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人孔蓋驚艷曝光！ 大稻埕、萬華日夜巡等8款設計 「臺北蓋水」打造腳下最美風景
台灣美學設計意識抬頭，知名設計師如聶永真、駱毓芬或詹朴等人逐漸在國內外各個設計領域展露頭角，同時也越來越多城市人文、風景與公共藝術包裝與許多設計師團隊合作。這回「臺北蓋水」的城市美學計畫廣邀四個不同設計團隊，共同改造台北四區的人孔蓋，將原本人孔蓋乏色給人髒污的形象重新翻轉，結合在地景觀特色，要民眾感受臺北在地美學，為首都冷感加溫！根據計畫，預計年底於臺北南港、中正、萬華與大同區亮相，屆時推薦前往「打卡收集」並體驗腳下最風景之美～
預計改造的臺北四個區域，預計會打造八款人孔蓋，每款設計都會結合在地元素，更會強調該區的人文歷史或景物特色。像是中正區的「有鳳來儀」人孔蓋，就是根據中正紀念堂、北門與成功高中蝴蝶館等三個特色景點再結合當地象徵自由的野百合與常看到的木棉花樹點綴，能讓民眾感受到中正區的美；又或是萬華區的「萬華日夜巡」人孔蓋，將萬華區過去繁華印象的陣頭、燈籠、廟宇進行設計結合，回顧艋岬精彩多貌。
此計畫由樺致形象設計團隊的楊佳璋總監主持，邀請藍本設計顧問吳介民執行長、桔禾創意整合團張漢寧總監、Bito甲蟲設計團隊劉耕名總監共同執行，日前皆已將設計與創意發想公開在臺北蓋水臉書粉專上。不過根據計畫，要實際露出在臺北街頭，還要等年底囉，敬請期待臺北城市美學年底大爆發，可以規劃「臺北四區人孔蓋打卡收集」一日遊，體驗臺北帶來的人文、歷史與景觀文化吧！
「臺北蓋水」城市人孔蓋美學計畫
日期：預計年底亮相
地區：東區門戶計畫（南港）、西區門戶計畫（大同）、萬華區、中正區
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