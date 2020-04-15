口罩實名制再精進！ 持健保卡到超商預購、續購通通沒煩惱

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疫情開始蔓延時，台灣政府便果斷實施徵收口罩政策，推出全新的口罩實名制已利控管整體市場的交易與運作，雖在過程中難免有疏漏之處，也引發網路上要求改革的聲浪，但經改良後，一代代的口罩政策更趨成熟，如今口罩實名制3.0預計將於4月下旬上路，到時民眾只需持健保卡到超商，無論是預購、續購都能一次解決，領取結帳時已規劃將同步核可使用民眾只要持健保卡到超商，雖過程可能要跑兩次超商較為麻煩，但在此制度下將能免除民眾排隊辛苦，而若測試成功，最快將於週三4/22，民眾就能持健保卡至超商提前預購了！

其中續購指的是已經使用口罩實名制2.0的人，直接在取貨時插入健保卡預約下一輪的口罩，預購則是沒用過實名制2.0的民眾，但也能透過健保卡在超商事務機預購；排隊買口罩其實不是最大的問題，但排隊買不到才真的是問題，因應目前口罩數量逐步提升，基本上量已足夠供應民眾需求，因此販賣點減壓以及便民購買便是接下來要著重的關鍵。

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