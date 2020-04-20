染疫海軍爽逛北中南賣場 網問卦：為何國軍放假都愛去家樂福？ 鄉民指出4大關鍵！
根據四月廿日指揮中心記者會公布敦睦艦隊確診個案活動足跡，海軍磐石艦隊目前有24人確診，遍布北中南的士官兵們下船後足跡甚廣，其中赫然發現有4間家樂福、1間好市多，就有網友看完「91多處公共場所」後，在PTT上直呼，「怎麼那麼愛去家樂福，沒有愛買跟大潤發，家樂福應該可以跟國防部求償吧XD，有沒有國軍為啥放假都喜歡跑家樂福的八卦？」
染疫官兵們15日至17日的足跡顯示，量販店則幾乎是家樂福，共有台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店、高雄鼎山店；另外，有一人在高雄大順店逛的是好市多。不禁好奇讓網友們好奇追問：為何官兵們放假都愛去賣場？
鄉民們指出其中4大關鍵，包括消費較便宜、有優惠活動、有美食街、以及北中南設點多，更多熱烈討論提到「國軍嘛，喜歡去福利社很正常」、「家樂福折扣多又一堆外國貨」、「家樂福這兩天有優惠活動」、「沙鹿只有家樂福」、「展店比較多」、「家樂福通常有設美食街，很多是全家去吃飯順便逛賣場」、「家樂福的點比大潤發多很多」。
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