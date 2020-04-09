台灣花燈延長展出！ 超人氣「勇闖侏羅紀、動物狂歡嘉年華」台中2公園展至5月底

2020台灣燈會在台中已圓滿落幕一個多月了，在二月落幕前曾締造超過一千萬人次的賞燈人潮，並創下首次全台規模最大與展期最長的紀錄，雖如此，仍然有不少民眾因各種因素無法前往賞燈，現在台中市政府決定將極受歡迎的「動物狂歡嘉年華」燈區移至豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園重新展出，時間到5月底。還想一窺花燈之美的民眾，千萬別再錯過這次的機會囉。

此次加碼重新展出的的燈區包含動物狂歡嘉年華、昆蟲派對、海底世界與深受小朋喜愛的勇闖侏羅紀。有將近五公尺高的超巨大地震龍、傲嬌的粉紅豹與羞赧的可愛猿猴等，共有63組超炫麗花燈再次登場，其中水湳中央公園點燈從晚上6點開始到凌晨2點，而豐原葫蘆墩公園則從晚上6點到11點，日前評估展期到5月底喔～

粉紅花豹非常可愛淘喜。 圖／萊點特別攝影

要提醒的是，因應政府社交距離政策，觀賞花燈時務必保持社交距離1公尺，且需佩戴口罩（攜帶酒精噴霧更好），若前往花燈時發現人潮擁擠時，切勿再前往並擇日再去，或避開人潮時段賞燈，保護自己也保護他人喔！

豐原葫蘆墩公園

地址：台中市豐原區圓環北路二段65 號

水湳智慧城-中央公園

地址：台中市西屯區中央公園

動物嘉年華燈區，滿滿動物燈陳列。 圖／萊點特別攝影

勇闖侏羅紀燈區，各式恐龍深受小朋友的喜愛。 圖／IG網友lantern.chuang授權

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