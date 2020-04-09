台灣花燈延長展出！ 超人氣「勇闖侏羅紀、動物狂歡嘉年華」台中2公園展至5月底
2020台灣燈會在台中已圓滿落幕一個多月了，在二月落幕前曾締造超過一千萬人次的賞燈人潮，並創下首次全台規模最大與展期最長的紀錄，雖如此，仍然有不少民眾因各種因素無法前往賞燈，現在台中市政府決定將極受歡迎的「動物狂歡嘉年華」燈區移至豐原葫蘆墩公園與水湳中央公園重新展出，時間到5月底。還想一窺花燈之美的民眾，千萬別再錯過這次的機會囉。
此次加碼重新展出的的燈區包含動物狂歡嘉年華、昆蟲派對、海底世界與深受小朋喜愛的勇闖侏羅紀。有將近五公尺高的超巨大地震龍、傲嬌的粉紅豹與羞赧的可愛猿猴等，共有63組超炫麗花燈再次登場，其中水湳中央公園點燈從晚上6點開始到凌晨2點，而豐原葫蘆墩公園則從晚上6點到11點，日前評估展期到5月底喔～
要提醒的是，因應政府社交距離政策，觀賞花燈時務必保持社交距離1公尺，且需佩戴口罩（攜帶酒精噴霧更好），若前往花燈時發現人潮擁擠時，切勿再前往並擇日再去，或避開人潮時段賞燈，保護自己也保護他人喔！
豐原葫蘆墩公園
地址：台中市豐原區圓環北路二段65 號
水湳智慧城-中央公園
地址：台中市西屯區中央公園
延伸閱讀：
．台中「水上茶餐廳」如台版蘇州園林！隱身鬧區的桃花源成朝聖熱點
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言