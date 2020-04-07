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2020四月全台活動懶人包！ 花季出遊必賞、螢火蟲季開跑

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

四月天氣逐漸回溫，是春暖花開、最適合出遊的季節，不過因為新冠肺炎疫情的關係，這幾週不能出國，就連國內許多活動也陸續宣布取消或延期，想必大家都已經悶壞了，小編趕快帶大家來看看，全台四月還有哪些如期舉辦的活動，假日就出門散散步吧～

全台四月份活動總整理。 圖／FunTime
全台四月份活動總整理。 圖／FunTime

馬祖藍眼淚（4月-6月）

馬祖藍眼淚（4月-6月）。 圖／Flickr
馬祖藍眼淚（4月-6月）。 圖／Flickr

馬祖的世界奇景藍眼淚，是許多人此生必去的名單，每年大約在3～9月出現，而4～6月則是高峰期，這段期間能看到藍眼淚爆發的機會最大，不過要觀賞藍眼淚，需要在無光害的環境，避免在月圓前後前往。另外由於藍眼淚觀賞地點通常視線比較昏暗、地形複雜，建議結伴同型互相照應喔！

日期：4月-6月

地點：馬祖南竿、北竿、莒光及東引島，各沃(澳)口

2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/21）

2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/21）。 圖／Flickr
2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/21）。 圖／Flickr

2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/21）。 圖／台北旅遊網
2020竹子湖海芋季/繡球花季（3/27-6/21）。 圖／台北旅遊網

陽明山竹子湖大片的海芋，每年花期都吸引國內外眾多遊客前往，除了可以拍美美的照片，還可以採海芋，有時也有DIY體驗可以參加；繡球花的花期和海芋接近，所以就一起熱鬧登場囉～五顏六色的繡球花開滿山坡真的超美，說不定還會遇到新人拍婚紗！走一趟竹子湖就能一次欣賞海芋和繡球花，不管是朋友揪團、家庭旅遊還是情侶約會都超適合！

日期：3/27-6/21

地點：陽明山竹子湖

2020客家桐花祭（3/25-5/31）

2020客家桐花祭（3/25-5/31）。 圖／Pixabay
2020客家桐花祭（3/25-5/31）。 圖／Pixabay

過去客家人以油桐樹種子榨出「桐油」，木頭則製作火柴、木屐，成為主要經濟來源，現在油桐花作為客家人的象徵，更代表著勤誠樸實的生活型態，同時展現人文和自然之美。桐花在全台遍地盛開，客家桐花季也在各地展開，結合客庄自然生態、美食、景點及人文風情，讓遊客了解客家文化，也能體驗各地客庄不同的樣貌。

日期：3/25-5/31

地點：全台多處，詳見官網

2020春季玫瑰展（3/25-4/30）

2020春季玫瑰展（3/25-4/30）。 圖／台北旅遊網
2020春季玫瑰展（3/25-4/30）。 圖／台北旅遊網

花博公園新生園區的台北玫瑰園，種植超過700種玫瑰花，花團錦簇，106年新闢的古典玫瑰園區，目前累積栽種30多個品種、約500株的茶玫瑰，是世界第一座以古典設計主題的玫瑰園。3/25開幕一直持續到四月的春季玫瑰展，將展出約850種玫瑰，運用各品種玫瑰的特性，打造花牆及拱門，更有玫瑰主題遊園活動，讓前往觀賞的民眾參與互動，喜歡浪漫玫瑰和古典庭園的朋友們別錯過啦！

日期：3/25-4/30

地點：臺北市中山區新生北路三段105號（花博公園新生園區）

2020臺北傳統市場節（4/18-4/19）

除了玫瑰展，花博公園也在四月舉辦臺北傳統市場節，以在地店家的資源，結合美食對決等競賽活動的舉辦，在圓山花博公園打造了「觀光市集」，許多攤販將會共襄盛舉，包括台灣在地農產、懷舊美食等，充滿市場的人情味及在地特色，活動只有兩天，來到圓山的朋友們千萬別錯過這裡的傳統好滋味！

日期：4/18-4/19

地點：臺北市中山區玉門街1號（花博公園長廊廣場）

2020鯉魚潭賞螢季（4/17-5/2每週五、六）

2020鯉魚潭賞螢季（4/2-5/2每週五、六）。 圖／花蓮觀光資訊網
2020鯉魚潭賞螢季（4/2-5/2每週五、六）。 圖／花蓮觀光資訊網

花蓮鯉魚潭群山環抱，景色優美，周圍有森林步道、自行車道，每年4、5月是鯉魚潭生機蓬勃的時節，除了蛙鳴鳥語，夜晚還有螢火蟲漫天飛舞！今年鯉魚潭賞螢季已經在3/2開始免費開放報名，每週五、六各有兩個梯次，將會有志工團提供導覽，原定4/2開始每個梯次限額300人、每天只有600人進場觀賞，但是為因應新冠肺炎疫情，將減少可報名人數，並延後至4/17開始活動，有興趣的朋友們快到花東縱谷國家風景區官網報名！

日期：4/17-5/2 每週五、六

地點：花蓮縣鯉魚潭風景區－潭北遊客中心、潭南觀音亭

梅嶺賞螢季（4月-5月）

梅嶺賞螢季（4月-5月）。 圖／IG, zheng_chi_yu
梅嶺賞螢季（4月-5月）。 圖／IG, zheng_chi_yu

每年4、5月是台南楠西梅嶺螢火蟲爆發的時節，賞螢季總是吸引大批遊客前往，不過今年為了防疫，目前主辦單位決定取消開幕活動和安排接駁車，希望遊客們分散時間，自行上山賞螢，至於其他導覽、農家體驗的系列活動，還要視疫情狀況再做決定，如果有想參加賞螢以外的體驗活動，出發前記得再確認有沒有新資訊唷！

日期：4月-5月，日期待公布

地點：台南梅嶺伍龍殿伍龍賞螢步道

受疫情影響，今年四月如期舉行的活動大都在室外，由於目前疫情狀況仍然不明朗，小編提醒大家各大活動隨時有變動的可能，出發前別忘了再次確認官方資訊，出入人潮眾多的場所也別忘了做好防護措施、勤洗手喔！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime四月份旅遊活動月曆」

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賞螢 花博 公園

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