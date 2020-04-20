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香港418大拘捕：「趁疫打劫」再度激起抗爭？

男子與敦睦艦隊官兵行車糾紛 事後卻被告知要隔離14天

染疫海軍爽逛北中南賣場　網問卦：為何國軍放假都愛去家樂福？　鄉民指出4大關鍵！

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
家樂福桂林店今緊急宣布暫停營業全面消毒。 圖／聯合報系資料照片
家樂福桂林店今緊急宣布暫停營業全面消毒。 圖／聯合報系資料照片

根據四月廿日指揮中心記者會公布敦睦艦隊確診個案活動足跡，海軍磐石艦隊目前有24人確診，遍布北中南的士官兵們下船後足跡甚廣，其中赫然發現有4間家樂福、1間好市多，就有網友看完「91多處公共場所」後，在PTT上直呼，「怎麼那麼愛去家樂福，沒有愛買跟大潤發，家樂福應該可以跟國防部求償吧XD，有沒有國軍為啥放假都喜歡跑家樂福的八卦？」

染疫官兵們15日至17日的足跡顯示，量販店則幾乎是家樂福，共有台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店、高雄鼎山店；另外，有一人在高雄大順店逛的是好市多。不禁好奇讓網友們好奇追問：為何官兵們放假都愛去賣場

在四月廿日指揮中心記者會，也公布敦睦艦隊確診個案活動足跡：https://bit.ly/2xyUgs3，上網即可看到。圖／指揮中心提供
在四月廿日指揮中心記者會，也公布敦睦艦隊確診個案活動足跡：https://bit.ly/2xyUgs3，上網即可看到。圖／指揮中心提供

鄉民們指出其中4大關鍵，包括消費較便宜、有優惠活動、有美食街、以及北中南設點多，更多熱烈討論提到「國軍嘛，喜歡去福利社很正常」、「家樂福折扣多又一堆外國貨」、「家樂福這兩天有優惠活動」、「沙鹿只有家樂福」、「展店比較多」、「家樂福通常有設美食街，很多是全家去吃飯順便逛賣場」、「家樂福的點比大潤發多很多」。

高雄市衛生局稍早公布確診者在高雄的7處足跡熱點，包括漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局稍早公布確診者在高雄的7處足跡熱點，包括漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局。記者徐如宜／攝影

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