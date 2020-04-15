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文青必訪！全球最美書店「蔦屋書店 」高雄試營運 350坪全新打造
喜歡沈浸於書店品書的民眾有福了！繼全台最大TSUTAYA BOOKSTORE進駐台北南港後，在高雄大立百貨也要在四月中開幕了，為了滿足南台灣文化風情，高雄大立店坪數超過350坪，並將蔦屋書店與在地港都與碼頭文化融合，迸發出全新獨特的文青書香空間。
落腳於高雄五福三路的蔦屋書店，將在大立百貨享有一二樓層。配合開幕，預計將於4月18日開啟會員招募（到5月3日），並會推出限定商品與馬卡龍造型便條紙。值得注意的是想要入會TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店，請至大立A館B1F連通道辦理喔～
高雄的文創洗禮近年來獲得廣大好評，不少民眾前往高雄時，都會規劃文青風一日遊，像是前往駁二特區、果貿新村、棧貳庫KW2等，又或是到卡啡那、永新鳳茶等文青餐廳用餐，政府也推動了市圖總館，為高雄注入多元氣息。喜愛書香氣氛的民眾，一定要前往號稱全球最美二十大之一的蔦屋書店喔！詳情高雄正確開幕資訊，請至大立百貨臉書粉專查詢。
大立百貨蔦屋書店
地址：高雄市前金區五福三路59號1與2樓
時間：11:00–22:00
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