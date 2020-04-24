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免飛日本「台版波波草」現蹤嘉義！圓茸茸療癒占滿綠地超可愛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
位於嘉義故宮博物院南區旁的波波草，是日前許多民眾跟攝影師必拍的景點之一。 圖／IG網友alan7022814授權 圖／IG網友吳先森授權
位於嘉義故宮博物院南區旁的波波草，是日前許多民眾跟攝影師必拍的景點之一。 圖／IG網友alan7022814授權 圖／IG網友吳先森授權

波波草是許多遊客前往日韓必拍的景觀之一，尤其秋天會由綠轉紅，一片壯觀。這回位在嘉義故宮南院旁的台版波波草（非波波草品種，但因人工修剪外型相似，因此被稱為台版波波草），因為鄰近主要建築旁，搭配波波草佔滿夢幻綠地，吸引大批遊客除了前往觀賞展物，一定會跑來這裡拍下美照，同時因為角度搭配得恰如其分，也讓許多攝影師合作模特兒前來「創作」波波草美景。喜歡療癒可愛圓茸茸植物的民眾們，千萬別錯過與波波草邂逅一曲綠野仙蹤的機會！

圖／IG網友larry_ontheway授權
圖／IG網友larry_ontheway授權

波波草本身其實是藜科地膚屬植物，是一年生植物，樹幹曬乾後可以作為掃帚的材料，所以又稱掃帚草，秋天的時候更會由翠綠轉緋紅色。雖然台版波波草無法變色，但一球一球整齊劃一的樣子非常可愛，尤其不同的角度放眼望去時，畫面也出奇地壯闊與舒壓。

若時間充裕，不仿安排一日遊的時間，像是上午可以前往故宮內賞析清明上河圖展（至4月26日止）或人氣國寶展（至9月27日），下午可在故宮外的大片綠地曬曬太陽，與可愛的波波草或巨大草泥馬留下美好的合影，傍晚還可在長達三公里的環湖步棧道散步，滿足遊客人文歷史與自然景觀的雙重視覺饗宴。

波波草因外型圓茸茸很療癒，也被稱為「抹茶丸子」。 圖／IG網友lineva0615授權
波波草因外型圓茸茸很療癒，也被稱為「抹茶丸子」。 圖／IG網友lineva0615授權

值得注意的是，之前於彰化田尾爆紅的波波草，因人潮過於洶湧且製造許多垃圾而被以柵欄收費管制，提醒民眾前往嘉義台版波波草的時候，須注意不留下任何人造垃圾或破壞美麗的景觀喔～

先前彰化田尾的波波草，受到大批民眾的熱烈迴響，但因人潮過多且製造許多人造垃圾，日前已圍柵欄管制進出。 圖／IG網友陳小妹授權
先前彰化田尾的波波草，受到大批民眾的熱烈迴響，但因人潮過多且製造許多人造垃圾，日前已圍柵欄管制進出。 圖／IG網友陳小妹授權

國立故宮博物院南部院區

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

嘉義故宮外的波波草，拍起來非常療癒可愛，不遑多讓。 圖／IG網友alan7022814授權
嘉義故宮外的波波草，拍起來非常療癒可愛，不遑多讓。 圖／IG網友alan7022814授權

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