字都會變成「9.待在家」這個選擇，紛紛感到傻眼，隨後笑說：「不管選什麼都是9，真是太奇妙了」、「太有梗了，怎麼算都是9 待在家～」、「非常時期，一定是選9。」、「9 待在家是正解無誤」。

延伸閱讀：

蘭陽平原夜景一覽無遺！宜蘭6大「夢幻夜景秘境」懶人包 景觀餐廳賞絕美星空

母親節早鳥限定！金帛手製「紅寶石夫人」夢幻粉色系山型生乳捲 酸甜粉嫩慰勞媽媽心

相關新聞

五一連假玩哪裡？ 蔡阿嘎心測21處「最佳出遊縣市」 網友測完驚呼太神奇！

新冠肺炎疫情持續肆虐，五一連假即將到來，不少民眾憂心是否會重現清明連假時，出遊人潮過度集中差點成為防疫破口的情景。對此，知名百萬YouTuber蔡阿嘎提出「51連假。去哪個縣市玩？」心理測驗，一共提供

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

針對交通部將在五一連假之前推出景點App，提醒民眾為了疫情人潮分流，台南市長黃偉哲上午重炮批評交通部官員「都是在冷氣房裡...

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

五一連假將至，為確保人潮分流，交通部「1968」即時路況查詢系統將增列功能。交通補長林佳龍今在立法院表示，明天將與中央流...

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

新冠肺炎疫情從去年底自大陸竄出火苗後，快速延燒全球，台灣也受波及，隨著在國外疫區旅遊、就學民眾一波一波返國，或曾與確診者...

錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

「錢櫃大火，如果我在現場，我會怎麼做？」消防署前組長林金宏今天凌晨在臉書「林金宏的消防天地」貼文指出，這是他看到錢櫃大火...

寄Email、看Netflix竟然會增加碳足跡！6個意想不到成為環境幫兇的居家生活行為

應該有不少人之前注意到，因為武漢肺炎（新冠肺炎）的關係，大家減少了搭飛機的次數，也讓碳足跡瞬間降低，當大家以為乖乖待在家就能讓世界復原的同時，卻有越來越多研究指出現代人的數位習慣也會助長氣候危機，聯合

最不想在台灣哪個城市久住？網友齊點名「新竹」列四大缺點

人可能會因為學習或工作，搬離自己原本所居的城市，而縣市之間難免會有不一樣的人文特色，就連食物的味道都會有所差異；像是越往南部的城市，口味就會偏甜，往北則越鹹。近期有鄉民在PTT上提問：「你最不想久住的城市？」短短幾個字就讓留言串十分熱鬧，網友還一面倒回答：「這裡住過一次就不想留下！」

疫情下的母親節 各大百貨打出「優惠延長賽」

疫情衝擊全台百貨零售業，來客、業績雙雙跳水，經濟部公布3月零售、餐飲業營業額，受新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨公司成為兩大...

放寬規定！ 人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

今年3月中旬，我國不斷出現居家檢疫、隔離者趴趴走的案件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時罕見說了重話「為了防止病毒入...

免飛日本「台版波波草」現蹤嘉義！圓茸茸療癒占滿綠地超可愛

波波草是許多遊客前往日韓必拍的景觀之一，尤其秋天會由綠轉紅，一片壯觀。這回位在嘉義故宮南院旁的台版波波草（非波波草品種，但因人工修剪外型相似，因此被稱為台版波波草），因為鄰近主要建築旁，搭配波波草佔滿夢幻綠地，吸引大批遊客除了前往觀賞展物，一定會跑來這裡拍下美照，同時因為角度搭配得恰如其分，也讓許多攝影師合作模特兒前來「創作」波波草美景。喜歡療癒可愛圓茸茸植物的民眾們，千萬別錯過與波波草邂逅一曲綠野仙蹤的機會！

最新宣布！ 敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

1999年誠品敦南店成為全球第一個24小時書店，因租約到期即將在5月31日熄燈謝幕，書迷最關注到底由哪家店接棒敦南，選在...

開第一槍！ 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰

敦睦艦隊爆發群聚感染，27名感染者足跡遍布全台，引發社區感染隱憂，湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，即日起至5月13日止，...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

景點App有針對性？ 黃偉哲重炮批交通部官員：跟地方有仇嗎

加強版「1968」明發表！五一人潮分三色、停車場限五成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。