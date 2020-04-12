和平島公園「阿拉寶灣」賞最美日出！ 5/1正式預約 一年僅開放4個月一窺秘境
基隆市和平島公園是北台灣知名玩水景點，不僅充斥各種奇岩怪石，其中園內秘境阿拉寶灣過去曾因風災封閉了7年之久，在2018年8月重新開放後，因天候影響，每年只在5月初到9月底開放。
阿拉寶灣曾被國外媒體評為「全球21個最美日出觀賞點」，基隆市政府近日宣布這處秘境中的秘境，即將於5月1日正式開放，想報名的旅客需在參觀前7天到和平島公園官網完成預約，全區深度導覽搶先在4月1日開始網路預訂，每日限300個參觀名額。
導覽路線從遊客中心出發，一路造訪星光草原、萬善公、慰靈碑、九曲橋及阿拉寶灣，全程導覽時間約1～1.5小時，阿拉寶灣的金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、基隆市鳥黑鳶岩、花豹岩，也新增了5個「守護岩專屬觀景窗」，讓旅客能清楚觀望海景與奇岩同框。
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