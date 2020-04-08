防疫必知！【防疫旅館 vs. 安心住宿旅館】各縣市補助總整理

目前疾管局已將全球列為第三級警告地區，所有入境的旅客皆需居家檢疫14天。目前台北市的防疫旅館已全數爆滿，供不應求。除了防疫旅館之外，各市政府單位也和飯店業者合作推出「安心住宿旅館」的方案！需要居家檢疫的家屬，讓檢疫者留在家，自己可以到飯店住。小編替大家整理了全台配合「安心住宿旅館」的飯店名單及方案內容，趕快看下去吧~

防疫旅館 V.S 安心住宿旅館

防疫旅館 V.S 安心住宿旅館。 圖／FunTime

台北市防疫旅館

台北市民限定

台北市防疫旅館。 圖／FunTime

安心住政府補助

因應防疫旅館的數量供不應求，各政府單位聯合住宿業者推出提供居家檢疫者家屬入住，以優惠的價格提供家屬短暫居住空間，方便讓家中有居家檢疫需求者可以安心進行防疫措施，同時各政府單位也有研擬家屬入住安心旅宿的補助方案，以下整理目前有釋出的補助消息（持續更新，請以政府單位公告為準）

台北

1. 居家檢疫者及家屬在台北市設籍4-6個月以上

2. 檢疫者家屬入住可獲得$7,000元補助

桃園

1. 居家檢疫共居者（含親屬及同住人）

2. 憑證明入住者可享有每晚每間房價上限$1,500元之優惠

新竹

1. 設籍新竹市，家中有居家檢疫者

2. 連續入住14天可申請$5,000補助

台中

1. 設籍台中市

2. 與居家檢疫者同地址共同生活之家屬

3. 連續14天入住台中市合法旅宿

4. 每戶補助5,000元

安心住宿旅館

各飯店推出優惠價格給檢疫者家屬，把舒適熟悉的家留給檢疫者，同時也降低家屬感染的風險，陪伴大家在檢疫期間能夠安心度過。

安心住宿旅館。 圖／FunTime

安心住宿旅館。 圖／FunTime

由於相關補助方案各政府單位還在研擬中，在公告確切的申請補助辦法之前，大家要先將居家檢疫證明書以及旅館收據等相關證明留存下來，以便日後申請補助唷！

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